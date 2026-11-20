El central, de nuevo en la agenda de River Plate, cierra la puerta en el mercado de enero pese a no ser protagonista: "Estoy tranquilo donde estoy"

El mercado de invierno del Betis, como ya advirtió Ángel Haro tras el cierre de la ventana estival, estará supeditado a que se produzcan salidas, ya sea por falta de continuidad, o porque lleva alguna oferta irrechazable por alguno de los puntales.

En este contexto son varios los futbolistas que podrían salir en enero por su nulo o escaso protagonismo en este curso, como Iker Losada o Álvaro Fidalgo, una vez que Lo Celso, pese a su situación, difícilmente hará las maletas en el próximo mercado.

También cabría la posibilidad de Valentín Gómez al no consolidarse en los planes del chileno en su segunda temporada y suscitar interés en el mercado internacional, tanto en el Viejo Continente como en su país, Argentina.

Rechazó a River Plate en verano

No en vano, recientemente se filtró desde su país que Valentín Gómez continúa en la agenda de River Plate tras la llamada de Chacho Coudet en verano y que sería la prioridad para reforzar la defensa del club millonario.

Sin embargo, en el Betis solo le dejarían salir si pusieran sobre la mesa una oferta que le permitiera recuperar lo invertido en su fichaje, alrededor de cinco millones de euros, y conseguir una plusvalía por su juventud, cartel, progresión e internacionalidad con la Albiceleste.

Y es que, aunque dista de ser primera opción para Pellegrini, en La Palmera se mantiene la confianza en el jugador y en ningún caso lo malvenderá.

Valentín Gómez, tajante de cara a enero

Además, existe otro factor fundamental que aleja la vía de la salida a día de hoy, la voluntad del polivalente central de no moverse de La Cartuja. Ya rechazó moverse en verano con una respuesta educada a Coudet explicada por el propio jugador a ESTADIO Deportivo, y no ha cambiado de opinión de cara al mercado que abrirá en poco más de un mes.

No en vano, Valentín Gómez ha expresado públicamente su deseo de continuar en el Betis sobre la base de que está asombrado con el club y es feliz como verdiblanco.

Valentín recibe instrucciones de Pellegrini. / Imago

Así, cuestionado por la insistencia de River Plate, el defensa no duda y manda un claro mensaje a la entidad heliopolitana. "No estaba al tanto, pero estoy muy feliz acá, me gusta mucho el club, la verdad que me encanta. Es un club que disfruto mucho el día a día, el estar acá, así que estoy muy feliz y tranquilo en el lugar en el que me encuentro", expresó en El Correo de Andalucía el zaguero, que cierra la puerta a una salida al menos que llegara una oferta muy cuantiosa y el club le pidiera que la estudiara.

El Betis le abrió la puerta de Argentina

Aunque no es titular, sus minutos en el Betis le han valido para recibir la llamada de Lionel Scaloni y participar en la despedida de Messi: "Me lo decís y se me pone la piel de pollo. La verdad que fue algo hermoso, un recuerdo que voy a llevar conmigo para toda la vida. Lo tomé como cierto premio al esfuerzo de tantos años, al lucharla, al seguir intentando y yendo para adelante, obviamente que tengo muchas cosas con mucha alegría".

A día de hoy, Valentín Gómez ha disputado 657 minutos repartidos en ocho partidos con el saldo de un gol.