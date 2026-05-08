La convocatoria del Sevilla para recibir al Espanyol: uno llega, otro vuelve, tres descartes y un debut se aplaza

Isaac Romero se ha recuperado a tiempo, Djibril Sow vuelve tras cumplir sanción y García Plaza tiene disponibles a 26 de sus 28 efectivos, por lo que el joven canterano Nico Guillén deberá volver a posponer su debut con el primer equipo y seguir ayudando en cantera

El Sevilla FC se ha ejercitado en la sobremesa de este viernes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la última sesión antes de recibir este sábado al RCD Espanyol en otro choque vital en la lucha por la permanencia. Para esta batalla, Luis García Plaza ha convocado a todo lo que tiene.

O a casi todo, pues el joven Nico Guillén vuelve a posponer su ansiado debut: ni se ha ejercitado con el primer equipo ni ha entrado esta vez en una lista con 26 citados a la que Isaac Romero ha conseguido llegar a tiempo y en la que César Azpilicueta está ya en condiciones de aguantar partidos completos. El míster blanquirrojo esperará hasta última hora para anunciar los tres que se deben caer de la citación final en una decisión técnica forzada por la normativa.

Con Isaac Romero y Djibril Sow pero sin Nico Guillén

"Isaac podía haber entrenado ayer perfectamente, pero creo que no era necesario. Para mí, llega mejor al partido que el día de la Real Sociedad. Ahí llegó porque es Isaac, porque tiene un corazón sevillista muy grande y porque es un chico que quería estar sí o sí; pero hizo un esfuerzo brutal. Ahora está mucho mejor. A lo mejor no dura todo el partido, pero esta para jugar sin problema", ha explicado Luis García Plaza sobre la recuperación del lebrijano.

En rueda de prensa, el madrileño ha explicado que las únicas ausencias obligadas son las de los lesionados Manu Bueno y Marcao Teixeira. La otra ausencia, la del canterano Nico Guillén, se debe a que será más útil en la ayuda que viene prestando al Sevilla C en su lucha por la permanencia en la Tercera Federación. A cambio vuelve el internacional suizo Djibril Sow tras cumplir sanción.

La mejoría de Azpilicueta y la adaptación al horario del Sevilla - Espanyol

"César está bien, está para ayudar. Si tiene que jugar, puedo jugar ya. El otro día lo hablamos y me dice 'Míster, todavía me veo un poquito falto de ritmo'. Llevaba más tiempo parado. Ahora ya ha sumado más entrenamientos, ha sumado fútbol y está disponible, como prácticamente todos", ha detallado el entrenador del Sevilla FC sobre el estado de Azpilicueta, atrapado durante toda la temporada en una espiral de lesiones.

García Plaza ha fijado los entrenamientos de esta semana a las 16:15, el horario del partido ante el Espanyol: "Lo suelo hacer porque creo que cuando juegas a las cuatro te cambian los biorritmos. Tienes que comer a las 12 y estos días hemos hecho lo que vamos a hacer mañana. Es verdad que mañana parece que no va a hacer tanto calor, que también es por eso; pero sobre todo por el tema de las comidas y los descansos".

Los 26 futbolistas convocados para recibir al Espanyol en la jornada 35 de LaLiga EA Sports

La lista al completo con los 26 futbolistas convocados por Luis García Plaza la componen los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Alberto Flores; los defensores Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Fede Gattoni, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow y Joan Jordán; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Adnan Januzaj, Peque Fernández, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.