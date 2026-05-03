Marcelino, la intrahistoria de un adiós anunciado: así se rompió la negociación

El técnico asturiano comunicó al club su decisión de no continuar en marzo tras haberse roto la negociación a comienzos de febrero; el Villarreal entendió que su propuesta de renovación por un año era coherente por puro desgaste natural de su ciclo y todas las partes han sabido convivir con su inminente marcha

La separación de caminos entre el Villarreal y Marcelino todavía no es oficial, pero lo cierto es que hace tiempo que comenzó a escribirse. La intrahistoria de este 'divorcio' se empezó a gestar en diciembre con el inicio de las conversaciones para su renovación, tuvo su punto de inflexión en la ruptura de las mismas -a comienzos de febrero-, y se dio por cerrada y comunicada internamente en marzo.

Decisión consensuada y comunicada en marzo

El técnico asturiano ya decidió en marzo que su etapa en La Cerámica había tocado a su fin. Las fechas y los tiempos importan en este proceso porque lo cierto es que el míster de Villaviciosa ha sabido sacar la mejor versión de su equipo mientras todas las partes han aprendido a convivir con su adiós. El objetivo de la Champions siempre ha estado presente y poco ha importado que su negociación con el club estuviese rota.

Según pudo saber ESTADIO, la relación se dio por cerrada y finiquitada a comienzos de marzo. A esas alturas ambas partes entendieron que ya no había vuelta atrás. La ruptura no tuvo un único detonante, aunque sí un punto de inflexión claro con la propuesta de renovación por un solo año que le ofreció el club meses antes.

Una propuesta de renovación con mensaje

Las conversaciones para su renovación arrancaron en diciembre de 2025. Lo hicieron sin prisa. El paso de las semanas solo sirvió para dejar al descubierto que ambas partes miraban en direcciones distintas. El club puso sobre su mesa una propuesta por un solo año y Marcelino pedía un mínimo de dos.

Para el técnico, esa propuesta no era solo decepcionante por una cuestión contractual sino porque llevaba implícita un mensaje de que el Villarreal no estaba dispuesto a apostar por su proyecto a medio plazo. Ahí empezó a resquebrajarse todo.

Desde dentro del club, la lectura era un tanto diferente. Fernando Roig y su entorno entendían que el ciclo estaba cerca de su final por puro desgaste natural. Tres temporadas de máxima exigencia, un vestuario exprimido al límite y ciertas fricciones internas habían ido erosionando una relación que, sin romperse del todo, sí mostraba señales evidentes de fatiga.

No ayudaban tampoco otros factores. La imagen del equipo en Europa -especialmente dolorosa e impotente en la Champions- dejó cicatrices. Tampoco hubo plena sintonía en la planificación deportiva. Marcelino reclamaba un salto de calidad en el mercado, mientras que el club apostaba por mantener su modelo, más contenido y con un peso importante de la cantera.

La fecha exacta de la ruptura

En ese contexto, los compañeros de Mundo Deportivo incluso arrojan una fecha exacta a la ruptura de las negociaciones: el 2 de febrero de 2026, día en la que el técnico decidió que no seguiría. Las conversaciones ahí quedaron enquistadas, las posturas seguían alejadas y el técnico tomó su decisión en silencio. Desde entonces, todo ha sido una cuenta atrás no oficial.

Desde el club ponen en muy alto valor a Marcelino, saben que su método funciona, que los números lo avalan, pero igualmente recuerdan que tiene un recorrido que rara vez se alarga demasiado. En el Villarreal, la sensación interna siempre ha sido que el ciclo estaba llegando a su punto final.

El Villarreal comenzó a mover ficha

Mientras tanto, y consciente de que Marcelino ya miraba hacia el futuro lejos de La Cerámica, el club groguet también movió ficha. Se tanteó el nombre de Míchel, pero terminó imponiéndose Iñigo Pérez. El entrenador del Rayo Vallecano se siente ya como relevo natural, con un acuerdo verbal por dos temporadas muy encaminado y la total intención de abrir una nueva etapa. Un cambio de ciclo que no nace de una crisis, sino de una convicción.

El desenlace es cuestión de días

El anuncio oficial llegará en breve, tal y como el propio Marcelino comentó públicamente tras la victoria ante el Levante. "Si no es esta semana será como mucho la siguiente", reconoció, pero la historia ya está escrita desde hace bastante tiempo.