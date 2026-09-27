Fuerte calentón con Álvaro Fidalgo: el futbolista del Betis se pelea con Gustavo Puerta y el árbitro adelanta el final del México - Colombia

El centrocampista hispano-mexicano y el mediocentro colombiano llegaron a las manos, desatando una multitudinaria trifulca que obligó a dar por concluido el amistoso en Baltimore antes de que se cumpliese todo el tiempo de prolongación anunciado por los colegiados

La agenda de los internacionales del Real Betis se extendió esta pasada madrugada con el encuentro amistoso que disputaron las selecciones de México y de Colombia con un resultado de 1-1. En el combinado cafetero sigue sin encontrar cabida Nelson Deossa y el Cucho Hernández se cayó esta vez de la convocatoria después de haber ido al Mundial 2026; pero en el cuadro azteca sí se mantiene Álvaro Fidalgo. De hecho, tras salir desde el banquillo de suplentes, el centrocampista asturiano se convirtió en protagonista al protagonizar un caliente encontronazo con Gustavo Puerta que obligó al árbitro a decretar el final del partido antes de que se cumpliese el tiempo estipulado.

Antes que el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo entrase en acción esta pasada noche, ya habían participado otros internacionales del Betis como Junior Firpo (República Dominicana), Ez Abde (Marruecos), Troy Parrott (Irlanda), Facundo Bernal (Uruguay) y Ángel Ortiz (España sub 21). Además, también se han marchado con sus respectivas selecciones en este largo parón tanto los argentinos Valentín Gómez y Giovani Lo Celso, como los tres internacionales sub 20 con la 'Rojita': Manu González, Iván Corralejo y José Antonio Morante.

Condenado al banquillo, el '8' sólo tuvo media hora en el México - Colombia

Álvaro Fidalgo llegó al Betis en el pasado mercado de enero y rápidamente encontró cabida en las rotaciones de Manuel Pellegrini, pero luego fue perdiendo protagonismo y su cuota en este inicio de curso sigue siendo deficiente para sus intereses. Sólo ha participado en tres de los ocho partidos oficiales que suma el Real Betis entre LaLiga EA Sports (31 minutos en dos partidos) y la UEFA Champions League (otros 29'), todos ellos como suplente.

Las previas en su país de adopción le daban como teórico titular en el debut de Rafa Márquez como seleccionador de México -y de Andrés Guardado como técnico asistente-; pero el 'Maguito' tuvo que volver a esperar en el banquillo hasta que en el 64' entró en sustitución de Gilberto Mora. Para cuando Fidalgo saltó al terreno de juego, el marcador del M&T Bank Stadium de la ciudad estadounidense de Baltimore ya reflejaba el 1-1 con el que acabó la contienda.

De hecho, su cambio fue un cuádruple movimiento de Márquez justo después del tanto firmado por el propio Gilberto Mora para empatar el 0-1 que había puesto Luis Suárez (ex de Granada CF o UD Almería) en el tempranero minuto 9. Junto al internacional bético salieron también Obed Vargas, Mateo Chavez y Orbelín Pineda para ocupar los lugares de Luis Chavez, Jesús Gallardo e Hirving Lozano, respectivamente.

Álvaro Fidalgo y Gustavo Puerta casi llegan a las manos: tenso pique en el 90+2'

La jugada más comentada llegó ya en el segundo de los tres minutos de tiempo añadido que alargó el árbitro estadounidense Guido González. Álvaro Fidalgo acudió a la presión en el círculo central y se empleó con un exceso de intensidad (para ser el minuto 92 de un amistoso), llegando a agarrar de manera ostensible la camiseta de Gustavo Puerta.

El mediocentro colombiano reaccionó también con un exceso de vehemencia, soltando los brazos con intenciones poco amistosas y girándose de manera desafiante para buscar encararse con el centrocampista del Real Betis. Tras varios empujones, la situación se fue calentando a un ritmo vertiginoso y la tangana se hizo multitudinaria al entrar en contienda varios jugadores más de ambas selecciones.

Antes de que la cosa fuese a mayores, el colegiado decidió pitar el final del partido y mandar a vestuarios a los futbolistas a pesar de que aún quedaba un minuto para que expirase el tiempo anunciado en la tablilla del cuarto árbitro. En el calendario de esta 'Ventana FIFA', México jugará también amistosos contra Perú (30 de septiembre), Estados Unidos (4 de octubre) y Chile (7-O).