Levante - Osasuna, en directo el partido de la jornada 35 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Luis Castro y Alessio Lisci se enfrentan en el Ciutat de Vàlencia durante la jornada 35 de Primera división

Este encuentro le seguirán el resto de partidos de la jornada entre sábado y domingo. Todos ellos podrán ser seguidos en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo

El conjunto granota sufrió una dura derrota ante el Villarreal en La Cerámica (5-1) durante la última jornada. Antes de ello, un empate (0-0) frente al Espanyol y dos victorias ante Sevilla y Getafe era su historial

Los rojillos llegan tras plantar cara al FC Barcelona en El Sadar (1-2), tras vencer también en casa al Sevilla (2-1). Aun así, antes acumulaban tres encuentros sin conocer la victoria, con una derrota ante el Athletic en San Mamés (1-0)

El partido de la jornada 35 en LaLiga EA SPORTS entre Levante UD y CA Osasuna tendrá lugar en el Estadi Ciutat de Vàlencia, feudo granota con capacidad para más de 25.000 personas

El encargado de dirigir el encuentro será José Luis Munuera, que contará con Valentín Pizarro desde el VAR

El conjunto granota quiere apurar al máximo sus opciones de permanencia, buscando una victoria que, hasta que termine la jornada, les dejaría a 1 puntos de la salvación. Con 33 puntos, el Levante ocupa la penúltima plaza tras 8 victorias, 9 empates y 17 derrotas

Los rojillos, conocedores de que la séptima plaza va a Conference League, quieren luchar por acceder a una competición europea. Con 42 puntos, Europa está a tan solo 2 de distancia, por lo que una victoria en el Ciutat se prevé clave en sus aspiraciones

Luis Castro, contundente antes de recibir a Osasuna: "Es la final más importante de nuestras vidas"

El técnico del Levante no restó importancia al encuentro, el cuál señaló como una auténtica “final”

El técnico de Osasuna aviso de que no dará tregua al conjunto granota. Los rojillos quieren luchar por Europa y no entra en sus planes mostras un “plan B”

Cuatro últimas jornadas en LaLiga EA SPORTS, donde los restantes 12 puntos en juego van a servir para decidir los descensos y el acceso a competiciones europeas. En estas pugnas encontramos a Levante UD y CA Osasuna, que se enfrentan en el Ciutat de Vàlencia para abrir la jornada 35.

El conjunto de Luis Castro quiere apurar sus opciones de salvación con una victoria clave en casa, mientras que Alessio Lisci quiere seguir soñando con la Conference League. De nada vale el empate en Valencia.

Así llega el Levante UD

El Levante acumula una racha un tanto irregular que les ha hecho mantenerse aún a cuatro puntos de la salvación. En sus últimos cinco duelos ha ganado dos, ante Sevilla, rival directo, y Getafe, pero perdió ante la Real Sociedad en Anoeta y sufrió una dolorosa goleada (5-1) ante el Villarreal en la última jornada.

Última llamada para la salvación

Sin la estabilidad necesaria para sumar de a tres, una derrota ante Osasuna dejaría la salvación como mínimo a cuatro puntos, cuando restarían 9. No puntuar no sería un golpe definitivo, pero si pondría la permanencia muy cuesta arriba.

Tras tres jornadas dejando la portería a cero con un balance de tres goles a favor, el gran deber granota será recomponerse de la manita groguet para plantar cara a un rival que no se va a relajar.

Así llega el CA Osasuna

Osasuna no puede presumir de llevar una mejor racha, tan solo ha obtenido una victoria de sus últimos cinco duelos, donde ha empatado y perdido otros dos. En la última jornada plantaron cara en El Sadar a un FC Barcelona que acabó pidiendo la hora.

A pesar de los resultados irregulares, los de Alessio Lisci aún se mantienen vivos en la lucha por entrar los puestos de Conference League. Eso sí, necesitan una victoria como sea, puesto que el empate podría reducir notablemente sus aspiraciones.

Lisci no baja los brazos con Osasuna

Ya lo dijo el entrenador italiano en la previa, en Osasuna “no hay plan B”. Las aspiraciones rojillas pasan por ganar e irán a por todas para asaltar el Ciutat, buscando un triunfo que les mantenga en la pugna europea.

Osasuna 2-0 Levante: partido de la jornada 15 en LaLiga

En la ida, El Sadar acogió un duelo igualado donde el acierto local dejó los tres puntos en Pamplona con un 2-0, obra de Víctor Muñoz y Rubén García.

Al duelo llegaban Osasuna y Levante necesitados de victorias, con los granotas como colistas y los rojillos a tres puntos del descenso. Mucho a cambiado la situación para el equipo navarro, mientras que los valencianos, con cambio de entrenador incluido, poco han remontado su situación.

Este será el primer duelo de Luis Castro ante el equipo de Alessio Lisci, puesto que en la jornada 15 el Levante se encontraba en un momento de transición tras la destitución de Julián Calero, con Álvaro del Moral haciendo las funciones como interino.

Con todo ello, se espera un apasionante duelo en el Ciutat de Vàlencia que, como mínimo, ofrecerá el mismo espectáculo que en El Sadar, donde se realizaron 15 tiros, de los cuales 11 fueron entre los tres palos.