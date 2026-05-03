Un gol en el minuto 84 deja al juvenil A del Betis sin título ni Copa de Campeones

El nazarí Mario Jiménez firmaba el empate rojiblanco en su visita a La Cañada a seis minutos del final para que el triunfo verdiblanco ante su 'hermano' Calavera no sirviese de nada: el empate a 80 puntos sonríe al Granada por el 'goal-average' particular; sólo queda una bala para ir a la Youth League

El Real Betis no ha podido revalidar su título del Grupo 4 de División de Honor Juvenil y tampoco podrá hacerlo con su vigente Copa de Campeones, pues no se dio por poco la carambola que necesitaba para hacer ese doblete postrero. De esta forma, los pupilos de Javi Barrero, que sí alzaron hace mes y medio la Copa del Rey, debían ganar a un Calavera CF que, aparte de club hermano y asimilado, no se jugaba nada (iba a ser quinto o quinto), a la par que esperar una derrota del Granada CF en su visita a un La Cañada Atlético que apuraba sus opciones de permanencia. Todo iba a pedir de boca, pero un tanto nazarí en el 84 dio al traste con las ilusiones heliopolitanas.

De esta forma, Mario Jiménez empujaba a la red en el primer palo una falta cerrada para hacer el 1-1 en tierras almerienses y activar el desempate entre rojiblancos y verdiblancos, que terminaron con 80 puntos en lo más alto de la clasificación. Sin otros actores principales en la ecuación, prima el duelo directo, con un 'goal-average' particular (en el general, no hay color: +34 Vs. +77) a favor de los orientales tras el 2-0 de la jornada 18ª y el 1-1 en tierras hispalenses en la inaugural. Un jarro de agua fría con el que ya contaban y que hacía inútil el 1-0 bético, con la firma de Rafa Oya.

Ni siquiera accede como mejor segundo a la Copa de Campeones

Los 80 puntos con los que el Real Betis acaba la temporada 25/26, que le han hecho empatar en los más alto con el Granada CF en pos del título del Grupo IV de División de Honor, no le valen para ser el mejor segundo de los siete grupos, que también acude a la Copa de Campeones para salvar el escollo de ser impares. Sabía a priori el cuadro heliopolitano que por ahí no habría una vereda extra hacia el máximo torneo nacional, cuyo título conquistó hace un año la cantera de Los Bermejales y Entrenúcleos ante el Valencia CF en Ponferrada, ya que el premio ha sido para el CD Tenerife.

Y es que, al ser la mayoría de agrupaciones (ordenadas por criterios geográficos) de 16 equipos, mientras que el IV es de 18, ha de dividirse la anotación final entre el número de jornadas para extraer un coeficiente. El de los hispalenses es de 2,35 puntos por partido, inferior al de un RCD Espanyol que también se queda fuera en el Grupo 2 (2,40) y el de los 'chicharreros', que triunfan en el VI con un inalcanzable 2,53. Los cuartos de la Copa de Campeones quedan así: Valencia CF-Granada CF, Real Madrid-Athletic Club (lo ganadores se cruzan entre ellos), UD Las Palmas-RC Celta de Vigo y CD Tenerife-FC Barcelona (con 'semis' entre los dos vencedores de los dos últimos).

La última bala por la Youth League depende del primer equipo bético

Imposible ya la ruta de campeones para jugar por tercer temporada consecutiva la Youth League, que premia a campeones o subcampeones (en caso de que los primeros ya tengan el billete previamente) de la Copa de Campeones, al Real Betis le queda una última bala en pos de la Champions League juvenil: que el primer equipo sea quinto y que tenga el premio de jugar el máximo torneo continental de clubes. A 10 puntos del cuarto (el Atlético de Madrid) a falta de 12 en juego y con el duelo directo perdido, sólo un milagro permitiría a los de Manuel Pellegrini asegurar la Liga de Campeones, pero, si se mantiene el cupo extra por el buen hacer de los equipos españoles en UCL, UEL y Conference, los de Javi Barrero accederían a la UYL por la otra ruta.