El Betis pierde el ingreso directo por Mateo Flores, pero la opción sigue viva

Fuentes próximas al medio confirman a ESTADIO Deportivo que no se han cumplido las dos condiciones para la obligación de compra pactada con el Arouca, pero tampoco descartan la vía opcional y aplazan la decisión a la conclusión del curso

Los diferentes acuerdos alcanzados el verano pasado para cesiones y traspasos conceden al Betis la posibilidad de ingresos extra en el próximo verano por las cláusulas incluidas y, entre otros, en La Cartuja esperaban obtener rédito inmediato con Mateo Flores.

Y es que en el pacto de su cesión al Arouca cerrada en la última ventana estival, los verdiblancos incluyeron una opción de compra de 1,4 millones de euros que tornaría en obligación si se cumplían objetivos en cierto modo factibles tanto a nivel individual como colectivo.

En un principio, se filtró que dicha obligación se activaría en cuanto el Arouca certificara la permanencia, lo que ya ha garantizado al contar con una renta de diez puntos a falta de seis para terminar el campeonato.

Mateo Flores no ha cumplido la segunda condición para la obligación de compra

Sin embargo, como han confirmado a ESTADIO Deportivo fuentes muy próximas al futbolista, la obligación también precisaba que el futbolista alcanzara una cifra de partidos ya completamente imposible a falta de dos jornadas debido a las dos lesiones que han condicionado su etapa en el conjunto portugués.

No en vano, el de Valencina de la Concepción se ha perdido un total de 24 partidos debido a dos contratiempos físicos de alcance. El primero lo tuvo apartado de los terrenos de juego desde finales de agosto hasta principios de enero y tras disputar dos partidos volvió a caer lesionado y no regresó hasta el 6 de abril. A partir de ahí, ha participado en los últimos cinco partidos, aunque siempre desde el banquillo.

Así, en total ha sumado 164 minutos repartidos en diez choques, insuficiente para llegar a la cifra pactada entre los clubes, de 18 partidos, según afirmó Al final de la Palmera..

La opción de compra sigue sobre la mesa y su entorno descarta ninguna vía

Por ende, el Betis se queda de momento sin un jugoso pellizco económico con el que contaba en un principio al cumplirse solo una condición, si bien desde el entorno del futbolista recuerdan que la opción de compra sigue sobre la mesa.

En este sentido, el Arouca puede ejecutar su derecho opcional a hacerse con los servicios del centrocampista de 22 años mediante el pago del montante acordado, o tratar de negociar la cifra de 1,4 millones con una rebaja que se ajuste más a sus posibilidades y al rendimiento ofrecido por el futbolista.

Lo cierto es que, como apuntan a esta redacción, el Arouca todavía no ha comunicado nada al futbolista al respecto de su decisión para verano, que, a priori, apuntaría a no realizar ningún movimiento por el poco protagonismo de Mateo Flores, si bien el círculo del medio no descarta ningún escenario.

Decisión aplazada para final de temporada

En este sentido, aplazan cualquier decisión al término de la temporada, cuando se analizará la situación en todos los frentes, siendo muy posible que regrese al Betis a la espera de encontrar un nuevo destino si el Arouca desestima quedárselo una vez que tiene ninguna obligación contractual.

En los últimos cinco partidoss, ha salido desde el banquillo y el hecho de que el club portugués ya tenga los deberes hechos puede propiciar que gozara de su primera titularidad en su periplo en el fútbol luso.

Lo cierto es que el Betis tenía esperanzas de hacer caja sin más complicaciones con Mateo Flores o que, al menos, este paso por el Arouca le sirviera para revalorizarse y situarlo en el escaparate, pero no ha sido así.