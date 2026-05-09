El Superordenador sorprende con las opciones de descenso del Sevilla tras la victoria del Levante

Aunque los granotas se han colocado a un solo punto antes de que el conjunto nervionense reciba esta tarde al Espanyol, el gran perjudicado es un Alavés que a mediodía visita al Elche. Así, el cuadro vitoriano sería ahora el tercer candidato a bajar a Segunda división, en lugar de un Sevilla FC que cerró con ese dudoso honor la jornada 34, pese a su triunfo sobre la Real Sociedad

El Sevilla FC afronta una nueva 'final' por la permanencia este sábado. A partir de las 16:15: horas, el Sánchez-Pizjuán volverá a ser una caldera para tratar de llevar en volandas a los suyos ante el Espanyol. Tras recibir un impulso vital con los tres puntos obtenidos el pasado lunes ante la Real Sociedad, que sirvieron para salir de los puestos de descenso, todos en Nervión con conscientes de la importancia de un choque que les permitiría superar en la tabla al conjunto perico, con el 'average' particular también en juego, y seguir dependiendo de sí mismo para salvarse a falta de tres jornadas. Todo pasa por volver a ganar.

Pero inevitablemente, con tantos equipos en esa batalla, los sevillistas no dejan de mirar a lo que sucede en otros estadios para sacar las calculadoras y hacer cuentas. Aunque la jornada no ha comenzado de la mejor manera, pues la heroica victoria del Levante, que le dio la vuelto a un 0-2 de Osasuna, permite al conjunto granota seguir enganchados en la pelea por mantener la categoría. De hecho, en estos momentos está a un solo punto del equipo dirigido por Luis García Plaza, al que además tiene ampliamente ganado el 'average'.

Bajan las opciones del Sevilla FC de descender y crecen las del Alavés

Sin embargo, aunque se trata de un resultado a priori negativo para los intereses sevillistas, el Superordenador de @LaLigaenDirecto estima lo contrario. Así se desprende de la última actualización realizada sobre las predicciones de descenso en función a 100.000 simulaciones. Llama la atención que tras su triunfo ante la Real Sociedad, el conjunto nervionense siguiera siendo el tercero con más opciones de bajar a Segunda división. Pero tras el 3-2 firmado en el último suspiro por Etta Eyong en el Ciutat de València, ya no está entre los tres principales candidatos.

En concreto, las probabilidades del Sevilla FC de perder la categoría han pasado de un 40,28% a un 35,60%. Obviamente, el gran beneficiado es el propio Levante, que tenía un elevadísimo 84,73% de posibilidades de descender y ahora ve la luz con un 66,70%.

El principal perjudicado es a su vez el Alavés, superado por los granotas en la tabla aunque ambos están igualados a 36 puntos. Los babazorros cerraron la jornada 34 con un 33,45 por ciento de opciones de marcharse a la Categoría de Plata y antes de visitar este sábado, a las 14:00 horas, a otro rival directo como el Elche, dicho porcentaje ha crecido hasta el 50,82%, superado así las probabilidades del cuadro sevillista.

Temor por los calendarios del Alavés y el Levante

No dejan de ser previsiones estadísticas. Pero echando un vistazo al calendario del propio Alavés, hay motivos para pensar que aún tiene muchas opciones de sumar un buen número de puntos. Tras comparecer este mediodía en el Martínez Valero recibirá en casa al FC Barcelona, pero luego rendirá visita al colista Oviedo, que podría estar ya descendido, y cerrará LaLiga en casa ante un Rayo Vallecano que está pensando en la final de la Conference League ante el Crystal Palace que disputará solo unos días después.

Al Levante, por su parte, le queda jugar a domicilio ante el Celta de Vigo, recibir a otro rival directo como el Mallorca y acabar en La Cartuja frente al Real Betis, lo que podría levantar nuevas suspicacias después de que desde Nervión ya hayan remitido una carta a LaLiga para poner bajo la lupa el choque de su eterno rival ante el Elche del próximo martes. Todo ello, por le palabras del CEO del club verdiblanco, Ramón Alarcón: "¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos", señaló en la Cadena Ser.

Las cuentas del Sevilla FC para salvarse

Muy pendientes de los dos equipos que le acechan en la tabla, el Sevilla FC permanece también muy atento a aquellos que tiene a tiro de piedra, como son Girona, Mallorca y Elche, todos ellos con un puntos más, y el propio Espanyol y el Valencia, que tienen tres unidades de colchón. Pero más allá de mirar a otros campos, lo que necesitan los de García Plaza es seguir sumando. Según el citado Superordenador, harían falta siete puntos más (dos victorias y un empate) para asegurarse la permanencia al 100%.

Sus probabilidades de seguir en la máxima categoría, no obstante, aún serían muy elevadas en caso de añadir seis unidades a su casillero (99,68%) e incluso con cinco puntos más (96,92%). Bajarían en cambio de forma preocupante si solo consigue cuatro (79,70%), resultando a todas luces evidente que ganando solo al Espanyol no sería suficiente, pues con tres puntos las opciones de salvarse caen hasta el 46,74%.