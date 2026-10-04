Álvaro Fidalgo sufre duras críticas por un error grosero y cierra la puerta en el Betis: "Saben que no me rindo rápido y me queda tiempo allí"

El medio ha sido blanco de los reproches por un error en la derrota de México, donde le echan en cara su poco protagonismo en el Betis, lo que no altera sus planes a corto-medio plazo en La Palmera

Álvaro Fidalgo atraviesa por una situación compleja de su carrera por su escaso protagonismo en el Betis debido a la enorme competencia a la que ahora se suman las críticas recibidas en México por el último partido.

Con solo una hora de juego en lo que va de curso y solo uno en los tres últimos choque ligueros, el centrocampista afrontó el largo parón con la intención de recuperar la confianza en la concentración con México a las órdenes de un nuevo seleccionador Rafa Márquez, pero ni los resultados del combinado azteca, pues todavía no ha ganado tras el relevo en el banco, ni su nivel personal están ayudando lo más mínimo al bético a reencontrarse con la Tri.

De hecho, llegó a la manos con Gustavo Puerta en el choque contra Colombia y la pasada madrugada, en la dura derrota por 3-0 contra Estados unidos, Fidalgo fue protagonista muy a su pesar por un error grosero suyo y de Campillos que terminó con el 3-0 del rival.

Fallo de Fidalgo en el tercer gol de Estados unidos con un pase atrás

Así las cosas, en el minuto 83, el medio de origen asturiano controlaba el balón en el perfil izquierdo del centro del campo cuando decidió ceder el balón atrás a su compañero, pero el pase no fue preciso y puso en ventaja al delantero, a lo que contribuyó la extraña maniobra y la poca decisión de Campillos. La jugada terminó con el tanto de Tillman y no tardaron en lloverle reproches al futbolista verdiblanco, entre otros que no está apto para la selección mexicana por su ausencia de continuidad en el Betis.

Fidalgo no partió de titular y no entró en el campo hasta el minuto 66, cuando ya el partido marchaba 2-0. Su ingreso en el terreno de juego no contribuyó a mejorar la situación de México, más bien al contrario, sufriendo una dolorosa derrota que ha generado una tormenta en el país azteca por las malas sensaciones del equipo.

Firme en su decisión de no moverse del Betis por ahora

Pese a que poca presencia en los planes de Pellegrini, Fidalgo no piensa en salir del Betis para volver al América y así lo ha expresado en la concentración mexicana a sabiendas, eso sí, de la dificultad de hacerse con un sitio en los planes de Pellegrini por la dura competencia.

"Voy a ser papá en enero y mi mujer tiene la familia cerca, no era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez. Después de tantos años -por el América-. Ya me conocen un poco y saben que no doy mi brazo a torcer rápido, que no me rindo rápido. Aún me queda allí (en el Betis) tiempo para seguir creciendo como jugador, porque ahora soy futbolista de la selección y si quiero estar al máximo nivel y seguir creciendo tengo que seguir haciendo las cosas mejor. Me queda tiempo allí", apuntó Fidalgo, que señaló que pasó de ser titular a tener un segundo plano.

"Los primeros dos meses llegué y a jugar, a jugar y a jugar y luego por la calidad y la competencia que hay de jugadores empezó a haber menos minutos. Sabía perfectamente que podía pasar, había jugadores lesionados cuando llegué", comentó el medio, que apuesta por seguir creciendo de la mano de sus compañeros: "A día de hoy la competencia que tenemos en el medio campo en el Betis es bestial. Lo ves jugador por jugador y: campeones de Champions League, jugadores de Premier League y LaLiga con 500 partidos, mundialistas... Eso te lo puedes tomar de varias maneras. O rendirte o mejorar con ellos cada día, que es algo que busco todos los días. Intento aprender lo mejor de ellos. Lo mejor de Isco, de Pablo Fornals, de Dani Ceballos, de Nelson Deossa, de Gio Lo Celso...".

Valentín Gómez, sin minutos con Argentina

Tras estrenarse como internacional absoluto con Argentina en el anterior compromiso, Valentín Gómez no dispuso de oportunidades en el choque de la pasada madrugada contra Burkina Faso, que se saldó con abultada goleada de la albiceleste por 7-0. Todavía le queda una oportunidad en el homenaje a Messi.