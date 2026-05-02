Alineaciones Betis - Oviedo: alineación posible de Betis y Oviedo en la jornada 34ª de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco presentará algunos cambios en su equipo inicial para buscar una victoria que le consolide más si cabe en la quina plaza ante un colista con escasas opciones ya de permanecer en Primera división

Con seis puntos de ventaja sobre su Getafe y Celta de Vigo, sus más inmediatos perseguidores, el Real Betis tiene este domingo, a las 18:30 horas en La Cartuja ante el colista Oviedo, una oportunidad de oro para consolidarse más si cabe en la quinta plaza de LaLiga. Tras el mazazo que supuso la eliminación de la Europa League a manos del Sporting de Braga, el conjunto verdiblanco ha sabido levantarse, con una victoria ante el Girona y un empate en casa frente al Real Madrid, y tiene en su mano acabar la campaña de forma exitosa. No solo por lograr un más que previsible sexto billete continental, sino porque el mismo tiene muchas papeletas para ser de Champions.

Las bajas de Manuel Pellegrini

De cara a la cita ante el conjunto asturiano, prácticamente ya condenado al descenso a Segunda división, Manuel Pellegrini suma la baja de Marc Bartra, que sufre una lesión parcial en la fascia plantar de su pie derecho que no le permitirá jugar más en lo que resta de temporada. Una situación que también le ha tocado vivir a Ángel Ortiz, que tras superar la dolencia que se produjo en el hombro izquierdo en el mes de marzo, volvió a caer en la sesión del pasado martes, esta vez por unas molestias en el muslo izquierdo, y tampoco estará disponible en los cinco encuentros que restan.

Sí está de vuelta Junior Firpo, que ha regresado al trabajo con el grupo después de varias semanas en el dique seco, si bien su falta de rodaje le descarta de la lista y con ello de un once en el que se esperan cambios. No será, eso sí, en la portería, de donde ya no se moverá en principio un Álvaro Valles que sigue rayando a gran nivel. Pero en defensa sí habrá novedades, una de ellas obligada por la baja de Bartra, lo que llevará a Diego Llorente a formar pareja en el eje junto a Natan.

Cinco apercibidos de sanción en el Real Betis

Además, Héctor Bellerín, autor del gol del empate frente al conjunto madridista, podría tener su recompensa con una camiseta de titular en detrimento de Aitor Ruibal, que además está apercibido de sanción, como Lo Celso, 'Chimy' Ávila, Amrabat y Cucho Hernández. Mientras, en el lateral zurdo todo apunta a la continuidad de Ricardo Rodríguez, pues ahora Valentín Gómez sí será necesario como posibles recambio a la pareja de centrales.

En el centro del campo, por su parte, Amrabat se antoja fijo, siendo Fornals quien más opciones alberga para acompañarle, por delante de Marc Roca, siendo Lo Celso quien complete el centro del campo. A Isco, de momento, le tocará seguir sumando minutos desde el banquillo. Y en ataque, cero dudas: Antony y Abde en las bandas y Cucho Hernández en la punta de lanza. Una buena oportunidad para el colombiano, que no ve puerta en LaLiga desde hace cuatro meses.

Así llega el Oviedo

Enfrente, el Oviedo llega con la soga al cuello, a 8 puntos de la permanencia con 15 por disputarse, después de ver frenada ante el Elche, contra el que cayó por 1-2 la pasada jornada, una racha de tres choques sin perder en los que había sumado dos victorias y un empate. Pese a ello, Guillermo Almada no pierde la esperanza, siendo bajas para este partido Brandon Dominguès, con una lesión de rodilla, y muy probablemente Leander Dendoncker, en el dique seco desde comienzos de marzo.

Sí están recuperados Eric Bailly, David Carmo, Álex Forés y Luka Ilic, tras superar todos ellos diferentes problemas físicos, mientras que será duda hasta el final Ovie Ejaria. Se prevé, además, el regreso de habituales titulares como Dani Calvo y Javi López en defensa, así como Thiago Fernández en ataque, después de las rotaciones de la pasada semana.

Alineaciones probables:

Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodrígues, Amrabat, Fornals, Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández.

Oviedo: Aarón Escadell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López, Fonseca, Sibo, Reina, Ilyas Chaira, Thiago Fernández y Fede Viñas.