Marcos Llorente, tras dejar la Selección española: "Me la suda lo que digáis de mí o lo que habléis a mis espaldas; así que podéis seguir hablando, a mí me resbala"

El futbolista del Atlético de Madrid se ha despachado a gusto con un largo mensajes en sus redes sociales donde vuelve a dejar claro que no le importan lo que digan de él por sus decisiones y su forma de hacer su vida

Marcos Llorente está acostumbrado a ser el objeto de las críticas en redes sociales. Su original estilo de vida y su forma de pensar sobre ciertos asuntos científicos y biológicos no deja indiferente a casi nadie. El pasado verano además se proclamó campeón del mundo con España y a los pocos días anunció su decisión de dejar la selección, centrándose así solamente en el fútbol de clubes y en el Atlético de Madrid.

Coincidiendo ahora con el primer parón de selecciones tras el Mundial, en el que el lateral rojiblanco ha sido una de las grandes ausencias en la lista del seleccionador Luis de la Fuente, el futbolista ha querido dejar un largo mensaje en sus redes sociales hacia todos aquellos que lo siguen criticando por su forma de pensar, aunque reconoce que es algo que ya se "la suda".

El mensaje de Marcos Llorente

A estas alturas, sinceramente, me la suda lo que digáis de mí o lo que habléis a mis espaldas. Hace años que dejé de preocuparme por las críticas. Solo me importa lo que piensa la gente que realmente forma parte de mi vida.

Y, de hecho, cuanto más habláis de mí, cuanto más vídeos hacéis y cuanto más intentáis desacreditar lo que comparto, más fuerza me dais.

Porque cada crítica hace que mi mensaje llegue un poco más lejos.

Y hay algo que me gusta todavía más: cada vez veo a más gente cuestionándose cosas. Preguntando. Investigando. Dejando de aceptar determinadas ideas simplemente porque llevan toda la vida escuchándolas.

Y eso es precisamente lo que busco.

No pretendo que nadie crea ciegamente en lo que digo. Pretendo que la gente piense por sí misma, que se haga preguntas y que busque respuestas.

Yo ya me he ganado la vida. No necesito hacer esto.

Lo hago porque me sale de dentro. Porque creo en lo que estoy compartiendo y porque sé que hay personas que están perdidas, buscando respuestas y necesitan escuchar otras perspectivas.

¿Que no os gusta lo que digo? Perfecto.

¿Que queréis criticarme? Adelante.

¿Que queréis hacer vídeos hablando de mí? Hacedlos.

Me hacéis un favor.

Porque mientras vosotros habláis de mí, mi mensaje sigue llegando a más gente.

Y lo más importante: cada vez hay más personas que empiezan a cuestionarse lo establecido.

Así que podéis seguir hablando, a mí me resbala.

Mi vida no gira alrededor de vuestra opinión y, sinceramente, sois insignificantes dentro de ella.

Yo voy a seguir aprendiendo, investigando, compartiendo y haciendo preguntas.

Esto no ha hecho más que empezar. Freehuman

Como era de esperar, han sido muchas las reacciones a sus palabras, entre ellas la de compañeros que lo apoyan como Ferran Torres, Giuliano Simeone o Pablo Barrios.

Gafas amarillas, luces infrarrojas en casa...

Es peculiar estilo de vida de Marcos Llorente fascina a algunas y levanta la críticas de otros. Rutinas como ver el amanecer cada mañana, comer siempre al aire libre, no usar nunca crema solar o llevar unas curiosas gafas de sol, son solo algunas de sus actividades

"Me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy un rato allí. Luego me subo a la habitación y me preparo mi café. Termino con dos o tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día", confesaba el futbolista en una entrevista hace meses.

Otra de las curiosidades de su rutina diaria es verlo con sus clásicas gafas de cristales amarillos. "Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera. Y las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas", reconocía.

La polémica de las rayas blancas en el cielo

La teoría de los 'chemtrails' defiende la creencia errónea de que las estelas de condensación que dejan los aviones a su paso por el cielo son en realidad unas estelas químicas que esparcen compuestos químicos o biológicos con fines concretos como controlar a la población a través de una manipulación psicológica o el propio clima.

De hecho, los creyentes de esta teoría se justifican en que si bien las estelas de condensación se disipan relativamente rápido en el aire, estas supuestas estelas químicas permanecen más en el tiempo ya que contienen sustancias biológicas añadidas. Y sobre ello también se ha pronunciado en alguna ocasión Llorente. "Estos cielos no los había visto nunca. Para mí, normal no es y eso es lo que quiero transmitir. Ya en serio... ¿Me tengo que tragar que esto es normal? Puajajajaajjaa", han sido varias de sus reacciones en redes sociales con fotos del cielo de Madrid repleto de estelas de aviones.