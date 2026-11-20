Regresa LaLiga EA Sports tras el parón de selecciones con un enfrentamiento en San Mamés entre Athletic Club y Espanyol que abre la décimo tercera jornada del campeonato doméstico. Los bilbaínos buscarán volver a sumar de tres en casa tras el bache en pamplona frente al conjunto perico

San Mamés abre sus puertas para albergar un encuentro que abre la jornada número trece del campeonato liguero. Tras el parón de selecciones, el Athletic Club recibe al Espanyol en un duelo en el que ambos equipos que han remontado la mala situación y que buscarán prolongar sus buenas sensaciones en este esperado regreso de liga.

El conjunto rojiblanco ha encontrado su sitio desde la llegada de Terzic al banquillo. El Athletic ha comenzado a mostrar una versión más reconocible y la victoria en el derbi vasco ante la Real Sociedad supuso un impulso para un proyecto que poco a poco va consolidándose. Los bilbaínos no pudieron dar continuidad a ese triunfo en El Sadar, donde dejaron escapar los tres puntos en los últimos instantes después de adelantarse en el marcador.

Enfrente estará un Espanyol que tras la inesperada eliminación en primera ronda de Copa frente al Sestao River y la posterior destitución de Manolo González, ha conseguido remontado el vuelo en las últimas jornadas. El conjunto catalán busca sumar en un campo difícil, en el segundo encuentro de Éder Sarabia a los mandos del cuadro perico.

El Athletic busca dar continuidad a su evolución

El proyecto de Terzic sigue dando pasos y San Mamés se presenta como una buena oportunidad para confirmar las sensaciones que ha dejado el equipo en las últimas semanas. El triunfo en el derbi y la imagen ofrecida en Pamplona, pese al empate final, han permitido al Athletic recuperar confianza y mirar con mayor optimismo a lo que resta de temporada. El cuadro vasco ocupa la séptima plaza con 16 puntos y un partido menos, por lo que ante el Espanyol, los rojiblancos tratarán de convertir esa evolución en tres puntos que les permitan avanzar posiciones en la tabla y asentarse en los puestos que dan acceso a competiciones europeas la próxima campaña.

Por otra parte, el Athletic Club no podrá contar con Vivian, ya que tuvo que abandonar la concentración de la selección de Euskadi al sufrir una lesión moderada en el sóleo de la pierna izquierda y será baja hasta el mes de diciembre

Sarabia afronta su primera gran prueba a domicilio

El entrenador vasco tendrá una prueba exigente en su visita a Bilbao. El Espanyol ocupa la decimotercera posición con 12 puntos, cuatro menos que el Athletic, con el objetivo de puntuar para alejarse de los temidos puestos de descenso a LaLiga Hypermotion. El encuentro también supondrá una nueva oportunidad para que Sarabia siga trabajando en la adaptación de sus ideas, con el objetivo de que el equipo dé un paso adelante, aunque tendrá que hacerlo sin Edu Expósito. El centrocampista no ha viajado finalmente a Bilbao y apunta a perderse el choque, un contratiempo para el técnico, que había confiado en poder contar con él después de que el jugador arrastrase molestias físicas durante los últimos días.

¿Donde ver el Athletic Club - Espanyol?

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este viernes 20 de noviembre, a partir de las 21.00 horas, en San Mamés.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Rincón, De Galarreta, Canales, Sancet, Nico, Berenguer e Iñaki Williams.

Espanyol: Fortuño, Hartman, Cabrera, El Hilali, Lozano, Expósito, Dolan, Calatrava, Bryan, Roberto y Pere Milla.