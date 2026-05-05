Los dos clubes que se cruzan en el nuevo horizonte de Marcelino

El asturiano tiene varios equipos interesados en su contratación, aunque todavía no ha decidido dónde estará su próximo destino; siempre ha deseado trabajar en Inglaterra y allí aparece la opción del Crystal Palace, pero también tiene a la Roma siguiéndole los pasos

Confirmada su salida del Villarreal, el futuro de Marcelino García Toral comienza a tomar forma y se mueve a una velocidad endiablada incluso antes de que cierre definitivamente su etapa en La Cerámica.

El técnico asturiano, cuyo contrato como groguet expirará el 30 de junio, cuenta ya con el interés de varios equipos importantes del panorama europeo. Dos de estos clubes serían Roma y Crystal Palace, según informa El Correo, aunque no serían los únicos que están tocando a su puerta. El de Careñes todavía está meditando cuál será su siguiente paso.

La Premier League, su gran deseo

Al todavía técnico del Villarreal le gustaría vivir una experiencia en Inglaterra. Nunca lo ha ocultado. Actualmente es la mejor competición futbolística del mundo y donde se cierran contratos más jugosos para cualquier entrenador. "Es la NBA del fútbol", llegó a comentar Marcelino.

Así pues, el Crystal Palace podría podría ser un buen destino para el asturiano, sobre todo porque todo apunta a que su actual entrenador, el austríaco Oliver Glasner, no continuará. El problema es que las aspiraciones europeas de este equipo son remotas para Marcelino, que viene de jugar y clasificar al Villarreal para la Champions. Los ingleses están en semifinales de la Conference League, pero en la Premier League son decimoquintos, por lo que solo podrán aspirar a jugar la Europa League si logran ganar la tercera competición continental.

La Roma, a un punto de la Champions

Por otra parte, la Roma es quinta en la Serie A y está a un solo punto de la Champions, una plaza que ahora mismo le arrebata la Juventus a falta de solo tres jornadas para el final.

El club italiano, un clásico y uno de los colosos históricos del Calcio, actualmente en la zona alta de la Serie A, representa un contexto competitivo y exigente, con aspiraciones europeas consolidadas.

En cualquier caso, el míster de Villaviciosa examina ahora dos contextos distintos, dos proyectos con muchos matices, pero una misma lectura de mercado que no es otra que su vuelta al escaparate.

Los números le avalan para buscar un buen contrato

Su salida del Villarreal, confirmada de manera oficial esta misma semana, no ha hecho más que activar un escenario que llevaba tiempo gestándose. El técnico cierra su segunda etapa con números que le colocan en lo más alto de la historia del club: 298 partidos oficiales, récord absoluto tras superar a Pellegrini, y un rendimiento de casi el 50% de triunfos que ha devuelto al equipo a la élite. Dos clasificaciones consecutivas para la Champions League -algo inédito en el Villarreal-, avalan su trabajo.

Dos destinos posibles, aunque todavía sin decisión tomada. Marcelino, de momento, se mantiene en ese punto de reflexión habitual tras cerrar ciclo. No es una decisión menor. A sus 60 años, el próximo paso puede marcar el último gran proyecto de su carrera en la élite.

Para convencerlo, hará falta un proyecto basado en la confianza y la continuidad, algo que no ha sentido en su última negociación con el Villarreal. El asturiano entiende que el liderazgo en el vestuario se construye también desde la estabilidad y el respaldo del club.

Iñigo Pérez, a punto de firmar su llegada al Villarreal

Con la salida de Marcelino ya definida, el Villarreal tiene prácticamente cerrado a su relevo. Iñigo Pérez está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador amarillo. El técnico navarro, de 38 años, cuenta con un acuerdo verbal para firmar por dos temporadas, más una tercera opcional, y se ha impuesto a otros candidatos como Míchel en la carrera por el banquillo.

El Villarreal tiene clara su hoja de ruta y no hará oficial su contratación hasta que el Rayo Vallecano no culmine sus objetivos deportivos esta temporada, por lo que la firma del contrato, de producirse antes, se hará con total discreción en señal de respeto.

Su perfil encaja con la idea de nuevo ciclo que busca el club. Formado en el Athletic, donde llegó a disputar 58 partidos con el primer equipo, dio el salto a los banquillos como asistente de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano antes de asumir el mando tras la salida de Francisco. Desde entonces, su crecimiento ha sido evidente, llevando al conjunto madrileño a Europa y a competir en semifinales de la Conference League.

Un técnico joven, con ideas claras y en plena proyección, que ahora está a punto de asumir el mayor reto de su carrera. En Villarreal ya le esperan. El cambio de ciclo está listo para arrancar.