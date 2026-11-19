Los aficionados de El Molinón quieren una victoria en casa y una mayor regularidad en Gijón que les permita asentarse en la zona alta; "Hacerse fuerte en Segunda es hacerse fuerte en casa", señala Guille Rosas

Tras más de un mes sin ganar en El Molinón, el enfado de la afición del Sporting con su equipo pese a que sigue arriba viene por ahí. La reciente derrota ante el Valladolid dolió y el resultado cosechado el pasado fin de semana frente al filial realista (2-2) obliga a reaccionar.

Y así lo ha asumido la plantilla gijonesa, que se ha conjurado para ganar "sí o sí" el próximo domingo ante Las Palma. El lateral derecho Guille Rosas reconocía que volver a vencer en casa es algo que le deben a los suyos. "No podemos tener ese bagaje de puntos en casa si queremos aspirar a los puestos de play off, incluso a subir directo", reconoce el defensa antes de recordar que "hacerse fuerte en Segunda es hacerse fuerte en casa".

Rosas pide paciencia, pero es consciente de que, con un tercero de la Liga casi consumido es el momento de encontrar la estabilidad y dar un paso adelante. En este sentido, recordó que aunque "la liga es muy larga", los equipos de arriba suman "bastantes puntos". Por eso, pide centrarse en los cinco partidos hasta Navidad para llegar "bien posicionados" y poder irse al parón en puestos de play off.

Guille Rosas celebra un gol / Imago

Y todo empieza ante Las Palmas, un equipo al alza con el cambio de entrenador. Sobre el equipo insular, el lateral destacó la "mucha calidad individual" del conjunto insular, que con Albert Sánchez ha dado una "nueva imagen" y peleará por el ascenso. Por eso, asegura que el Sporting siente "mucho respeto" por el rival, pero "ningún miedo" si juega en casa.

Sin Corredera y con cinco bajas más

El Sporting lleva dos días entrenándose y preparando el partido en Mareo y con Corredera integrado en el grupo pese a que, finalmente será baja el domingo. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha rechazado el escrito de alegaciones presentado por el Sporting por él tras ser expulsado por dos tarjetas amarillas en la visita a la Real Sociedad B, por lo que el centrocampista catalán no podrá enfrentarse el próximo domingo al conjunto grancanario. En Las Palmas también será baja Nicholas Opoku, que fue expulsado ante el Granada.

No es la única baja que tiene Nicolás Larcamón, que tampoco puede contar con Juan Otero, quien cumplirá su segundo partido sanción por increpar al árbitro hace dos semanas, además de los lesionados Konrad, Casas, Gelabert, Pablo García y Manu Rodríguez.

Ante esto, el técnico argentino ha tenido que tirar de cantera, algo que aprueba Guille Rosas. "Me siento muy identificado con los canteranos", afirma sobre los jóvenes jugadores de Mareo a los que Nicolás Larcamón recurre ante las numerosas bajas que tiene el equipo y cuyo rendimiento considera "muy importante" para el grupo.