Fin de la era Sergio Ramos en Monterrey: “Fue mi último partido en México”

La eliminación del Monterrey ante Toluca destapó el adiós definitivo de Sergio Ramos, quien confirmó que jugó su último partido en México

El Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, selló su pase a la final del Apertura 2025 tras derrotar 3-2 al Monterrey, equipo que luchó hasta el último minuto liderado por el defensor español Sergio Ramos. Con este resultado, los ‘Diablos Rojos’ se convirtieron en los primeros finalistas del torneo y, al mismo tiempo, sellaron lo que parece ser el cierre definitivo de la etapa del histórico central en el club regiomontano.

Torrent y Ramos, entre la incertidumbre y la despedida

El entrenador del Monterrey, Domenec Torrent, admitió después del encuentro que desconoce por completo lo que ocurrirá con su futuro y con el de Ramos de cara al próximo año. El técnico español fue claro al señalar que, más allá de los rumores provenientes de la prensa europea, no tiene información oficial sobre la continuidad del zaguero.

Sin embargo, minutos más tarde, fue el propio Sergio Ramos quien disipó cualquier duda al confirmar que el duelo ante Toluca marcó su último partido en México. El central, de 39 años, explicó que su contrato está por concluir y que no renovará con la institución albiazul: “Lo dejé claro la semana pasada, sí, fue mi último partido”, declaró ante los micrófonos.

Una eliminación que marca el fin de una etapa

Los goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho le dieron el triunfo al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Por parte del Monterrey, los tantos de Ramos y Roberto de la Rosa mantuvieron viva la esperanza, pero el empate global 3-3 favoreció a los mexiquenses por su mejor posición en la tabla.

Para Ramos, la derrota tuvo un significado especial: representó también su última oportunidad de conquistar un trofeo con los Rayados, equipo con el que no logró levantar títulos pese a competir en torneos como la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y la Copa de Campeones de Concacaf.

Ramos se marcha libre y comienza otra búsqueda

Con su salida, el sevillano queda libre para negociar con cualquier club. Desde hace semanas, diversos medios han señalado el interés de instituciones europeas que buscan un defensa experimentado. Se le ha relacionado con clubes como el AC Milan e incluso con un hipotético regreso al Real Madrid, aunque nada está confirmado. Aun así, el propio Ramos enfatizó que su objetivo no es el retiro y que incluso sueña con pelear por un lugar rumbo al próximo Mundial.

En redes sociales, el defensor dejó un mensaje de agradecimiento a la afición regiomontana, asegurando que se marcha “con la conciencia tranquila” tras haber dado todo en la cancha. Su entrega lo llevó a convertirse en uno de los líderes del equipo, además de aportar goles y presencia en vestidor.

Rayados, obligado a reestructurar

La salida de Ramos abre una plaza de jugador extranjero y obliga a la directiva a replantear su proyecto deportivo. Torrent señaló que todos los futbolistas recibirán un período de descanso y luego serán llamados individualmente para definir su futuro, incluido el suyo como técnico, en medio de un contexto donde “los proyectos no suelen durar demasiado”.

Lo único seguro por ahora es que Sergio Ramos ya no vestirá la camiseta del Monterrey. Su adiós, confirmado tras la eliminación, marca el cierre de un capítulo breve pero intenso en el fútbol mexicano.