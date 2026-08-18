El Betis recibe una oferta fuera de mercado por Antony y no se lo piensa

El Real Betis, que debería compartir ganancias con el Manchester United, y Antony dos Santos han estado de acuerdo a la hora de responder de manera evasiva a esta espectacular propuesta que supera el valor de mercado

El Real Betis encara las dos últimas semanas del mercado estival de fichajes con varias necesidades pendientes en la confección del segundo proyecto de Champions en la historia de la entidad. Como poco, la idea es intentar cerrar las contrataciones de Dani Ceballos, de un '9' y de un pivote defensivo; pero para ello hace falta recaudar. Sólo Sergi Altimira ha dejado ingresos en caja en lo que va de verano y, desde luego, no ha sido por falta de ofertas. Más bien, se trata de que las propuestas que llegan son por jugadores de los que el club no quiere desprenderse. Los de Natan de Souza o Ez Abde han sido dos nombres muy recurrentes; pero además ahora ha trascendido una mareante oferta de 50 millones de euros por Antony dos Santos.

Así lo ha adelantado en la mañana de este martes una información publicada por el diario ABC. En la misma, contrastada con fuentes de la negociación, no se detalla cuál es el club que quiere hacerse con los servicios de Antony pero sí se especifica que el mismo ostenta un fortísimo potencial económico y que no procede de la Premier League inglesa, que es el campeonato que más dinero mueve en todo el mundo (y con muchísima diferencia). La propuesta, aunque es desorbitada, ha sido rechazada por el Real Betis y por el propio extremo brasileño.

Real Betis y Manchester United se repartirían a partes iguales una plusvalía de Antony

Uno de los principales motivos de la negativa reside en las cuentas que arrojan el enrevesado contrato de compraventa firmado el año pasado entre el Real Betis y el Manchester United, que se quedaría con la mitad de la plusvalía recaudada. Es decir, si el club verdiblanco acabó pagando en torno a 22 millones de euros por el extremo paulista -jugar la Champions era una de las variables que tendrán que ser abonadas- y la oferta en cuestión era de 50, la operación 'sólo' habría dejado 28 millones de ganancia limpia: 14 kilos para cada entidad.

Demasiado poco para desprenderse del mayor reclamo para la afición -con permiso de Isco Alarcón- y de la máxima estrella para Manuel Pellegrini. Cabe recordar que el verano pasado el FC Bayern de Múnich llegó a ofrecer 40 millones de euros por el fichaje del internacional brasileño, que también había sido tanteado por el Fenerbahçe FK y maneja opciones jugosas en Qatar o Arabia Saudí y que siempre transmitió al Manchester United su irrevocable deseo de quedarse en el Real Betis. Es más, hace unos días ya fue rechazado un intento por parte del Besiktas FK.

Los impresionantes números de Antony en el Betis

En este tiempo, el '7' no ha parado de remarcar que en los seis primeros meses de cesión recuperó una alegría perdida desde que salió del Sao Paulo con apenas 20 años y no va a renunciar a todo eso tan pronto. Además, esta temporada 2026/2027 que para el Real Betis arrancará oficialmente el próximo viernes -con un duelo liguero en La Cartuja ante la Real Sociedad- también es un año muy importante en lo personal para el propio Antony.

Más allá de volver a la UEFA Champions League, el atacante siente que puede rendir a un nivel mucho más alto del que se vio el curso pasado -cuando estuvo mermado por una pubalgia- e incluso de su primer curso. Son palabras mayores, pues en estos 18 meses como verdiblanco atesora cifras espectaculares: 23 goles y 15 asistencias en 72 partidos oficiales. En la pasada 25/26, de hecho, firmó 14+10, los mejores números de su carrera en una misma campaña.