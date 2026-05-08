Levante - Osasuna: alineaciones posibles y como ver en tv y online el partido de la jornada 35 de LaLiga

El Ciutat de Vàlencia acoge un duelo vital para la salvación del equipo de Luis Castro y las aspiraciones europeas de Alessio Lisci en Primera división, con numerosas bajas locales y la ausencia de Víctor Muñoz

LaLiga va agotando sus últimas jornadas y para la fecha 35 del calendario encontramos un duelo clave en las aspiraciones de Levante UD y CA Osasuna, donde la permanencia y el acceso a las competiciones europeas están en juego.

El Ciutat de Vàlencia acoge un duelo donde el empate no es una opción. Los de Luis Castro y Alessio Lisci necesitan sumar de tres para no descolgarse en sus respectivas lucas. Para los granotas, la salvación está a cuatro puntos, mientras que los rojillos tienen posibilidades de acceder a Conference League.

Levante - Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 35 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Levante UD y CA Osasuna en la jornada 35 de LaLiga EA Sports está programado para el viernes 8 de mayo a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadi Ciutat de València, feudo granota con capacidad para más de 25.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 35 de LaLiga entre Levante y Osasuna?

El Levante - Osasuna de la jornada 35 en LaLiga EA Sports es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar +.

¿Cómo seguir online el Levante - Osasuna, encuentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Levante - Osasuna de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Ciutat de València. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Oviedo - Elche en la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Luis Castro ha tenido una semana muy complicada para preparar el duelo ante Osasuna. Con la lucha por la permanencia entrando en su fase decisiva, el técnico granota ha perdido a dos jugadores clave: Iván Romero (rotura en el tibial posterior) y Carlos Álvarez (esguince de tobillo).

Estas ausencias se suman a las ya conocidas de Unai Elgezabal y Alejandro Primo, mientras que Adrián de la Fuente es duda por unas molestias en el aductor. Por otro lado, Brugui ha recibido el alta y posiblemente contará con minutos, incluso partiendo como titular.

Alessio Lisci ha tenido mejores noticias, con la recuperación de Aimar Oroz, que no se espera sea titular, tan solo cuenta con la baja de Víctor Muñoz. El joven extremo sigue su proceso de recuperación por una lesión en el sóleo y es duda hasta final de temporada.

Lo onces esperados de Levante y Osasuna en la jornada 35 de LaLiga

Levante UD: Ryan; Toljan, Maturro, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber, Pablo Martínez; Víctor Gracía, Carlos Espí, Losada.

Levante No Iniciado - Osasuna

CA Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro; Budimir.