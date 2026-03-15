Barcelona 1-4 Betis: Campeón de la Copa del Rey con una exhibición ilusionante

El Betis conquista su quinta Copa del Rey juvenil con una goleada sin paliativos al Barça, con enorme superioridad y tantos de Rubén de Sá, que firmó un doblete, De Roa y Morante

El Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey juvenil por la vía de la máxima ilusión de cara a un futuro esplendoroso para los intereses verdiblancos merced a una generación brillante que devoró al Barça con una goleada sin paliativos, resuelta ya en la primera mitad (0-3).

No en vano, los heliopolitanos se impusieron en la gran final, disputada en el Anxo Carro de Lugo, por 1-4 a los azulgranas en un partido en el que se mostró netamente superior y levantó el título con goles de Rubén de Sá (dos), Carlos de Roa y Morante.

El Betis, superior desde el comienzo

Y es que los de Javier Barrero exhibieron su poderío desde el primer minuto, muy bien situados en el terreno de juego, y logrando inquietar el área barcelonista con cierta facilidad, por sus rápidas salidas, profundidad y dinamismo arriba. Así, en los primeros diez minutos dispuso de hasta cuatro ocasiones, tres de Morante y una de Corralejo, como preludio de los que ocurrió al cuarto de hora.

Así, el centrocampista sirvió un centro preciso al segundo palo, por encima del meta, para que Rubén de Sá, prácticamente, empujara el balón a puerta vacía sin dejarlo caer. 0-1. Premio justo y corto que no tardó en ampliar De Roa en el minuto 22', con un segundo tanto con la testa que empezaba a encarrilar el triunfo.

El Barça no conseguía reaccionar y el Betis robaba en zona favorable para percutir al espacio y aprovechar su talento en los últimos metros, como el exhibido por Morante en el 0-3 en el minuto 37. Recibe en la frontal, entra en el área, se marcha con un amago y bate por bajo al portero catalán con la cabeza alta, como los grandes.

El Betis era un auténtico vendaval que estaba arrasando a un rival sin respuesta y que, para más inri, en el minuto 41' perdió por roja directa a Baba, por lo que se quedaba uno menos en una situación crítica.

Aun así, pese a la inferioridad, los azulgranas recortaron distancias en el 55' por medio de Fofana, pero Manu González, con una excelente intervención pocos minutos después, evitó males mayores y el Betis no tardó en poner la puntilla con un contragolpe para enmarcar.

Así, en una contra de manual, en la que participaron varios futbolistas heliopolitanos, Rubén de Sá, casi a placer, culminó la goleada y frenó cualquier coletazo de un Barcelona ya herido de muerte.

Un triunfo antológico, de primerísimo nivel, para levantar el quinto título copero, que encumbra a la cantera bética y consolida un mensaje meridiano: el futuro está en casa.

Ficha técnica:

Barcelona: Iker Rodríguez; Guillem Víctor, Marcipar, Kourouma, Lorenzo (Pol Bernabéu, 46), Goren (Argemí, 75), Junyent, Nil Vicens (Tavares, 81), Kluivert (Fofana, 46), Hamza y Álex (Villar, 46).

Real Betis: Manu González; Masqué (Enzo Fierro, 65), Curro Macías, Emmanuel, De Roa, Marcos Mora (Ortega, 81), Rica, Corralejo, Morante, Rafa Oya (Antonio González, 58), Rubén de Sá (Kenta, 81).

Goles: 0-1, m. 17: Rubén de Sá. 0-2, m. 22: De Roa. 0-3, m.37: Morante. 1-3, m.56: Fofana. 1-4, m.63: Rubén de Sá.Árbitro: Castell Orozco (Colegio Castellano-manchego). Expulsó a Kourouma (41). Amonestó a Mora, Fofana, Curro Macías y Junyentoles.