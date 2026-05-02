Betis Deportivo 1-0 Antequera: Pablo García prolonga la esperanza en Los Bermejales

Un solitario tanto del atacante de Alcosa da el triunfo al filial verdiblanco, crucial en su esprint por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, que se queda a tres puntos a expensas de lo que haga el Tarazona (último visitante de Los Bermejales) este domingo a las 12:00 horas en Teruel

El '7', en el momento de cruzar a la red el único tanto del partido.RBB

Con razón Pablo García creía en la salvación. Sin medias tintas, dejando claro que no había margen de maniobra, pero con fe. El Betis Deportivo en su conjunto alimentó los días previos a la primera de sus cuatro finales contra el Antequera CF con mensajes positivos, recordando a sus fieles la importancia de la contienda. Y lo demostraron sobre el terreno de juego los verdiblancos. Sin el sancionado Emmanuel N'Goran ni los lesionados Carlos Reina, Ismael Barea y Antonio Toral, pero con José Antonio Morante ya de vuelta, salieron a 'morder' a un oponente en zona de nadie que, encima, se quedó pronto en inferioridad, amarrando un triunfo crucial.

La primera mitad no pudo empezar mejor para los intereses verdiblancos, ya que Pablo García, que ejercía este sábado de 'falso 9' y había buscado hasta en dos ocasiones el remate, recibía un servicio desde la izquierda de Ian Forns para cruzar por bajo de zurda al palo contrario. Corría el minuto 13 y el marcador ya sonreía a los de Dani Fragoso, que vieron cómo Manu González evitaba males mayores a continuación a remate de Marcelo dos Santos. Antes del ecuador, incluso, el viento soplaría más a favor de los anfitriones al expulsar con roja directa el colegiado Palomares Gutiérrez al visitante Luismi Gutiérrez tras revisar la acción en el FVS.

El propio atacante del Parque Alcosa, que estrelló su intento en el lateral de la red, y Borja Alonso, desde lejos, intentaron aprovechar la nueva tesitura, aunque el cuadro malagueño, que se estiró en una ocasión por medio de Moha Bassele, se defendió con orden hasta el descanso. Ya en la reanudación, el asedio resultó infructuoso, incluso con la salida de Rodrigo Marina como referencia, por lo que los más necesitados comenzaron a pensar en que guardar como oro en paño su corta renta no era mala idea. Al final, con el solitario tanto del '7' (tuvo el segundo Ginés Sorroche, pero salvó Dani Alcover), los tres puntos se quedaron en casa. Precisamente a esa distancia queda la salvación, aunque dependerá de lo que haga la SD Tarazona, último compareciente en Los Bermejales, este domingo a mediodía en Teruel.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Antequera de Primera RFEF

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Sorroche 84'), Oreiro, Elyaz Zidane, Ian Forns; Gnangoro, Dani Pérez, Corralejo (Bladi 71'); Morante (Rodrigo Marina 63'), Borja Alonso (Kwame Sosu 84') y Pablo García (Rubén de Sá 84').

Antequera CF: Dani Alcover; Javi Antón, Barbu (Clavijo 76'), Quintana, Félix Garreta (Iván Rodríguez 61'); Aspra, Bassele; Siddiki (Nico Njalla 76'), Luismi Gutiérrez, Adrià Gené (Maxi Cabrera 76'); y Marcelo (Oussama 61').

Árbitro: Palomares Gutiérrez (gaditano). Roja directa al antequerano Luismi Gutiérrez (21'). Amarillas a los locales Morante y Gnangoro, así como a los visitantes Félix Garreta y Siddiki.

Gol: 1-0 (13') Pablo García.

Incidencias: Gran entrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para presenciar el encuentro correspondiente a la jornada 35ª en el Grupo 2 de Primera RFEF.