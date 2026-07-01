El Betis gana posiciones en la carrera con Oporto y Rennes por el fichaje de Eliezer Mayenda

El delantero hispano-francés, internacional sub 21 con la selección española, busca una salida del Sunderland AFC en el recién inaugurado mercado estival de transferencias y aspira a convertirse en el sustituto de Cédric Bakambu

Nació en 2005 en Zaragoza y es internacional con la selección española sub 21; se crió en Francia, procedente de una familia francoafricana; se ha abierto camino en el fútbol profesional en Inglaterra tras aprovechar una cesión en Escocia... Ése es el curioso perfiul de Eliezer Mayenda, delantero de 21 años que en Italia ven muy cerca del Real Betis a pesar de que el FC Porto portugués y el Stade Rennes galo venían pujando muy fuerte por hacerse con sus servicios en este mercado estival de fichajes que se ha inaugurado oficialmente este mismo miércoles 1 de julio.

Eliazer Mayenda: una oportunidad de mercado como complemento ofensivo para el Betis

Con contrato en vigor con el Sunderland AFC hasta el 30 de junio de 2030 y un valor de mercado de 16 millones de euros, según Transfermarkt, el Real Betis conoce a Mayenda del amistoso de pretemporada disputado el pasado verano contra el conjunto inglés (0-1, gol de Aitor Ruibal).

Entonces, el joven punta venía de ganarse un sitio en 'The Black Cats' tras regresar de un préstamo en el Hibernian FC de Escocia y convertirse en pieza clave para el ascenso a la Premier League de la 2024/2025 (10 goles y 5 asistencias en 41 partidos); pero su protagonismo ha bajado mucho en la pasada 25/26: sólo 1.004 minutos entre 23 citas, con dos dianas.

Por eso, el joven hispano-francés está buscando equipo para la 26/27 y el popular periodista italiano Gianluca di Marzio asegura haber podido contrastar de fuentes directas que "la dirección deportiva del Betis ha intensificado los contactos con el Sunderland en las últimas horas para intentar hacerse con sus servicios", adelantándose así al Oporto y al Rennes.

Del CD Ebro español al Sunderland AFC inglés pasando por el Sochaux FC francés

Mayenda comenzó a jugar al fútbol con sólo 5 años en el CD Ebro zaragozano (2010-2013), pero su familia se trasladó a Francia y continuó su etapa de formación en el Breuillet FC (2013-2016), el CS Brétigny (2016-2019) y con el FC Sochaux (2019-2022); equipo con el que debutó en la Ligue 1 en 2023, cuando sólo tenía 18 años.

El Sunderland le fichó ese mismo verano por menos de un millón de euros y, tras la mencionada cesión en el Hibernian FC escocés (23/24) ahora espera sacar una jugosa plusvalía por este atlético delantero de 1,83 metros que también puede actuar en cualquiera de los dos extremos gracias a su buena zancada, a su velocidad y a su vocación vertical.

En caso de que se confirmasen estas noticias -el Betis está recibiendo muchos ofrecimientos en los últimos días y a veces cuesta tamizar posibles filtraciones interesadas, Mayenda se postularía como supuesto sustituto de Cédric Bakambu o del Chimy Ávila. De hecho, para ese mismo rol, esta misma semana la prensa deportiva italiana encartaba un perfil muy similar: Jeff Ekhator, joven delantero del Genoa FC de 19 años.

No obstante, como viene explicando ESTADIO Deportivo desde hace meses, la idea de Manu Fajardo es cerrar el fichaje de ese '9' de garantías que el curso pasado tuvo que acabar aplazando tanto en verano como en invierno, cuando las lesiones de Isco y Lo Celso obligaron a anticipar la llegada de Álvaro Fidalgo. Ahí irá la mayor inversión de la 26/27 y están claros algunos de los preferidos: Kéven Denley, Franculino Djú o Artem Dovbyk. Mientras, busca una nueva cesión para que Gonzalo Petit (18 años) siga fogueándose.