El Tenerife de Álvaro Cervera vuelve a LaLiga Hypermotion con un histórico ascenso

El cuadro chicharrero, sin tener necesidad de esperar a la disputa de su partido de la jornada 35 del grupo 1 de Primera RFEF, logra el ascenso matemático a Segunda división tras la derrota del filial del Celta de Vigo

El próximo 10 de mayo se cumplirá justo un año desde que el Tenerife certificó su descenso a Primera RFEF tras una temporada en la que casi nada salió bien en LaLiga Hypermotion. Los chicharreros empezaron la temporada con Óscar Cano, luego llegó Pepe Mel y terminó el curso un Álvaro Cervera que a pesar de cambiarle la cara al equipo canario, no logró el milagro de la permanencia.

Sin que se llegue a cumplir un año de ese descenso a Primera RFEF, el Tenerife ha certificado este viernes su vuelta a LaLiga Hypermotion con Álvaro Cervera como entrenador. Los chicharreros estaban pendientes del encuentro que horas antes enfrentaba al filial del Celta de Vigo ante el Osasuna B. Los celestes terminaron perdiendo 0-1 y de ese modo pusieron en bandeja el ascenso a Segunda para el Tenerife que se convierte en campeón del grupo 1 de Primera RFEF.

El Tenerife, con Álvaro Cervera, es de Segunda división

El Tenerife está cuajando una gran temporada en Primera RFEF. Por lógico que pudiese parecer, caer desde el fútbol profesional a Primera RFEF suele ser un palo que en ciertas ocasiones no siempre termina con una vuelta a Segunda división por la vía rápida. Sin ir más lejos, en el mismo grupo del Tenerife está el Racing de Ferrol que está en la zona media de la tabla y con escasas opciones de volver al fútbol profesional este curso.

A falta de cuatro jornadas para que concluya la Liga regular en el grupo 1 de Primera RFEF, el Tenerife ha ganado 20 encuentros, empatado 11 y solo ha caído derrotado en cuatro. Un total de 11 jornadas lleva el Tenerife sin conocer la derrota y fue el pasado 14 de febrero ante precisamente el anteriormente mencionado Racing de Ferrol. Antes de esa derrota, los de Álvaro Cervera habían enlazado siete triunfos consecutivos que le habían colocado como el principal candidato al ascenso directo en el grupo 1 de Primera RFEF.

Álvaro Cervera cumple con su palabra en el Tenerife

Álvaro Cervera regresó al Tenerife en diciembre de 2024 con un cuadro chicharrero a la deriva en Segunda división y con la intención de salvar al equipo de su tierra. Cervera vivía su segunda etapa en el Tenerife y en cada rueda de prensa en la que era cuestionado por su futuro, dejaba claro que primero había que luchar por la permanencia y luego mirar más allá.

A pesar de esto, Álvaro Cervera dejó claro que su intención era seguir en el Tenerife y por supuesto, ponerlo de vuelta más pronto que tarde al fútbol de Segunda división. Así, Cervera ha cumplido su promesa casi un año después y se convierte en el primer ascenso a LaLiga Hypermotion en lo que va de temporada en Primera RFEF.