Trece años después de su última entrega, el lanzamiento del nuevo videojuego de Rockstar se ha convertido en un acontecimiento mundial que tampoco ha pasado desapercibido en los vestuarios del fútbol español; la mitad de los equipos de Primera se han apuntado al fenómeno

El fútbol y los videojuegos siempre han mantenido una estrecha relación -ya se sabe que los futbolistas son unos 'gamers' empedernidos-, pero pocas veces un lanzamiento había generado tanta expectación como el de GTA VI.

La nueva entrega de la franquicia de Rockstar ﻿ha llegado después de trece años de espera ﻿y ha conseguido que medio mundo esté pendiente de su estreno. Fue a las 00:00 horas de este jueves 19 de noviembre cuando el juego abrió sus puertas en España.

En LaLiga, numerosos clubes ﻿han encontrado en el fenómeno una oportunidad para generar contenido en sus redes sociales y sumarse a una tendencia que se ha hecho viral en todo el mundo.

La locura del GTA VI ha llegado a LaLiga. / IMAGO

Los futbolistas son, además, uno de los gremios que más tiempo dedican a jugar a las videoconsolas. FIFA (ahora EA Sports FC), Call of Duty, Fortnite o el propio GTA forman parte del entretenimiento habitual de muchos profesionales cuando abandonan los terrenos de juego. Por eso, el estreno se está viviendo con especial atención en las casas de la gran mayoría de jugadores que llevan años esperando una nueva entrega de una de las sagas más populares de la historia.

La mitad de los equipos de Primera se apuntan al fenómeno

La fiebre ha llegado también a los departamentos de comunicación de los clubes. En los últimos días se ha popularizado un meme que juega precisamente con el larguísimo tiempo transcurrido entre GTA V y GTA VI. La dinámica consiste en comparar una fotografía de 2013, cuando apareció la anterior entrega, con otra actual, mostrando cómo han cambiado los protagonistas durante estos trece años.

En Primera División, aproximadamente la mitad de los equipos se han sumado a la iniciativa. Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club han utilizado imágenes de algunos de sus futbolistas para participar en la tendencia. Koke, Alberto Moleiro o Nico Williams ﻿, entre muchos otros, han sido algunos de los protagonistas de las publicaciones.

También Betis, Sevilla, Villarreal, Getafe y Osasuna ﻿han aprovechado el tirón del videojuego para generar contenido. El Levante﻿, por su parte, ha apostado por un formato diferente con una recreación de la pantalla de PlayStation 5 en la que aparecía una cola de descargas con su último partido de Copa del Rey frente al Tarancón y el propio GTA VI.

La gran mayoría de equipos de LaLiga se han apuntado al fenómeno de GTA VI. / Villarreal CF

Ni Real Madrid ni Barcelona se han sumado, por el momento, a esta iniciativa, aunque el fenómeno también ha tenido protagonistas individuales en el fútbol. Lamine Yamal ya había alimentado la expectación el pasado verano con una publicación en Instagram en la que acompañaba varias fotografías con un escueto "GTA VI". La cuenta oficial del videojuego interactuó con aquella publicación, disparando todavía más las reacciones.

Trece años de espera para unas cifras de récord

La expectación tiene una explicación. GTA V apareció en septiembre de 2013 y terminó convirtiéndose en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, con más de 220 millones de copias comercializadas. La franquicia supera ya los 470 millones de unidades vendidas.

La nueva entrega, que llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, supone uno de los proyectos más ambiciosos de la industria. Su presupuesto estimado se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares y las previsiones apuntan a unos ingresos de 3.200 millones durante sus primeros meses en el mercado.

Se espera unas ventas bestiales de este juego en los próximos meses. / IMAGO

El fenómeno va mucho más allá de las videoconsolas. En España, las solicitudes de días libres coincidiendo con el lanzamiento han aumentado un 44%, según los datos de la plataforma Remote. Una muestra más de que el estreno ha trascendido el ámbito de los videojuegos para convertirse en un acontecimiento cultural. Y LaLiga, con sus futbolistas como protagonistas, tampoco ha querido quedarse fuera.