El técnico se presenta en Nervión con un balance negativo en sus enfrentamientos totales con el Sevilla que podría aliviar con un triunfo tras la mejoría labrada como bético

Pellegrini afronta el derbi de este sábado con la oportunidad de equilibrar su balance en su historial personal de duelos cainitas, ya que, a día de hoy, su saldo resulta negativo al haber firmado tres victorias, seis empates y cuatro derrotas en un total de 13 enfrentamientos de máxima rivalidad con el Sevilla.

Igualmente, un triunfo en Nervión le permitiría aliviar su saldo negativo contra el Sevilla a lo largo de su carrera, pues actualmente ha perdido más de lo que ha ganado pese a haber entrenado siempre a clubes que han estado en la parte alta de la tabla o puntero en Europa.

Balance negativo de Pellegrini en el global de enfrentamientos contra el Sevilla

En este sentido, el chileno disputará su trigésimo quinto partido contra el Sevilla, el segundo rival con el que más se ha medido en su carrera, y ahora mismo le sale a deber a pesar de que en el último lustro solo ha perdido en una ocasión.

Estos 34 encuentros contra los nervionenses los disputó en los banquillos de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y Betis, con un balance desfavorable de trece victorias sevillistas, once empates y diez triunfos desde que llegó a LaLiga española.

Un bagaje que ha mejorado como bético, pues desde la temporada 21/22, cuando el Betis cayó por 2-1 el derbi sevillano (marcaron Rakitic, Munir y el bético Canales), Pellegrini ha firmado contra el eterno rival dos victorias, cinco empates y una derrota, hace dos años en el feudo sevillano, por la mínima con gol de penalti de Dodi Lukebakio.

La última victoria, en el primer derbi del curso pasado

La última victoria se produjo el pasado 30 de noviembre, en el Sánchez-Pizjuán, cuando Fornals y Altimira dieron el triunfo en el Sánchez-Pizjuán a los béticos, que ganaron el último duelo en el Benito Villamarín (2-1, al remontar Cardoso y Cucho Hernández en tanto de Vargas) y empataron a dos en marzo en La Cartuja, donde Antony y Fidalgo adelantaron a los locales, pero igualaron en la segunda mitad los sevillistas Alexis Sánchez e Isaac.

Pellegrini y Almeyda, en el último derbi en Nervión. / Imago

Además de las dos referidas, la tercera victoria verdiblanca en esta serie es significativa, pues se dio en los octavos de final de la edición 21/22 de la Copa del Rey, finalmente ganada por el Betis tras remontar al eterno rival, que se había adelantado en el Villamarín con un gol de Papu Gómez, mediante Fekir y Canales.

Con opciones de dar caza al Sevilla si se queda en el Betis una temporada más

Por ende, en el caso de asaltar el Ramón Sánchez-Pizjuán, Pellegrini elevaría su número de triunfos contra el Sevilla a 11 y solo se quedaría a dos victorias de neutralizar la cifra de derrotas. Desde luego, con su proyección actual lo podría conseguir si continúa en el Betis, como mínimo, una temporada más.