La NFL vuelve a Madrid en 2026 con un acuerdo multianual

Tras el éxito de la edición de 2025, la NFL ha cerrado un nuevo convenio con el Real Madrid y la ciudad de Madrid que debería extenderse más allá de 2026

Aún no se conoce el nombre de los equipos que jugarán en la capital de España.@mundonfl

Los rumores se han hecho realidad. El estadio Santiago Bernabéu de Madrid volverá a acoger en otoño de este año un partido de la fase regular de la próxima temporada de la NFL, después del disputado el pasado 16 de noviembre, en el marco de un acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Si bien no hay datos concretos sobre este nuevo convenio, ya que no se sabe cuántos partidos incluye ni qué equipos jugarán el de este año tras la primera experiencia que protagonizaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en noviembre ante 78.610 espectadores, la realidad es que se trata de un paso al frente para convertir a la capital de España es uno de los centros europeos del fútbol americano.

El acuerdo plurianual lo formalizaron este lunes en el Bernabéu el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

En declaraciones a EFE, De los Santos avanzó que la voluntad es que el Bernabéu también sea la sede de un partido de la liga profesional de fútbol americano en 2027, si bien precisó que aún no está cerrado. "La intención es la de jugar el próximo año y la cadencia futura ya se irá viendo. Ahora lo prioritario es que el partido de 2026 salga al menos igual de bien que el del que hubo en noviembre", puntualiza el director de la NFL en España.

¿Qué equipos de la NFL jugarán en el Bernabéu en 2026?

En cuanto a los rivales y la fecha del partido de este año estadio el conjunto madridista, indicó que se sabrán en primavera una vez que se anuncie el calendario de la liga, que comenzará en septiembre. "El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual", señala De los Santos.

Según el directivo, el compromiso de celebrar varios encuentros subraya la apuesta de la NFL por el mercado español en su deseo de "seguir conectando con los aficionados durante todo el año". De cara a los posibles equipos hay que tener en cuenta que os Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins son los tres equipos de la NFL que cuentan con derechos de márketing en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga para impulsar el conocimiento de su marca entre los aficionados.

Emilio Butragueño explica la postura del Real Madrid

Butragueño destacó que para el Real Madrid, es un honor y un privilegio que el Bernabéu vuelva a acoger de nuevo el espectáculo de la NFL. "Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo", recalca el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la NFL en todo el mundo, con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes anfitrionas.