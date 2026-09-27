El mensaje de José Juan Romero al Betis sobre Junior Firpo: "Necesita encontrarse, necesita ese cariño"

El técnico de la AD Ceuta FC analiza en ESTADIO Deportivo el gran momento que atraviesa el Real Betis y sale en defensa de Junior Firpo, confiando en que el lateral pueda volver a rendir al máximo nivel

El buen momento que atraviesa el Real Betis este inicio de temporada, con 16 de 21 puntos posibles en liga y una remontada en el único encuentro disputado en Champions, lo habrían firmado todos los béticos antes de arrancar el curso, aunque hay uno al que este nivel no pilla por sorpresa. José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta FC, valora en ESTADIO Deportivo el gran comienzo de temporada en Heliópolis, no escondiendo su admiración por el trabajo que se viene realizando en el equipo de Manuel Pellegrini.

"Pues sí, pero tampoco me sorprende. Cuando las cosas se hacen bien, por regla general, suelen salir bien. Y el Betis es un ejemplo de ello", asegura Romero al ser preguntado por el comienzo de temporada del conjunto verdiblanco.

El técnico destaca especialmente la manera en la que el club ha ido construyendo su proyecto durante los últimos años. "Hace caso omiso a las críticas, hace caso omiso a lo que puedan decir o no decir. Está trabajando espectacularmente la dirección deportiva. Y bueno, es una directiva que ha sentado un proyecto ya desde hace muchos años con una idea clara. Y cada año más, sobre todo, el entrenador que lo tiene clarísimo y que es la pieza angular de este proyecto", explica el de Gerena.

José Juan también pone en valor el papel de la afición, que, en su opinión, es de lo más destacado que tiene el club, una hinchada que "con que le dé un poco de semilla, ellos mismos ponen ya las flores".

El caso de Junior Firpo

Aunque Romero no quiere hablar de nombres propios, el actual técnico del Ceuta valora este inicio de curso de Junior Firpo. El lateral no atraviesa su mejor momento, y José Juan, entrenador clave en su explosión futbolística, prefiere no entrar a valorar únicamente su situación desde un punto de vista individual. Eso sí, deja claro que conoce al jugador y que tiene una opinión formada sobre él.

"Bueno, yo no hablaría a nivel individual de un nombre en concreto. Me costaría, pero creo que tengo y puedo hablar con mucha objetividad de Junior", comienza diciendo.

Romero entiende que no todos los jugadores responden de la misma manera y que las circunstancias también pueden influir en su rendimiento. "Junior es un futbolista especial, es un futbolista que necesita encontrarse, que necesita ese cariño", añade.

"Quizás hay otro tipo de jugadores que por sus circunstancias necesitan más o menos de esa complicidad. Y a lo mejor también es verdad que en los últimos tiempos le ha costado jugar también, porque evidentemente hay competencias", continúa diciendo José Juan.

Aun así, el entrenador del Ceuta confía en que el lateral pueda volver a ofrecer su mejor versión si recupera la confianza y encuentra su sitio dentro del equipo. "Creo que Junior, si, como no me cabe duda, Pellegrini lo va a hacer entrar y le va a dar esa confianza que requiere; terminará también rindiendo".

Romero termina poniendo en contexto la situación del jugador. "Pero es verdad que el Betis a día de hoy está muy alto. Cualquiera que entra está jugando a un nivel altísimo. El equipo, además, este año está mejor que nunca y no es fácil tampoco para él".