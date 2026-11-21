El piloto de Ducati no corrió ningún riesgo durante la clasificación del Gran Premio de Portugal en donde Marco Bezzecchi estuvo en otra dimensión. Jorge Martín, el único que le puede arrebatar el mundial de MotoGP al catalán, lejos de los primeros puestos

Marc Márquez dio un paso más para ganar el mundial de MotoGP después de terminar en la clasificación del Gran Premio de Portugal. El piloto español se conformó con dicho puesto después de ver que Marco Bezzecchi, con la Aprilia, marcó un tiempazo, récord del circuito de Portimao, que le permitió hacerse con la pole position.

El piloto español tiene en la mano prácticamente el mundial de MotoGP después de que su máximo rival, Jorge Martín, el único que le puede quitar el que sería su octavo entorchado en la categoría reina del motociclismo, no pudiera pasar de la séptima posición en la clasificación del Gran Premio de Portugal.

- Así fue la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP

La clasificación del Gran Premio de Portugal estuvo marcada por las condiciones climatológicas existentes ya que la pista se fue secando durante la mañana. No en vano, en la Q2 se metieron Diogo Moreira e Iker Lecuona después de que la Q1 se diera por finalizada a 1 minuto y 17 segundos por una caída muy fuerte del brasileño que, por suerte, no hubo consecuencias físicas.

En la Q2, la pista del circuito de Portimao mejoró considerablemente, estando seca, lo que permitió que la lucha por la pole position se disputara con total normalidad. El primero en golpear fue Marc Márquez que en el primer intento, mientras mejoraba el asfalto, marcó un 1:38,0. El único que estuvo cerca fue Marco Bezzecchi que se quedó a 60 milésimas. tercero se colocó Pedro Acosta que tuvo la idea de seguir de cerca al piloto de Ducati y futuro compañero de equipo durante la próxima temporada. Jorge Martín, el único que le puede arrebatar el mundial a Marc Márquez, se tuvo que conformar con la octava posición de momento.

Marc Márquez, durante el Gran Premio de Portugal de MotoGP. / IMAGO

En el segundo intento por llevarse la pole position del Gran Premio de Portugal, todos y cada uno de los pilotos mostraron sus cartas reales y arriesgaron al máximo. Fue Marco Bezzecchi el que dio el golpe ya que el italiano voló con su Aprilia marcando un tiempo de 1:37.201, récord del circuito de Portimao. Debido a ese ritmo del transalpino, Marc Márquez se tuvo que conformar con la segunda posición que, eso sí, se quedó a casi cinco décimas. Sin ninguna necesidad de arriesgar, el piloto español saldrá desde ese puesto en la parrilla de salida a sabiendas de que tiene el título de campeón del mundo en la mano. Tercero, a seis décimas, se situó Fabio Di Giannantonio.

Por otro lado, Jorge Martín no mejoró demasiado en su segundo intento en la clasificación y terminó en la séptima posición﻿. Un puesto que no podría repetir en la carrera sprint que se disputa este sábado.

Y es que las cuentas estás claras, si Marc Márquez acaba segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP, Marco Bezzecchi parece estar en otra dimensión tras la clasificación, Jorge Martín está obligado a terminar en el podio. De no ser así, Marc Márquez se proclamará campeón del mundo este mismo sábado.