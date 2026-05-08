Levante - Osasuna, en directo el partido de la jornada 35 de LaLiga en vivo online
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Luis Castro y Alessio Lisci se enfrentan en el Ciutat de Vàlencia durante la jornada 35 de Primera división
Levante
Osasuna
Minuto a minutoActualizar narración
Los jugadores de Osasuna ya se encuentran en el Ciutat
¡Tenemos el once de Osasuna!
Alessio Lisci alinea a: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Abel Bretones; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Raúl Moro; Budimir
¡Tenemos el once del Levante!
Luis Castro sale en el Ciutat con: Ryan; Toljan, De La, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey, Pablo Martínez; Víctor Gracía, Carlos Espí, Tundé
Alessio Lisci en la previa
El técnico de Osasuna aviso de que no dará tregua al conjunto granota. Los rojillos quieren luchar por Europa y no entra en sus planes mostras un “plan B”
Luis Castro en la previa
El técnico del Levante no restó importancia al encuentro, el cuál señaló como una auténtica “final”
Osasuna, 10º
Los rojillos, conocedores de que la séptima plaza va a Conference League, quieren luchar por acceder a una competición europea. Con 42 puntos, Europa está a tan solo 2 de distancia, por lo que una victoria en el Ciutat se prevé clave en sus aspiraciones
El Levante, 19º
El conjunto granota quiere apurar al máximo sus opciones de permanencia, buscando una victoria que, hasta que termine la jornada, les dejaría a 1 puntos de la salvación. Con 33 puntos, el Levante ocupa la penúltima plaza tras 8 victorias, 9 empates y 17 derrotas
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será José Luis Munuera, que contará con Valentín Pizarro desde el VAR
El estadio de esta noche
El partido de la jornada 35 en LaLiga EA SPORTS entre Levante UD y CA Osasuna tendrá lugar en el Estadi Ciutat de Vàlencia, feudo granota con capacidad para más de 25.000 personas
Así llega el CA Osasuna
Los rojillos llegan tras plantar cara al FC Barcelona en El Sadar (1-2), tras vencer también en casa al Sevilla (2-1). Aun así, antes acumulaban tres encuentros sin conocer la victoria, con una derrota ante el Athletic en San Mamés (1-0)
Así llega el Levante UD
El conjunto granota sufrió una dura derrota ante el Villarreal en La Cerámica (5-1) durante la última jornada. Antes de ello, un empate (0-0) frente al Espanyol y dos victorias ante Sevilla y Getafe era su historial
El resto de partidos en la jornada 35 de LaLiga
Este encuentro le seguirán el resto de partidos de la jornada entre sábado y domingo. Todos ellos podrán ser seguidos en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo partido de LaLiga! A partir de las 21.00 horas, Levante UD y CA Osasuna se enfrentan en el Ciutat de Vàlencia como parte de la jornada 35 del campeonato nacional de Primera división
Cuatro últimas jornadas en LaLiga EA SPORTS, donde los restantes 12 puntos en juego van a servir para decidir los descensos y el acceso a competiciones europeas. En estas pugnas encontramos a Levante UD y CA Osasuna, que se enfrentan en el Ciutat de Vàlencia para abrir la jornada 35.
El conjunto de Luis Castro quiere apurar sus opciones de salvación con una victoria clave en casa, mientras que Alessio Lisci quiere seguir soñando con la Conference League. De nada vale el empate en Valencia.
Así llega el Levante UD
El Levante acumula una racha un tanto irregular que les ha hecho mantenerse aún a cuatro puntos de la salvación. En sus últimos cinco duelos ha ganado dos, ante Sevilla, rival directo, y Getafe, pero perdió ante la Real Sociedad en Anoeta y sufrió una dolorosa goleada (5-1) ante el Villarreal en la última jornada.
Última llamada para la salvación
Sin la estabilidad necesaria para sumar de a tres, una derrota ante Osasuna dejaría la salvación como mínimo a cuatro puntos, cuando restarían 9. No puntuar no sería un golpe definitivo, pero si pondría la permanencia muy cuesta arriba.
Tras tres jornadas dejando la portería a cero con un balance de tres goles a favor, el gran deber granota será recomponerse de la manita groguet para plantar cara a un rival que no se va a relajar.
Así llega el CA Osasuna
Osasuna no puede presumir de llevar una mejor racha, tan solo ha obtenido una victoria de sus últimos cinco duelos, donde ha empatado y perdido otros dos. En la última jornada plantaron cara en El Sadar a un FC Barcelona que acabó pidiendo la hora.
A pesar de los resultados irregulares, los de Alessio Lisci aún se mantienen vivos en la lucha por entrar los puestos de Conference League. Eso sí, necesitan una victoria como sea, puesto que el empate podría reducir notablemente sus aspiraciones.
Lisci no baja los brazos con Osasuna
Ya lo dijo el entrenador italiano en la previa, en Osasuna “no hay plan B”. Las aspiraciones rojillas pasan por ganar e irán a por todas para asaltar el Ciutat, buscando un triunfo que les mantenga en la pugna europea.
Osasuna 2-0 Levante: partido de la jornada 15 en LaLiga
En la ida, El Sadar acogió un duelo igualado donde el acierto local dejó los tres puntos en Pamplona con un 2-0, obra de Víctor Muñoz y Rubén García.
Al duelo llegaban Osasuna y Levante necesitados de victorias, con los granotas como colistas y los rojillos a tres puntos del descenso. Mucho a cambiado la situación para el equipo navarro, mientras que los valencianos, con cambio de entrenador incluido, poco han remontado su situación.
Este será el primer duelo de Luis Castro ante el equipo de Alessio Lisci, puesto que en la jornada 15 el Levante se encontraba en un momento de transición tras la destitución de Julián Calero, con Álvaro del Moral haciendo las funciones como interino.
Con todo ello, se espera un apasionante duelo en el Ciutat de Vàlencia que, como mínimo, ofrecerá el mismo espectáculo que en El Sadar, donde se realizaron 15 tiros, de los cuales 11 fueron entre los tres palos.