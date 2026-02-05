El fichaje de Gabri Veiga, opción de futuro

El Atlético de Madrid sigue muy de cerca las evoluciones de Gabri Veiga, jugador español del Oporto, e intentó su fichaje en la recta final del mercado invernal. En verano, volverán a sondear su llegada

El Atlético de Madrid fue el equipo que más dinero gastó este recién clausurado mercado invernal. Al combinado de Diego Pablo Simeone llegaron Ademola Lookman (Atalanta), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Rodrigo Mendoza (Elche), tres jugadores por los que han pagado cerca de 64 millones de euros. En una lista de la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany en la que también figura el centrocampista español del Oporto Gabri Veiga.

Gabri Veiga es pretendido por el Atlético de Madrid

En mitad de la temporada en curso, la secretaría técnica colchonera no deja de trabajar y ya mira al futuro. Independientemente de lo que ocurra con la figura de su técnico, Simeone, la entidad de Canillejas tiene en su agenda el nombre de Gabri Veiga, internacional sub 21 con España que desde este pasado verano milita en el Oporto portugués.

Según adelanta el periodista Fabrizio Romano, el Atlético tuvo un acercamiento las 48 horas finales al cierre del mercado por el futbolista de Porriño, sin embargo, el Oporto declinó la posibilidad de iniciar cualquier tipo negociación en esta parte de la temporada.

Aunque este episodio se retomará en verano entre Oporto, Gabri Veiga y Atlético de Madrid, ya que hay predisposición entre las partes para llegar a un acuerdo.

Los números de Gabri Veiga esta temporada

El canterano del Celta de Vigo llegó este pasado mercado estival al Oporto procedente de Al-Ahli, combinado de Arabia Saudí. Pagaron por sus servicios 15 millones de euros y le ofrecieron un contrato hasta 2030. Rebasado el ecuador de la campaña 25/26 Gabri Veiga lleva acumulados 30 partidos entre todas las competiciones. Ha anotado cuatro goles y repartido ocho asistencias, cinco de ellas logradas en la competición liguera.

Una carrera controvertida

Muy sonado fue el fichaje de Gabri Veiga en 2023 por Arabia Saudí. Uno de los canteranos más ilustres de LaLiga y pilares de la sub 21 dirigida por aquel entonces por Santi Denia, hacía las maletas para jugar en el emergente campeonato saudí. Fueron 30 millones los que recibió el Celta de Al-Ahli.

El mediocentro firmó tres años pero solo cumplió dos. En ese periodo de tiempo se hizo con la AFC Champions League la temporada pasada. Disputó un total de 66 partidos (12 goles y 10 asistencias) aunque en su primer año pasó buena parte en el dique seco debido a una lesión en el tobillo. Precisamente se recuperó en Oporto, donde hoy exhibe juego y minutos.

Ahora el Atlético de Madrid es claro candidato a traer de vuelta a Gabri Veiga a LaLiga.