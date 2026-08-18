Ningún problema con las inscripciones: las cuatro que faltan, tramitadas este martes y a tiempo ante la Real

Por costumbre, la entidad verdiblanca registra los fichajes la última semana y, por contingencias burocráticas, la gestión no se pudo hacer el lunes, pero tanto Fran García como Facundo Bernal, así como un Iker Losada con un documento pendiente de firma podrán jugar el viernes

Aparte de los tres dorsales libres en estos momentos (el '12', el '19' y el '25'), restan por ser registrados en LaLiga cuatro jugadores del Real Betis: los tres fichajes hasta el momento e Iker Losada, que tenía un documento pendiente de firma tras su cesión al Levante UD. Por costumbre, la entidad verdiblanca suele gestionar el alta de los recién llegados la última semana antes del debut liguero y, por contingencias burocráticas, no pudo hacerlo este lunes (día en que el club compensó a sus empleados administrativos por el festivo del 15 de agosto, que cayó en sábado), aunque la documentación ya se ha enviado este martes a la sede madrileña del organismo que preside Javier Tebas.

Por ende, aunque importa algo menos en el caso del guardameta Diego Conde al estar renqueante del hombro y quedarle varias semanas más de convalecencia, con casi dos aún de mercado, tanto el madrileño como el mediapunta gallego, el pivote Facundo Bernal y el lateral zurdo Fran García aparecerán entre mañana y pasado en la nómina de efectivos heliopolitana en la otrora Liga de Fútbol Profesional. Y es que este año se ha trabajado con holgura en este apartado tan problemático en ejercicios anteriores para muchas instituciones y, según informan a ESTADIO Deportivo desde la planta noble del feudo colindante con Santiponce, no va a haber problema alguno con las inscripciones.

Una buena noticia, sin duda, para Manuel Pellegrini, que podrá contar con toda su plantilla para el estreno oficial del próximo viernes 21 de agosto a las 21:00 horas ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, más allá de que el mencionado Diego Conde y el polivalente Aitor Ruibal están descartados por sus problemas físicos, como ocurrirá con Giovani Lo Celso, siguiendo un plan personalizado tras volver el último de las vacaciones post Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Más esperanzas hay con Ez Abde y el canterano José Antonio Morante, hoy con el grupo en el segundo entrenamiento de la semana. Ellos están inscritos en cualquier caso.

Si el ansiado delantero llegara mañana, habría margen salarial

El Real Betis se ha cubierto las espaldas este año con el registro de sus futbolistas en LaLiga, por lo que, a falta de los cuatro mencionados y de Gonzalo Petit, existe margen salarial de sobra para un futbolista más con un sueldo dentro de los parámetros que buscan los verdiblancos en el mercado. Con la prioridad absoluta de un delantero centro, si éste llegase mañana (que no va a llegar), se le podría dar de alta a tiempo para que jugase en la segunda jornada, primera oficial a todos los efectos. Ya para Dani Ceballos, que está a la espera, y un hipotético pivote (no se descarta el regreso sobre la bocina o extemporáneo de Sofyan Amrabat) habrá que dar bajas y generar espacio en este apartado.

Petit, extracomunitario y lesionado, un caso aparte

No se puede inscribir de momento a Gonzalo Petit, que, por otra parte, no podría jugar el viernes ante la Real Sociedad por una lesión muscular, aunque, incluso estando recuperado, su ficha es incompatible con la normativa al ser el uruguayo extracomunitario y no haber cupos disponibles a día de hoy, pues están ocupados por los brasileños Antony Matheus dos Santos y Natan de Souza (que podrá iniciar el noviembre los trámites para la doble nacionalidad), así como por el colombiano Nelson de Deossa. Si saliera alguno, tendría una mínima oportunidad el ex de Nacional, cuyo destino apunta de nuevo a la cesión, por lo que aparecerá registrado unas horas antes de marcharse.