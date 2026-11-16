José Juan Romero compara a Pellegrini y Serra Ferrer y confiesa su gran sueño con el Betis: "He hecho bastante para que se dé algún día la oportunidad"

El técnico sevillano reconoce que dirigir al conjunto verdiblanco sería uno de los grandes objetivos de su carrera, analiza la figura de Pellegrini y Serra Ferrer y se muestra ambicioso con las posibilidades del equipo esta temporada

El técnico sevillano repasa en ESTADIO Deportivo su destitución, reivindica el legado que deja en el conjunto caballa y desvela que ya ha recibido propuestas del extranjero, aunque tiene claro cuál es su último gran objetivo: entrenar en Primera división.

José Juan Romero no esconde sus sentimientos cuando habla del Real Betis. El técnico sevillano, que acaba de cerrar una etapa histórica al frente de la AD Ceuta FC, tiene todavía un objetivo pendiente en su carrera y no esconde cuál sería uno de los mayores sueños que podría cumplir en los banquillos. Aunque ahora quiere tomarse un descanso y estudiar las propuestas que puedan llegarle, hay una posibilidad que le haría especial ilusión: sentarse algún día en el banquillo verdiblanco.

En esta segunda parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo, el técnico de Gerena analiza el presente del conjunto verdiblanco, la figura de Manuel Pellegrini, incluida la eterna comparación con Serra Ferrer, y las opciones del equipo de pelear por objetivos ambiciosos.

Pregunta: ¿Es Pellegrini el mejor entrenador de la historia del Betis?

Respuesta: Es una pregunta que me hacen mucho y, a ver, yo que viví también el apogeo del Betis de Serra (Ferrer), de recién subido, de aquellas temporadas con los mimbres y con todo, yo no me atrevería a decir que es el mejor de la historia.

¿A quién pondría entonces por encima?

Yo me atrevería a juntar a los dos en la misma mesa, como es lo que ahora se lleva mucho, lo de quién se sienta a la mesa con quién. Yo creo que sería una mesa espectacular, Pellegrini y Lorenzo (Serra Ferrer) en una mesa y los béticos disfrutándolo, pero creo que los dos estarían en el top y no sabría decirte si uno está por encima del otro, porque cada uno en sus circunstancias y sus contextos de los equipos, habría debate. Y por eso digo, pero bueno, los que peinamos ya o no tenemos pelo, hemos disfrutado las dos etapas y para mí lo más grande que ha tenido la historia del Betis.

Se ha hablado de que Pellegrini podría estar ante su última temporada en el Betis. ¿Le gustaría que su teléfono sonara si se produjera su salida?

Respuesta: Bueno, a ver, primero que Pellegrini nos dure mucho.

Hay béticos que han pensado en usted como posible relevo de Pellegrini. ¿Qué supondría entrenar al Betis?

Bueno, dicho todo lo anterior y que Manuel dure mucho, pues evidentemente, si uno de mis sueños, que no soy de soñar mucho, una de esas cosas que colmaría mi vida sería sentarme en el banquillo del Betis. Capacitado, por supuesto, que se pudiera dar, bueno. Si hay alguno que lo dice, pues yo se lo agradezco muchísimo, pero sabemos cómo funciona esto también. Parece como que algunos tienen que hacer mucho más, o por el nombre, para llegar a los sitios. Esto pasa y pasará en el fútbol, lo vemos cada día, pero bueno, creo que he hecho bastante para que se dé algún día la oportunidad de poder estar ahí.

¿Es el uso de la cantera uno de los debe de Pellegrini? Aunque luego Ruibal es su comodín

Primero que hay que estar ahí. Siempre un debe vamos a tener todos; hasta yo en mi historia en Ceuta seguro que tengo muchos debes, claro que los hay, pero bueno, al final él busca lo que es el objetivo y cumple el objetivo a su manera y brillantemente, o lo supera incluso. ¿Es verdad que el Betis tiene hoy día probablemente una de las mejores canteras de Europa? Pues probablemente es así, y en España yo creo que si no está ahora mismo la top, está ahí, pero también es verdad que, lo vemos mucho, que salvo el Barcelona, es muy difícil, que los clubes que están a un gran rendimiento saquen jugadores, siempre se ha dado más cuando los clubes han ido regular. Seguro que saldrá alguno. Después, como has dicho, Aitor (Ruibal) es que sea de la cantera que sea, es que siempre hay que tener un Aitor en tu equipo, siempre.

¿Qué pronóstico hace para el Betis esta temporada?

En la Champions va a pasar, esta fase de Liga ya la va a pasar y yo creo que puede pasar alguna eliminatoria también, lo veo con suficiente potencial para ello. En LaLiga lo difícil que está haciendo es que los equipos como el Betis sean capaces de ir bien en las dos competiciones, que es muy difícil, ya lo hemos visto con equipazos como el Villarreal en la temporada pasada. En fin, lo está abordando en los dos aspectos.

¿Puede incluso pelear por algo más que quedar entre los cuatro primeros?

Creo que si el Betis pasa bien el tramo de enero y se mete en febrero en esta dinámica, en Liga también creo que va a estar entre los cuatro primeros seguro, pero hasta me atrevo a decir que pueda pegar algún mordisco más hacia arriba. Siendo realista yo creo que en la Liga española hay una ventaja tremenda de los tres de arriba con el resto, una ventaja que además pierde brillo la competición en ese aspecto, pero bueno algún año siempre se han dado situaciones, a eso me refiero, que si es capaz en febrero seguir ahí, seguir ahí, que es muy difícil, pero soñar es gratis y por qué no algún día el Betis peleando por un título de Liga.