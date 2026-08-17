Sergio Ramos: ﻿"Entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteínas"

A sus 40 años, Sergio Ramos mantiene una rutina física de élite, combinando cardio, gimnasio y ayuno intermitente, todo supervisado por especialistas. El camero detalla una dieta estricta basada en producto fresco, aunque con caprichos muy medidos: "Cada quince días acudo con mis amigos a tomar churros con chocolate"

Sergio Ramos le dedica diariamente tiempo a sus entrenamientos, tal y como hacía cuando se encontraba en diferentes equipos. Buena prueba de ello son las diferentes imágenes que sube prácticamente a diario a sus redes sociales, con una forma física envidiable a sus 40 años. El camero ha utilizado diferentes espacios públicos para dar a conocer su rutina, sabiendo las facilidades que cuenta en sus diferentes instalaciones.

Sergio Ramos: "Empiezo cada jornada con unos quince minutos de cardio"

Sergio Ramos ha confesado en distintas ocasiones la rutina que lleca a cabo: "Mi rutina de gimnasio son cuatro días a la semana, distribuyo los grupos musculares y empiezo cada jornada con unos 15 minutos de cardio. Todos los ejercicios se supervisan por el personal médico del club, para optimizar mi estado físico. Practico ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteína.

Además, el de Camas ha destacado lo que no puede faltar en sus comidas diarias: "En las comidas alterno ensaladas con pescado y carne,tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento. Cuando llevas tantos años con una disciplina, el cuerpo te lo pide. Yo no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha… Incluso en vacaciones el cuerpo me pide comer bien".

Sergio Ramos: "Cada quince días acudo con mis amigos a tomar churros con chocolate"

Por otro lado, Sergio Ramos ha llegado a confesar su gusto por las mayonesa: "A mí de joven me llamaban mayonesa porque era un obseso de la ‘mayo’, me flipa. Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo. Cada 15 días acudo con mis amigos a tomar churros con chocolate, uno de mis caprichos favoritos".

El exjugador de Sevilla o Real Madrid, entre otros, no dudó en hablar de su 'homenaje' mensual, tras los entrenamientos a los que se somete de manera diaria: "Una vez al mes, nos pegamos un homenaje. Con Coca-Cola light doble, las patatas grandes y mayonesa no, lo siguiente. Un día se puede hacer. Una tortilla con un pan de espelta o de centeno y un poco de fruta. Algo que tenga un poco de grasa y me sacie".

Sergio Ramos: "Aguachile, unos taquitos y una michelada puede ser lo que más me guste del mundo"

Por otro lado, Sergio Ramos hizo usos de redes sociales para explicar su rutina junto a su mujer, Pilar Rubio: "Para los que preguntáis qué comemos: un bowl de ensalada de huevo cocido, atún, aguacate, canónigos, zanahoria, cebolla, piñones, chía y aceite de oliva virgen extra; seguido de ternera a la plancha, huevo y pan integral".

Sergio Ramos también habló de la comida mexicana, tras su paso por Monterrey, de dónde salió en 2025: "La comida mexicana me gusta y los tacos, las salsas, el cilantro….Pero yo la descarto un poco porque la dieta mía sigue siendo la misma, soy muy pesado y no innovo con salsas y picantes. No soy de picante. A mi mujer le encanta el picante. Aguachile, unos taquitos y una michelada que puede ser lo que más me guste del mundo".

Sergio Ramos: "No hay que ser muy estricto pero en casa se come producto fresco"

Por ello, Sergio Ramos apuntó que "si venís a Monterrey o a cualquier sitio de México probad la michelada porque es una maravilla. Es un sabor muy especial, pero si te gusta es un amor para toda la vida".

El sevillano, que presentó su nuevo negocio, comentó la rutina que sigue también con sus hijos en casa: "Mis hijos son normales, cuando van a cumpleaños, comen lo que haya que comer, no hay ningún problema, tienen que estar en el mundo, tienen que comer de todo, no hay que ser muy estricta pero en casa lo que se come es producto fresco, carne, pescado, verduras y fruta, y ya está. Además, no hay otra cosa"