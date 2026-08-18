Abde ya trabaja de cara al debut frente a la Real Sociedad en una sesión del Betis sin Pellegrini

El chileno no ha estado durante la mañana de hoy debido a motivos personales, pero se espera que pueda volver con total normalidad a dirigir mañana los trabajos previos frente a la Real

El Real Betis ya empieza a respirar lo bueno, y eso es el comienzo de LaLiga. Los verdiblancos afrontan un año más que ilusionante, con la opción de volver a disputar la máxima competición continental por segunda vez en su historia. La expectación es lo que mejor define el sentimiento del beticismo, que ve en la posibilidad de jugar esta competición una oportunidad única en su historia. Con la intención de vivir esa experiencia al máximo, sin olvidarse tampoco de la competición doméstica, el equipo de Manuel Pellegrini continúa trabajando para llegar de la manera más óptima posible, a la espera de poder acometer varias incorporaciones que terminen de darle forma a la plantilla.

En la sesión de esta mañana, una de las noticias ha estado en la ausencia de Manuel Pellegrini. El técnico chileno no ha estado durante el día de hoy debido a un tema personal, pero desde el club informan de que se espera que mañana esté junto a los jugadores con total normalidad. Por lo demás, apenas hay novedades. Uno de los jugadores que más expectación genera es Ez Abde, el extremo marroquí que ha estado siguiendo un proceso específico durante todo este verano. El futbolista ya se encuentra entrenando con sus compañeros y, desde el club, apuntan que está previsto que comience a trabajar con normalidad. Buenas noticias para poder verlo frente a la Real Sociedad.

Diego Conde y Morante trabajan en sus respectivas puestas a punto

Una de las imágenes del día ha sido ver tanto a Morante como a Diego Conde dirigiéndose a uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva. En el caso del extremo de la cantera, se le ha visto con una pequeña venda compresiva, todo ello motivado por las molestias que está arrastrando. El jugador ha estado ejercitándose con un preparador, al igual que el portero verdiblanco, por lo que ambos siguen trabajando en sus respectivas recuperaciones.

El apartado de bajas, por tanto, queda conformado por Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Héctor Bellerín y Gonzalo Petit. En el caso del argentino, tras regresar de sus vacaciones por el Mundial, ha llegado con unas molestias que le impiden entrenar con normalidad junto al grupo, por lo que continúa trabajando al margen con el objetivo de reincorporarse cuanto antes. Con el uruguayo habrá que estar pendiente de su situación, ya que se le está buscando una salida mientras sigue recuperándose de su lesión, existiendo la posibilidad de que no vuelva a disputar un partido con la elástica verdiblanca.

Gnangoro continúa en dinámica del Betis Deportivo

A pesar de que el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada, trascendió una noticia de gran relevancia y que puede marcar el devenir del mercado de fichajes. Gnangoro Bouaré no estuvo a las órdenes de Manuel Pellegrini, algo que resulta aún más indicativo teniendo en cuenta su situación contractual. El futbolista sigue sin renovar con la entidad verdiblanca pese a tener una oferta sobre la mesa, circunstancia que está despertando el interés de otros conjuntos. Habrá que ver si finalmente se acaba produciendo esa renovación y si puede empezar a convertirse en una pieza habitual del primer equipo.