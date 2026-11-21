El excapitán del Real Betis recuerda todo lo que sucedió en el tenso duelo copero celebrado en enero de 2022 en el Benito Villamarín, después de que una barra de PVC lanzada desde la grada impactase en la cabeza de Joan Jordán, entonces jugador del Sevilla FC

Andrés Guardado, con Ivan Rakitic al fondo, celebra con Álex Moreno y William Carvalho la victoria del Betis ante el Sevilla en el derbi del palo. / Imago

Es sábado, hoy es el día de El Gran Derbi y no podía faltar la dosis de pimienta. El grano lo ha molido Andrés Guardado (40 años), quien ha rescatado el famoso 'derbi del palo' que impactó en la cabeza del sevillista Joan Jordán. Nadie se ha mojado tanto como el mexicano, ya retirado del fútbol en activo y comenzando su carrera como entrenador como asistente de Dani Fragoso en el Juvenil A del Real Betis y en el Betis Deportivo o de Rafa Márquez, en la selección azteca.

Guardado era el capitán del Real Betis en aquel polémico duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla FC, que arrancó el sábado 15 de enero de 2022 en un abarrotado Benito Villamarín y acabó el domingo 16 de enero, a puerta cerrada. El cinco veces mundialista vivió toda la polémica de manera activa, ya que estaba en el banquillo de suplentes y asegura haber visto cómo se gestó lo que entiende como una representación teatral de los nervionenses.

En este sentido, ha asegurado que se golpeó repetidas veces en la cabeza con la barra de pvc lanzada desde la grada para demostrarle al árbitro -Ricardo de Burgos Bengoetxea- que Joan Jordán estaba fingiendo una conmoción que a juicio del azteca era imposible que sufriese. No se le olvida las tensiones vividas ese día ni se corta a la hora de señalar como guionistas de todo lo sucedido a Julen Lopetegui y a Monchi, entonces entrenador y director deportivo del Sevilla FC-.

Andrés Guardado posa con su camiseta del Betis y la Copa del Rey ganada en 2022. / RBB

Guardado critica la actitud del Sevilla y de Joan Jordán

"Ellos saben perfectamente lo que pasó. No sé si él (Monchi) el que tuvo la idea de que se armara todo este teatro. Porque ya no fue culpa de Jordán, fue culpa del que le dijese que armara todo este 'show' que armó", explica Guardado en unas declaraciones publicadas por la cuenta de Instagram de 'Grito Sagrado', un podcast sobre historias curiosas del fútbol.

"A ver, que a mí me digan que Jordán, que primero se estaba burlando de la gente, ya después no podía ni caminar... Estábamos discutiendo en el vestuario: el árbitro, Lopetegui, Pellegrini... estábamos todos ahí. Estaba el palo ahí. Y te digo: yo estoy medio loco vi el palo ahí que estaba ahí y lo cogí", añade el exfutbolista mexicano relatando su rebato de locura.

"Claro, cuando yo empecé a escucharles 'No queremos jugar porque es peligroso, porque tiene una conmoción'... Y yo dije '¿Qué? ¿Una conmoción?' Me empecé a pegar con el palo. Claro, el palo se dobló de las hostias que me pegué. '¿Ahora yo qué? ¿Tengo una conmoción yo también?' Y lo tiré. Se quedó el árbitro así como diciendo '¿Qué hago?'. El árbitro no sabía qué hacer", ha añadido el 'Principito'.

Guardado condena el lanzamiento del palo pero critica a Lopetegui y Monchi

No es la primera vez que Guardado habla sobre este caldeado derbi. Ya lo hizo en septiembre de 2025, cuando se desahogó ante Josep Pedrerol en el podcast 'El Cafelito': "Sé lo que se vivió en ese túnel de vestuarios y en ese derbi. Fue algo vergonzoso. Fue una vergüenza lo que intentó hacer no el Sevilla, cuyo nombre no mancharía como club, pero sí dos o tres personas que en ese momento trabajaban para el club. Intentaron parar el partido y que perdiéramos el encuentro por ese incidente, que estuvo fatal. Condeno el lanzamiento del palo, eso no puede pasar en un campo de fútbol, pero a partir de ahí lo que pasó fue una vergüenza", espetó.

"Se agarraron a todo para hacer una telenovela y parar el partido. A Joan Jordan también lo excluyo de todo, porque recibió órdenes. Pasó lo que pasó y para mí gracias a eso ganamos esa eliminatoria. Estábamos cabreadísimos por todo lo que se vivió dentro. Alguien no quería jugar ese partido. No sé quién exactamente, pero alguien no quería jugar o aprovechar eso para ganarlo en la mesa (despacho). No sé con qué objetivo quería parar el encuentro, que se estaba viviendo con una pasión increíble. Se reinició al final al día siguiente sin nuestra gente", añadió Guardado, que también se sinceró al respecto en el canal de Mario Suárez.