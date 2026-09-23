Rodri responde a Mourinho por la polémica arbitral del derbi madrileño: "Hay acciones que sí se podrían haber tomado de otra manera"

Rodri ha hablado sobre la polémica arbitral del último derbi madrileño y las declaraciones de José Mourinho tras el encuentro. El centrocampista del Barça admite que hubo acciones que pudieron sancionarse de otra manera, pero rechaza los discursos que ponen en duda la limpieza de LaLiga

Rodri Hernández ha hablado sobre la polémica arbitral que dejó el último derbi madrileño y sobre las declaraciones de José Mourinho después del encuentro. El centrocampista del Barcelona analizó en El Partidazo de COPE las acciones protagonizadas por Cuti Romero y Kang-in Lee y también respondió a quienes sostienen que LaLiga está condicionada para que el conjunto azulgrana termine conquistando el campeonato.

El futbolista madrileño quiso separar el análisis futbolístico de las decisiones arbitrales. Para Rodri, el Atlético de Madrid fue superior durante buena parte del encuentro y mereció llevarse la victoria, aunque reconoció que hubo jugadas que podrían haberse sancionado de otra manera.

Rodri analiza la polémica del derbi

El centrocampista fue preguntado inicialmente por su visión del encuentro y por las acciones que provocaron las reclamaciones del Real Madrid, especialmente las protagonizadas por Cuti Romero y Kang-in Lee. "A nivel futbolístico fue un partido igualado, creo que el Atlético de Madrid estuvo mejor, más presente en el campo, tomó mejores decisiones, llevó el peso del partido y creo que fue justo merecedor de la victoria", explicó Rodri.

El jugador del Barça sí admitió que algunas decisiones arbitrales pudieron ser diferentes. Sobre la acción de Cuti Romero, reconoció que existen más dudas a la hora de valorar la jugada. "Luego hay acciones que sí se podrían haber tomado de otra manera, creo que eso no lo negamos nadie. La acción del Cuti es un poco más difícil porque no sé si puede o no quitar el pie", señaló.

En cuanto a la acción de Kang-in Lee, Rodri fue algo más contundente y consideró que el futbolista del Atlético pudo haber visto la tarjeta roja. "Y quizás en la de Kang-in, que creo que no lo hace aposta, sí se podía sacar la roja", afirmó.

Pese a ello, el centrocampista quiso restar trascendencia a la polémica y defendió una visión más amplia de la competición. "A mí me gusta analizar el partido futbolísticamente. Creo que los árbitros a veces se pueden equivocar pero no creo que trasciendan a lo largo de una Liga de 38 partidos en ese sentido", apuntó.

"Eso hace daño al fútbol"

Las declaraciones de Rodri llegan después de que José Mourinho cuestionara públicamente la actuación arbitral y la designación de Ortiz Arias tras el derbi. El entrenador del Real Madrid llegó a felicitar al Comité Técnico de Árbitros, en unas palabras que fueron interpretadas como una crítica a la elección del colegiado.

Preguntado por Juanma Castaño sobre cómo se reciben en el vestuario del Barcelona las acusaciones de que LaLiga está preparada para que la gane el conjunto azulgrana, Rodri fue tajante. "Creo que eso hace daño al fútbol, creo que hay que intentar evitar ese tipo de discursos, creo que el fútbol está por encima", aseguró.

El internacional español apeló además a la condición humana de los árbitros y recordó que sus decisiones pueden favorecer o perjudicar a cualquier equipo durante una temporada. "Somos humanos y todos fallamos. Hay días que estás bien y días que estás mal, y hay veces que te perjudican y otras que no. A mí me gusta pensar así", explicó.

Rodri también reconoció que los futbolistas y clubes tienen derecho a defender sus intereses, aunque puso un límite a la hora de trasladar determinadas acusaciones. "Está bien defender tu club y defender tu postura, de hecho yo lo he hecho algunas veces, pero hasta un cierto punto. En esa parte no creo", concluyó.