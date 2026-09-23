Sergio Ramos, 40 años: "Me considero un niño de barrio que se ha criado en una plazoleta de Camas"

“Yo era de muñecos, de la bicicleta y del balón de fútbol. Eso eran mis juguetes", ha recordado en alguna entrevista el camero, quien no olvida sus orígenes humildes junto a su familia

A sus 40 años, Sergio Ramos se ha convertido en una figura que trasciende el mundo del fútbol y el deporte. El futbolista, aún en activo aunque lleva ya varios mercados de fichajes sin encontrar destino, coquetea con diferentes facetas y ámbitos de la vida, tanto en lo personal como lo profesional. Diversificando sus negocios, habiendo tratado de adquirir el Sevilla FC, club en el que se formó como futbolista, y convirtiéndose en todo un habitual de eventos y actos de todo tipo, Sergio Ramos es uno de los rostros más populares del panorama español, algo a lo que también ayuda su esposa, la televisiva Pilar Rubio. Una vida de alto nivel que, sin embargo, no evita al internacional español y excapitán del Real Madrid, recordar sus orígenes humildes en el sevillano pueblo de Camas, donde creció y comenzó su trayectoria deportiva. Y es que Sergio Ramos nunca ha tratado de renegar de su procedencia.

Sin ir más lejos, el polifacético Sergio Ramos se ha atrevido, incluso, a probar con la música, lanzando meses atrás el single ‘Cibeles’. Sin embargo, no ha sido ésta su única relación con la industria de la música, probando tanto con el flamenco como con el Hip-Hop, donde en 2018 colaboró junto a un rapero para la canción ‘SR4’, la cual refleja su historia. “Yo me considero un niño de barrio que se ha criado en una plazoleta de Camas. Nunca olvido de dónde vengo porque así siempre sabré dónde ir”, dice el camero en la intro del citado single, donde también se hace referencia a su vida actual: “Galas, alfombras rojas, fistro, trajes. No olvida sus orígenes, tatuajes, es una leyenda, su palmarés es”.

Sergio Ramos se prepara para los banquillos

Mientras que sigue diversificando negocios, Sergio Ramos sigue entrenando y preparándose, también, como si siguiera en activo, por si acaba llegándole una propuesta que acabe de cumplir sus expectativas. Una rutina de gimnasio muy exigente que el camero sigue trabajando semana tras semana.

La infancia de Sergio Ramos

Sergio Ramos, que alterna su vida entre Madrid y Sevilla desde que arribó en México, donde militó en Rayados de Monterrey, se ha caracterizado siempre por ser una persona muy familiar, tanto con su mujer e hijos como con sus padres y hermanos. Una infancia feliz, como el propio Sergio Ramos ha recordado en más de una intervención pública. “Los muñequitos Playmobil eran mis juguetes favoritos. Tenía una devoción muy grande por ellos. Y los balones por supuesto”, dijo en una entrevista a ‘GQ’.

“En esa época no había tablets, no había redes sociales, ni videoconsolas, ni tanta tecnología. Yo disfrutaba mucho estando en la calle. Yo vivía en un barrio muy cerca del campo y estábamos todo el día haciendo arcos, tirando con flechas... Era todo un poco más salvaje que ahora”, ha aclarado Sergio Ramos en diferentes intervenciones.

Sergio Ramos, de origen humilde

En la citada entrevista, Sergio Ramos también defendió sus orígenes humildes con orgullo: “Nosotros éramos una familia humilde. Nunca nos faltó para comer. Ahora podemos elegir el colegio de los niños, pero no quiero que pierdan la perspectiva de dónde venimos y que al final, en la vida es necesario hacer un esfuerzo muy grande para conseguir las cosas”. Una conversación en la que el futbolista también trató la relación de los niños con la tecnología: “Yo era de muñecos, de la bicicleta y del balón de fútbol. Eso eran mis juguetes. Hoy en día la tecnología también ayuda a los niños, pero creo que en algún sentido también los perjudica a la hora de educar a los críos”.