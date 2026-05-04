El Villarreal anuncia el adiós de Marcelino García Toral: "Gracias, de corazón"

Comunicado oficial de la entidad groguet anunciando la salida del técnico asturiano

El Villarreal ha anunciado en un comunicado la marcha de Marcelino al final de temporada.Imago

Se confirma un secreto a voces. El Villarreal ha anunciado en un comunicado la salida de Marcelino García Toral.

"El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", reza la nota emitida por el club.

Tres años de éxitos

De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club.

"El Villarreal CF quiere agradecer públicamente a Marcelino y su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día, así como su implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las siete temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas (2013 al 2016 y 2023 al 2026)".

En su trayectoria al mando del banquillo amarillo, Marcelino ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal a la máxima categoría del fútbol español (2013) y cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League -alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.

El Villarreal le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica.

Una despedida en diferido

El adiós se venía intuyendo desde hace varios meses, cuando se rompieron las negociaciones para su renovación. Ahora se hace oficial que separarán sus caminos tras una segunda etapa de relación. El técnico asturiano comunicó al club su decisión de no continuar en marzo tras haberse roto las conversaciones para su continuidad a comienzos de febrero.

El Villarreal entendió entonces que su propuesta de renovación por un año era coherente por puro desgaste natural de su ciclo y todas las partes han sabido convivir con su inminente marcha.

Su segunda etapa, un idilio

El club recurrió al técnico asturiano ante el riesgo de descenso en la campaña 2023/2024 y, tras lograr la salvación, en estas dos últimas campañas el equipo ha conseguido enlazar por primera vez en su historia dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones.

Marcelino ya había dirigido al Villarreal entre 2012 y 2016, cuando fue destituido en el tramo final de la pretemporada tras otra exitosa etapa, y ahora dejará de nuevo el club de manera amistosa al no haber alcanzado un acuerdo.

El técnico asturiano se convirtió esta temporada en el entrenador que más encuentros ha dirigido al Villarreal en la máxima competición del fútbol español y también en el que más victorias ha dirigido. Acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones y ostenta tener el récord de victorias con 145 triunfos hasta la fecha.