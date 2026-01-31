Fuera de Sevilla no hay debate con Antony: "Es simplemente de primera clase"

El observador técnico de la UEFA alucina con la actuación del de Osasco frente al Feyenoord: "Su calidad de elite da a sus compañeros la confianza para involucrarse; las relaciones entre el centro y los atacantes están perfectamente sincronizadas"

No será por ESTADIO Deportivo, que ya avisó de que, con los números en la mano, la temporada de Antony Matheus dos Santos, sensaciones aparte, estaba siendo tan buena como la segunda mitad de la 24/25, cuando sorprendió a propios y extraños. O, por ser más concretos, el paulista es ahora tan determinante o más que entonces. Sensaciones, por ende, engañosas, que han quedado ratificadas con su estupenda actuación frente al Feyenoord, con gol y asistencia para igualar el número de goles del curso anterior en menos tiempo, porque lleva dos asistencias más.

El caso es que, fuera de Sevilla, la duda ofende. No existe allende las fronteras hispalenses debate alguno sobre la trascendencia del '7' en el juego y los éxitos del Real Betis. Por ejemplo, su pase de gol a Ez Abde es una de las cuatro acciones seleccionadas por la UEFA como mejores asistencias de la última jornada de la fase regular de la Europa League, al tiempo que Jan Peder Jalland, el observador técnico del partido para el máximo organismo del fútbol continental, se deshizo en elogios hacia la actuación del '7' el pasado jueves.

"Se revela la presión colectiva ejercida por los delanteros y el medio campo del Betis mientras el Feyenoord intenta construir desde atrás. Una vez que el mediocampista central Nelson Deossa recibe el balón, Antony se desplaza entre líneas. Lo que hace a continuación es simplemente de primera clase. Una vez que recibe el pase del delantero (el 'Chimy' Ávila), todo gira en torno a la velocidad y la sincronización de Antony. Controla con la derecha, da un medio toque con la izquierda y luego remata. Es poco convencional. Su impecable manejo del balón, equilibrio y agilidad le permiten sorprender al portero", asegura el analista objetivo.

Y sigue describiendo la acción del 1-0: "Es un ejemplo de cómo romper el ritmo del portero disparando tan pronto. El balón no sale del todo de sus pies. Sabe que el disparo no tiene que ser perfecto técnicamente ni pasar justo por la esquina de la portería. Al no permitir que el portero se prepare, gana milisegundos vitales sobre él. Esto le permite marcar a pesar de que el disparo se realiza desde 20 metros". Y vuelve a alabar a Antony en su asistencia del 2-0: "El primer toque es hacia adelante. Cuando se da cuenta de que se enfrenta a dos defensas, opta por ganar tiempo en lugar de enfrentarse a ellos y usa su agilidad y juego de pies especiales para detenerse y mirar hacia el interior".

Para terminar, Jalland describe la jugada con profusión: "El centro con efecto es perfecto. Las acciones de Antony son muy fluidas y rápidas. Es un cabezazo maravilloso de Abde. Pero no fue el único que supo que el balón venía. Los otros dos delanteros también reaccionaron instintivamente. La calidad de elite de Antony les da la confianza para involucrarse en el movimiento. En ese momento, las relaciones entre el centro y los atacantes están perfectamente sincronizadas".

Antony, en el once ideal de la fase liga de la UEL por méritos propios

El extremo del Real Betis Antony Matheus dos Santos es el único representante verdiblanco en el once ideal de la fase liga de la UEL que ha elaborado 'WhoScored' basándose estrictamente en criterios estadísticos, analizando un sinfín de métricas de rendimientos que desprender una puntuación de 0 a 10. Con un 7,79 es, de hecho, el futbolista más valorado de todos, formando en un equipo que se compone de cuatro futbolistas del Midtjylland (el portero Oladsson, el central Erlic, el mediocentro Billing y el extremo Simsir), dos del Genk (el lateral diestro El Ouadi y el centrocampista Heymans) y uno de otros cinco conjuntos: el de Osasco, el lateral zurdo del Bolonia y ex del Betis Miranda, el central del Viktoria Plzen Dweh, así como los atacantes Varga (del Ferençváros) y Stanic (del Ludogorets).