El Betis lo tiene en su mano: qué necesita para jugar la Champions, el dineral que podría ingresar y el premio extra para su cantera

El conjunto verdiblanco puede certificar matemáticamente su quinta plaza en LaLiga el próximo martes, frente al Elche en La Cartuja. De conseguirlo, le esperarían jugosos premios económicos, muy superiores a los de esta campaña en la Europa League

El Rayo Vallecano hizo historia el vencer al Estrasburgo y meterse en la final de la Conference League, donde se medirá al Crystal Palace. Una tremenda alegría que lo fue también para toda LaLiga, pues con España asegura un billete extra para la Champions, que elevará a ocho los equipos participantes en competiciones europeas en la 26/27 (que pueden ser nueve si el propio conjunto franjirrojo levante su primer título). Pero si hubo un lugar, aparte de Vallecas, donde celebraron con efusividad la victoria de los de Iñigo Pérez fue en La Cartuja. No en vano, el Real Betis es el gran beneficiado, al acariciar con los manos su pasaporte para el máximo torneo continental.

¿Qué tiene que hacer el Betis para acabar ir a la Champions?

Quinto clasificado, con seis puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, el conjunto verdiblanco depende ahora de sí mismo para jugar la Champions. Lo tiene en su mano. Con cuatro jornadas por delante, ante Real Sociedad, Elche, Barcelona y Levante, le bastaría con sumar dos victorias para que ninguno de sus perseguidores pueda alcanzarlo. Matemáticamente, solo podría hacerlo el cuadro celeste si logra un pleno de 12 puntos contra Atlético de Madrid, Levante, Athletic y Sevilla. Pero en ese caso, al tener el 'average' particular empatado, todo se decidiría por el general, claramente favorable a los heliopolitanos en estos momentos por siete goles de diferencia (+11 contra +4).

De este modo, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini puede dar un paso casi definitivo mañana sábado si logra imponerse a la Real Sociedad en Anoeta, donde comparecerá justo tras el partido del Celta. Si no, el pase matemático puede llegar el marques que viene, cuando recibirá al Elche en La Cartuja, en un choque rodeado de la polémica tras la carta emitida por el Sevilla FC a LaLiga para que redoble su vigilancia por unas palabras del CEO verdiblanco, Ramón Alarcón.

La diferencia económica entre la Champions y la Europa League

Para el Real Betis, además del prestigio deportivo, jugar la Champions supondría una gran inyección económica que aliviaría su necesidad de vender para generar plusvalías. Sería más fácil decir 'no' a ofertas por pilares como Abde o Natan, siempre que las mismas no fuesen fuera de mercado. Y es que la diferencia con respecto a jugar la Europa League, como esta temporada, es bastante importante.

Para empezar, cada uno de los 36 participantes en la Fase Liga de la máxima competición continental tiene asegurado un fijo de 18,6 millones de euros, por los 4,3 millones de la Europa League. Además, los premios en Champions son de 2,1 millones por victoria y 700.000 euros por empate, por los 450.000 y 150.000 euros del segundo torneo europeo. Y existen unas ganancias variables que dependen de la clasificación final, yendo desde los 9,9 millones del primer clasificado hasta los 275.000 euros del colista.

Otro gran salto llegaría en caso de alcanzar los octavos de final. Este curso, la entidad bética ha recibido por ello 1,75 millones. Pero si confirma su quinta plaza en LaLiga tendría la posibilidad de percibir 11 millones en la Champions, a lo que hay que sumar un bonus de dos millones para los que queden entre 8 primeros clasificados y de un millón para los que lo consigan el pase mediante el 'play off'. A partir de ahí, lógicamente, las ganancias se dispararía con cada ronda superada. Por ejemplo, llegar a cuartos, como esta campaña, se premia con 12,5 millones de euros, hasta 10 kilos más que en la Europa League.

Los beneficios del ranking UEFA: el Real Betis, cuarto equipo español

Junto a todo ello, además, no hay que olvidar otros ingresos directos, derivados de las taquillas o el marketing. Y por supuesto, la nueva cuota de valor, que mezcla los derechos televisivos con el coeficiente UEFA individual de cada club en los últimos cinco años. Un aspecto, este último, en el que el Real Betis saldría beneficiado al ser actualmente el 24º equipo del ranking UEFA, el tercero de España tras Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, y por delante de otros como la Juventus, el Milan, el Nápoles, el Ajax o el Olympique de Lyon. Por ello, en caso de sellar su pase a la Champions, a priori, los verdiblancos quedarían en cuadrados en el nombro 2 del sorteo.

Así le fue al Real Betis en su único precedente en la Champions

De confirmarse su presencia en la próxima edición de la Champions, sería la segunda vez en su historia que el conjunto verdiblanco disputa dicha competición. Solo lo hizo en la 2005/2006, tras una sensacional campaña en la que fue cuarto en LaLiga y levantó además la Copa del Rey. Le tocó medirse a Liverpool, Chelsea y Anderlecht en un duro grupo en el que sumó dos victorias, un empate y tres derrotas, quedando tercero en la tabla y cayendo a la Europa League. No obstante, el equipo no se reforzó como era debido, con Lopera al mando, y lo pagó en el campeonato liguero, donde acabó decimocuarto con 42 puntos, tres por encima del descenso, comenzando un declive que acabó con el descenso en la 08/09.

El Juvenil A también se ganaría su billete para la Youth League

Si el Real Betis logra sellar su quinta plaza liguera, además, esto llevaría a su primer equipo juvenil, dirigido por Javier Barrero, a volver a disputar la Youth League por tercera temporada consecutiva. Hasta ahora siempre lo había hecho por la Ruta de los Campeones, por sus éxitos nacionales. Pero esta campaña ha quedado segundo en su grupo de División de Honor, tras el Granada, y eso le ha impedirá disputar la Copa del Campeones de la categoría.

De clasificarse para la 26/27, en esta ocasión jugaría por las mañanas contra los mismos rivales que el primer equipo, pero solo hasta la sexta jornada, y no la octava. Entonces, los 22 primeros pasarían a dieciseisavos, se les sumarían los conjuntos del citado camino de los campeones, siguiendo ya hasta la final el formato habitual por eliminatorias.