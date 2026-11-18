El actual entrenador interino de Chile pone la 'Roja' en manos del 'Ingeniero' para que "pueda coronar su carrera": "Estaríamos todos convencidos que es Pellegrini y esperamos que sea así"

Con el derbi a las puertas, Manuel Pellegrini vuelve a ser protagonista por asunto distinto al duelo cainita por la insistencia de Chile de entregarle los mandos de su selección, hasta el punto de que el actual seleccionador interino. Nicolás Córdova, le ha señalado esta madrugada como su sucesor al frente de la Roja.

De ese modo, tras el partido contra Colombia, que terminó con empate sin goles y podría ser el último con el timón del combinado andino, el entrenador aseguró este martes que pone a La Roja en manos de Manuel Pellegrini para que "pueda coronar su carrera", luego de haber cerrado el año con un empate sin goles ante Colombia en un amistoso que podría ser el último que dirigió en la Absoluta.

"Sabemos que depende de muchas cosas, pero esperamos que pueda venir acá"

"A quién dejo la posta, estaríamos todos convencidos que es Manuel Pellegrini, esperemos que eso suceda. Sabemos que depende de un montón de cosas, pero esperamos que pueda venir acá y que pueda coronar su carrera", afirmó el actual seleccionador, que ha comandado la renovación de la absoluta desde que Chile se quedó fuera del Mundial por su pésimo rendimiento en las eliminatorias.

En este sentido, la Federación Chilena le encomendó iniciar un nuevo ciclo de cara al Mundial 2030 y la Copa América 2028 a la espera de un nombramiento definitivo hasta después de las elecciones de este jueves en las que se renovará el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Este jueves, trascendente para el futuro de Pellegrini por las elecciones en la ANFP

Sin duda, este jueves puede ser importante para el futuro de Pellegrini por unos comicios que podrían acelerar los intentos de Chile por convencerle más allá de que no es la única tentación para el 'Ingeniero como recogió recientemente ESTADIO Deportivo.

Además, Córdova no fue el único integrante de la Selección de Chile que se refirió a Pellegrini, pues el futbolista Vicente Pizarro también hizo referencia a la posibilidad de que el míster verdiblanco se haga cargo de la 'Roja'.

"Yo creo es un referente a nivel del país muy importante. Creo que si a él le toca estar acá o los jugadores van a estar siempre disponibles y preparados para trabajar día a día", aseguró el jugador, que considera una decisión muy apropiada pensar en Pellegrini para liderar este nuevo ciclo en Chile.

Fajardo afirmó que la renovación de Pellegrini aún no está sobre la mesa

Cabe recordar que el técnico verdiblanco acaba contrato a final de curso tras la ampliación por un año en la temporada pasada y que por parte del club han dejado claro que todavía no ha habido ningún acercamiento y por ahora no está sobre la mesa, lo que ha dado alas a Chile para intentar cumplir su sueño.