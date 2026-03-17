Monchi: "¿Volver al Sevilla? No creo; en cualquier situación que me pueda plantear, tiene que estar el San Fernando"

El exdirector deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', ha hablado en ESTADIO Deportivo sobre la venta del Sevilla FC y un posible regreso a Nervión, con los nombres de Sergio Ramos y Antonio Lappí como protagonistas

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' es, sin lugar a duda, uno de los arquitectos del mejor Sevilla FC de la historia. Tras su llegada en el año 2001, de la mano de Roberto Alés, la dirección deportiva bajo su mando ha tenido importantes aciertos que han permitido dotar a la entidad de una estabilidad financiera que, entre otras cosas, le ha permitido conseguir todos esos éxitos europeos que tanta gloria han dado al sevillismo. Hacer una lista de esos aciertos en el mercado es casi inacabable, por lo que le hace convertirse en una pieza importante dentro de la leyenda del club nervionense.

Esa gloria europea protagonizada por el club en estas primeras décadas de siglo XXI ha parecido derrumbarse en cuestión de pocas temporadas, ya que el club se encuentra peleando por unos objetivos que eran impensables hace unos años, como es el mantener la categoría. Todo esto ha acabado abriendo la incertidumbre sobre una posible compra del paquete mayoritario, con varias opciones sobre la mesa, siendo las más sonadas las protagonizadas por Sergio Ramos y por Antonio Lappí junto a Fede Quintero.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con el "León de San Fernando", pudiendo hablar acerca de la venta del club y las distintas opciones existentes. También la posibilidad de que pueda aterrizar en el club en un futuro, dejándolo en una incógnita.

- Hemos hablado antes de la venta del Sevilla FC. En el CD San Fernando 1940, hay dos socios, como son los hermanos Ramos. ¿Le han pedido consejos para la compra?

- René, con quien hablo más porque es vicepresidente y con el que tengo más contacto diario, lo tenemos muy claro. Estamos involucrados en un proyecto que para los dos, y cuando digo para los dos, es para los dos, es muy importante, que es el club de San Fernando. De hecho, René estuvo en el partido del ascenso y ha estado durante la temporada en muchos partidos. Esta mañana, estaba hablando con él de San Fernando. Tenemos claro que nuestra vinculación a día de hoy es el del San Fernando. La mayoría de las cosas que sé de la posible compra, por parte de un grupo en el que Sergio es la cabeza visible y con otras personas, lo sé a través del medio de comunicación. René me ha comentado que lo que ya yo sabía, porque no creo que sea bueno que me meta ahí, ya que son cosas totalmente compartimentales, San Fernando una cosa y Sevilla otra. Me imagino que, si algún día lo compran, antes de que me entere por Estadio Deportivo, pues me lo dirá, más que nada por mi condición de sevillista. Más de ahí, de verdad que no tengo una información privilegiada. De hecho, le he dicho muchas veces "illo que estás en Sevilla, dímelo". No estoy al día de la compra, sé lo que sé, lo que sabéis vosotros, que hay una auditoría abierta y que están esperando para ver si eso va para adelante.

- Eso puede ser una respuesta a la pregunta acerca de la expectación de un posible regreso de Monchi al Sevilla, al estar los hermanos Ramos metidos. ¿Volverá Monchi al Sevilla FC?

- No me han preguntado nunca ni me han dicho nunca si iba a volver. Ya lo he dicho por activa y por pasiva. Ahora mismo, de verdad, no es fácil de que la gente, no digo que me crea, porque yo creo que la gente me cree, pero que me entienda. Para eso, tendría que venir aquí una semana y estar en mi día a día. Ahora mismo solo tengo cabeza para el San Fernando, solo. No tengo para otra cosa porque sería injusto con mucha gente que está muy ilusionada con el proyecto. ¿Voy a volver al Sevilla? No sé, no creo, pero no lo sé al 100%, ya que no sé lo que va a pasar dentro de cinco años o seis años, no soy capaz de dibujar ese escenario. En cualquier situación que me pueda plantear de futuro, ya sea el Sevilla u otro equipo, tiene que estar el San Fernando. En esa ecuación el San Fernando tiene que estar siempre. Siempre. Creo que soy muy claro. Como no sé primero si el Sevilla lo va a comprar Sergio, si Sergio cuando lo compre va a pensar en mí, si me va a llamar... Desde que me fui del Aston Villa, me han llamado, no digo muchos clubes para ser egocéntrico, pero me ha llamado clubes y no he abierto la puerta. ¿Al Sevilla le abriría la puerta? Sería distinto, pero no significa que fuera a decir sí. Significa solamente que escucharía, pero esto que está aquí, este escudo, tiene que estar encima de la mesa en cualquier cosa que piense del futuro, siempre.

- ¿Sigue en trabajando en el apartado de la dirección deportiva?`

- A día de hoy, lo que hago es ser presidente de San Fernando y, entre mis tareas, no está la del director deportivo, porque tengo un director deportivo que lo ha estado haciendo magníficamente bien, que es Javi Garrido. Si me llama el Sevilla le digo oye, pues habla con Javi. Es broma. Tampoco llevo cinco años sin trabajar, pero de verdad que no estoy en el día a día, lo he dicho antes en la entrevista, estoy un poquito desvinculado del fútbol profesional.

- ¿Podría darse el caso de que Sergio Ramos se quitase el gusanillo de jugar en el CD San Fernando?

- Sergio está en otro parámetro. Demasiado premio para nosotros es que esté ilusionado con el proyecto, que esté preocupado por el proyecto y que nos dé de vez en cuando una mano. Con eso nos vale. Sergio, cuando decida colgar las botas, seguro que las va a colgar en un estatus alto. No creo que a él le pase por la mente otra cosa que no sea intentar seguir compitiendo. Y, si no, pues a lo mejor vincularse con esta posibilidad que tiene con el Sevilla FC.

- ¿Qué le pareció la negativa a que Sergio Ramos llegase este mercado de invierno al Sevilla FC por decisión del presidente?

- Es una opinión subjetiva del presidente y respetable al 100%. Habrá gente que la comparte y gente que no la comparte. Desde la lejanía, no tengo ninguna opinión, porque no manejo todos los ases.

- ¿Le gustaría esa opción de que Sergio Ramos volviese como jugador?

- Depende de las ganas que tenga, la motivación, el estado físico... El año que estuvo Sergio dio un rendimiento muy bueno, no sé cómo está ahora. Lo veo en Instagram y está como un toro, más fuerte que los tornillos de un submarino. Más allá de eso, no sé.

- Parece que, de todas las opciones de compra del club que salen, le conocen y de cara a un posible regreso...

- Hay un magnífico profesional, que es Antonio Cordón, al que todos tenemos que respetar. Tiene un currículum importante, eso es importante. Aparte de Monchi, hay un montón de directores deportivos, no tiene que ser todo Monchi. Está Antonio Cordón, que es un magnífico profesional y que tiene un currículum magnífico. Imaginaros que Antonio se quiere ir o no cuenta... Hay más gente, no todo tiene que ser Monchi. Mi etapa en el Sevilla ya ha pasado, ya he hecho lo que tenía que hacer, habrá gente que esté más contenta y menos contenta, más satisfecha y menos satisfecha... Es bueno también desintoxicarse un poco de Monchi. Está en otro proyecto, muy humilde, en el que está contento y no todo el tiempo es si va a volver o no va a volver. Ya es pasado. Vamos a apoyar a la gente que está actualmente, que es muy buen profesional, y los que vengan nuevos, si viene alguien, decidirán. Hay mucho más vida después de Monchi.