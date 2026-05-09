Sevilla FC - RCD Espanyol en directo: ¡Ya hay alineaciones confirmadas!

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta al Sevilla FC con el RCD Espanyol en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en plena pelea por la salvación

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Sevilla con el Espanyol en el Pizjuán , correspondiente a la jornada 35 del campeonato liguero y que puedes seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. Aquí no te perderás nada.

Hoy toda la afición acudirá al Sánchez Pizjuán de color blanco . El club ha promocionado en sus redes sociales este movimiento para que nadie falle en la final de hoy.

Tras la victoria del Levante anoche, la zona roja de la tabla está más apretada aún si cabe. Un punto se encuentra el Sevilla por encima. El Espanyol tiene un colchón algo más amplio pero de perder hoy se mete en un gran lio.

Alavés y Elche, equipos también implicados está jugando en estos momento. Importante también lo que pase en el Martínez Valero. Podéis seguirlo en directo también en ESTADIO Deportivo. De momento todo sigue igual que empezó.

Imagen curiosa que nos llega desde el Sánchez Pizjuán de nuestro compañero Juan José Ponce. ¡Los aledaños del estadio con un amplio control de seguridad! Intensas lluvias que hay hoy en la capital hispalense. Poco movimiento de aficionados aún, aunque lo cierto es que se espera una gran entrada y ambiente en esta final por la salvación.

Duelo de vital importancia para ambos, pero hay un nombre que ha sido protagonistas en las últimas horas con pasado Sevillista y posiblemente futuro perico. Monchi puede ser la gran apuesta del Espanyol de cara al próximo curso. Os dejamos por aquí la información de ESTADIO Deportivo. Estaremos pendiente si el de San Fernando se deja ver por el Pizjuán para ver a, quien sabe, su futuro equipo.

Vargas, Ejuke, Maupay e Isaac formarán el ataque hispalense. El lebrijano que era duda hasta última hora por sus molestias durante la semana será de la partida.

Ejuke vuelve a la titularidad tras su gran partido el pasado fin de semana. García Plaza está muy contento con él y su compromiso defensivo. El técnico madrileño vuelve a apostar por el extremo nigeriano.

Ya está el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán . El equipo ha sido recibido por una persona muy especial y un gran apoyo en las últimas semanas en el vestuario hispalense. ¡Super Leo!

También han llegado ya al escenario de esta noche los jugadores visitantes. Caras de concentración en los futbolistas del RCD Espanyol. Buscan romper la racha tan negativa que cosechan durante todo el año y volver a ganar en el Pizjuán más de 15 años después.

Atención por que hay empate en el Martínez Valero . Los de Quique Sánchez Flores siguen por el momento del descenso e implica que el Sevilla FC dispute el partido de hoy fuera de los puestos de descenso . Puedes seguir en directo el partido en nuestra web de ESTADIO Deportivo.

Manolo González ha dejado claro en la previa la intención de venir al Pizjuán a comerse al Sevilla FC. Perder hoy seria darle vida a un competidor directo. A falta de poco más de media hora para el comienzo del partido estás han sido las declaraciones del entrenador catalán en la previa del encuentro.

Así se prepara un jugador del RCD Espanyol en la previa del encuentro que se disputará en el Ramón Sánchez Pizjuán. Habla Omar El- Hilali uno de los defensas más importantes de la plantilla perica.

Ya sobre el verde calentando los primero jugadores del Sevilla FC y del RCD Espanyol. Vlachodimos puede estar ante uno de sus últimos partidos en el Sánchez Pizjuán, se rumorea que Diego Conde podría llegar la próxima temporada.

Tras la victoria en casa frente a la Real Sociedad, el Sevilla FC vuelve a afrontar una nueva final para mantener la categoría ante un rival directo. De vencer hoy al RCD Espanyol lo superaría en la clasificación y cosecharía 40 puntos, situándose más cerca del objetivo. Los de Luis García Plaza vuelven a tener una cita de vital importancia ante su afición que volverá a llevarlos en volandas para remar en la misma dirección y seguir vivos en primera división.

El RCD Espanyol llega fuera de los puestos de descenso, al igual que lo ha estado durante toda la temporada gracias a su gran primera vuelta en el campeonato nacional de liga. Sin embargo, el no haber ganado aún en lo que va de 2026, le ha arrastrado a la zona baja de la tabla clasificatoria. De perder hoy ya se metería en un gran lio a falta tan solo de tres jornadas. Podría descender si haber estado nunca en la temporada en los tres últimos puestos de la tabla.

Casi todos disponibles para García Plaza: vuelve Sow

Han sido 26 los jugadores citados por Luis García Plaza para este duelo decisivo ante el RCD Espanyol. Tan solo se caen de la convocatoria Manu Bueno y Marcao, ambos lesionados. Vuelve a ser citado Djibril Sow tras su sanción que cumplió la pasada jornada.