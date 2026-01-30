El origen de la celebración con Antony y los planes del cotizado Abde para los tres próximos años: "Con 27..."

El extremo marroquí, máximo goleador de la historia del EuroBetis, va camino de pulverizar la mejor temporada de su carrera con ocho tantos y cinco asistencias. Pese a ello, cree que aún está muy lejos de estar a su cien por cien: "A los 27", calcula entre bromas

El Real Betis está disfrutando de una de las mejores versiones de la aún incipiente carrera deportiva de Ez Abde, que ha vuelto de proclamarse subcampeón de la Copa de África igual de inspirado que estaba cuando la selección de Marruecos le reclutó a mediados de diciembre. El desequilibrante extremo zurdo de 24 años tiene muy claro que aún está muy lejos de su mejor nivel.

"Ése lo daré... con 27... o así", bromeaba al filo de la madrugada de este viernes, después de ver portería ante el Feyenoord por segundo encuentro consecutivo (ya había marcado el domingo contra el Alavés) para allanar el pase directo a los octavos de final de la UEFA Europa League con un golazo que, además, le colocó en solitario como el máximo anotador de la historia del EuroBetis. "Espero que haya un Abde mucho mejor que éste", sentenciaba con pleno convencimiento de que la hoja de ruta marcada a base de trabajo dará sus frutos para que se vea una versión aún mejor cada temporada.

Abde vuelve enchufado de Marruecos: goles ante el Deportivo Alavés y el Feyenoord

"Ese gol lo busco siempre; pero bueno, hoy se ha dado, en la anterior jornada en LaLiga, también y espero que vayan llegando muchos más. Esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora falta toda la segunda vuelta", manifestaba Abde en los micrófonos de Movistar+ después del golazo que anotó ante el Feyenoord de Rotterdam, en la octava y última jornada de la Fase Liga de la Europa League.

"Yo creo que aún estoy muy lejos de mi cien por cien porque sólo tengo 24 años, tengo mucho margen de mejora y, nada, espero que haya un Abde mucho mejor que éste". "Al final hay que tener un poco de paciencia, lo digo siempre: poniendo siempre mucho trabajo, los resultados al final siempre llegan", añadía el '10' del Betis sobre sus excepcionales números en esta 2025/2026: ocho goles y cinco asistencias en 21 partidos. Este gran rendimiento llama la atención de grandes clubes y dispara su cotización.

El Betis en octavos de la Europa League: jugará contra Fenerbahçe, Nottingham Forest, Panathinakos o Viktoria Plzen; con la vuelta en La Cartuja

Con este triunfo por 2-1, el Real Betis ha acabado en cuarta posición y se clasifica directamente para los octavos de final, donde tiene hasta cuatro posibles contrincantes. Se enfrentará al ganador de la eliminatoria de 'play off' entre el Fenerbahçe turco y el Nottingham Forest inglés -ya se midieron en la Fase Liga- o al vencedor del duelo del Panathinaikos griego contra el Viktoria Plzen checo.

Ese rival lo conocerá en el sorteo del próximo 27 de febrero; pero los verdiblancos sí tienen asegurado ya que el encuentro de vuelta será en La Cartuja de Sevilla: "Sí, sí, la verdad es que eso nos va a venir muy bien. Ahorrarnos una eliminatoria nos ayudará a estar más frescos en LaLiga y en la Copa del Rey. Y jugar la vuelta en casa, qué te voy a decir, nos va a venir muy bien".

La llamativa celebración entre Abde y Antony: "Una tontería que se ha convertido en un talismán"

Ocho goles y cinco asistencias lleva ya Ez Abde, cada día en mejor sintonía con su amigo Antony dos Santos, quien ha metido nueve tantos y ha dado otros ocho en esta primera mitad de la 25/26. Juntos están siendo determinantes y se empieza a convertir en costumbre esa celebración al más puro estilo de la NBA, con saltito con una rodilla encogida para chocar las palmas en el aire.

"Si te digo la verdad, la celebración salió así, de la nada, por una tontería en un partido de la Copa del Rey. No me acuerdo bien de contra quién jugábamos, pero estábamos ahí haciendo el tonto en el banquillo y cuando marcó un compañero surgió así", intenta explicar de manera difusa Abde, quien lo único que tiene claro es que la repetirán mientras siga dando siendo una especie de talimán ganador para el Betis. "Sí, nos está dando suerte, ¿no? Y, desde ahí, pues estamos haciéndolo cada vez que marca él o marco yo".