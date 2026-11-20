Sánchez Martínez, que decretó tres expulsiones en un duelo cainita anterior, será el encargado de impartir justicia en el derbi y las estadísticas del Sevilla con sus arbitrajes son nefastas, con 15 partidos seguidos sin ganar

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este mediodía el colegiado designado para el derbi de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y no ha dejado indiferente a nadie.

De esa forma, el colegiado murciano José María Sánchez Martínez, de 43 años, será el encargado de impartir justicia en el duelo cainita y estará asistido en el VAR por el cántabro Alejandro Muñiz Ruiz.

Sánchez Martínez ha dirigido dos derbis, uno muy polémico

Sánchez Martínez ya tiene experiencia en derbis, pues ha dirigido dos en el Benito Villamarín que terminaron con empate a uno, y ambos salpicados por la polémica.

El primero fue el 6 de noviembre de 2022 y hubo tres expulsiones, dos por parte bética, Fekir y Borja Iglesias, y una en el Sevilla, que se quedó con uno menos primero por la roja a Montiel.

El segundo se disputó el 28 de abril de 2024 y el Betis anotó su gol por medio de un penalti transformado por Isco. Kike Salas empató el partido.

Más allá de lo ocurrido en estos derbis, en Nervión no ha gustado en absoluto la designación de Sánchez Martínez por las nefastas estadísticas con el murciano, sobre todo más recientemente.

El Sevilla, quince partidos sin ganar

No en vano, el Sevilla no gana con este árbitro a los mandos desde 22 de septiembre de 2021, cuando se impuso al Valencia por 3-1. Desde entonces no conoce la victoria y le ha pitado un total de 15 partidos, con un horroroso bagaje de 10 derrotas y cinco empates.

Sánchez Martínez, en un derbi. / Imago

En el global, le ha pitado un total de 31 partidos, con un saldo de 9 victorias, 7 empates y 15 derrotas, lo que se ha agravado desde el mencionado éxito contra los valencianistas. Obviamente, el sevillista no ha escondido su indignación por esta elecciónd.

Una sola derrota del Betis en los últimos diez partidos

Mucho más positivos son los números del Betis con Sánchez Martínez, pues le ha dirigido 35 encuentros, desde la temporada 2014-2015, con un balance positivo de 17 victorias, 7 empates y 11 derrotas, a lo que hay que sumar que solo ha sufrido una sola derrota en los últimos diez partidos. Este curso estuvo al frente del Getafe-Betis, que terminó con victoria heliopolitana por 1-0.