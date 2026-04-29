Rafa Jódar, un gran talento generacional que ya seduce a Alcaraz, Sinner, Medvedev, Tsitsipas o al histórico Boris Becker

El tenista madrileño ha sido la gran sensación de este 2026 y ha explotado en la temporada de tierra batida

Hay quien le ha conocido esta semana en el Mutua Madrid Open, hay quien lo hizo en el Conde de Godó o el que empezó a seguirlo tras ganar en Marrakech o hacer tercera ronda en el Miami Open, pero lo seguro es que Rafa Jódar se ha convertido en el gran protagonista de la temporada en el tenis mundial.

Ahora, todos están pendientes de él. Y hablan de él. Aficionados, rivales, analistas... Pocos entienden la evolución que ha tenido, que le ha hecho pasar en menos de un año de ser el 911 del mundo a rozar el Top-30. No han visto nada igual.

Él, al menos de cara a la galería, lo está asumiendo con una tranquilidad impropia de sus 19 años y de la poca exposición mediática que hasta ahora tenía. Ha pasado en una semana de no tener a casi nadie en el partido de su debut en Madrid a llenar la Caja Mágica, de no ser conocido más allá de las personas cercanas al mundo del tenis a copar portadas de medios nacionales... Es el nuevo ídolo del deporte español.

"Sé que está yendo todo muy rápido, sí", admitía Jódar en este Madrid Open. El tenista madrileño reconocía que trataba de repetir rutinas y no pensar en todo lo que estaba sucediendo alrededor para no distraerse. Y que lo único que se estaba planteando era seguir pasándolo bien. "Estoy intentando disfrutar. Sí que es muy bonito jugar en una pista, la Manolo Santana, prácticamente llena, con mucha gente que ha venido a verme. Yo eso lo disfruto y cuando veo a tanta gente que también disfruta viéndome, eso es lo que al final a mí me llena", añadía el madrileño.

En este año último, Jódar ha pasado de estar defendiendo los colores de la Universidad de Virginia a ser un ídolo Mundial. Ya en los seis últimos meses del año compaginó el circuito ATP Challenger con los torneos universitarios. Aunque pocos pudieron verlo en España. La mayoría de los torneos que jugó y en los que fomentó su crecimiento los disputó en Estados Unidos.

Tan sólo en el mes de julio, durante un parón universitario, disputó los Challenger de Pozoblanco (Córdoba) y de El Espinar (Segovia). En diciembre, viendo que era el 168 del mundo tras unos últimos meses espectaculares, decidió aparcar esa breve etaa universitaria y centrarse en dar el gran salto. Cinco meses después ya está entre los mejores.

Uno que lleva ahí más tiempo que él buscando esa cima y que lo conoce a la perfección es Martín Landaluce, compañero de generación y al que ha adelantado con su progresión meteórica.

Martín Landaluce, un amigo y rival desde la cuna

"Nos hemos llevado bien toda la vida", señala un Landaluce que, como madrileño, lo ha tenido enfrente desde niño. "Competimos desde los ocho-nueve años. Tenemos una relación buena por eso. Siempre llegábamos a las finales. Es bonito ver que ahora estamos los dos arriba. Rafa está haciendo las cosas de manera increíble. Creo que los dos vamos por un buen camino", reconoce el madrileño, que cayó en primera ronda en esta edición del Mutua Madrid Open.

Landaluce dio el salto primero, Jódar fue más lento, pero ahora ha sido el segundo el que le 'ha pasado'. "Tenemos mucho respeto el uno del otro. Siempre que nos vemos en los torneos, intentamos compartir cosas. Es importante mantener esa relación. Antes, yo le ganaba más. Luego, me empecé a distanciar y hacerlo mejor. Y ahora está pegando un sprint increíble y eso me motiva. Es una pequeña rivalidad, pero sana. Él es un caso superbueno para los chavales de que no hay que tener prisa", sentencia Martín Landaluce.

Rafa Jódar, un referente para su generación

Rafa Jódar no sólo motiva a sus amigos, sino que también se ha convertido en un ejemplo para compañeros de generación, que están dando el salto al circuito al mismo tiempo que él.

Es el caso del belga Alexander Blockx, otra de las sorpresas en cuartos de final del torneo madrileño. “Nos llevamos muy bien", señala el joven belga.

"A Rafa no lo había visto mucho antes de las Next Gen Finals, pero sabía que era muy bueno en juniors. Ganó el US Open, fue número uno... Luego fue a la universidad y en Jeddah fue la primera vez que le vi jugar. Me impresionó mucho su nivel y su potencial, y ahora lo está demostrando. Además, fuera de la pista es un gran chico, muy humilde”, añade.

Carlos Alcaraz, uno de los mayores fans de Jódar

Los que también lo conocían, aunque someramente, eran los tenistas españoles. Rafa Jódar fue invitado como sparring en septiembre de 2024 para entrenar con el equipo español y ahí ya pudo compartir pista con Carlos Alcaraz. Año y medio después, el murciano reconoce que ya es un rival. Y muy serio.

"Para mí, Rafa es un gran jugador, si te soy sincero. Lo he ido siguiendo y creo que ha entrado en el circuito muy rápido. Ya vi de lo que era capaz cuando fue sparring de la Copa Davis. Luego, en Australia este año pude jugar un set de entrenamiento con él y pude ver más el nivel que tenía. Desde Australia hasta ahora lo que ha conseguido ha sido impresionante", afirmaba el de El Palmar en la previa del Godó.

Carlos Alcaraz no sólo ensalzaba sus cualidades tenísticas, sino que cree que, en lo personal, Jódar también es un ejemplo muy bueno para el tenis. "Se le ve un chico excepcional, tanto dentro como fuera de pista, con unos valores increíbles y sobre todo muy tranquilo fuera de pista. Le deseo todo lo mejor. Siempre que ha jugado bien, que gana un torneo, que hace un buen resultado, intento felicitarle y me alegro mucho", sentenciaba el número dos del mundo.

Alejandro Davydovich reconoce que no lo seguía desde hace tanto tiempo, pero que su triunfo en Marrakech ha hecho que se fije más en él. "Está en un gran momento, jugando a un nivel increíble. Ya lo venía viendo desde Marrakech. Tiene muchísimo talento y parece que trabaja muy bien fuera de la pista. Me alegro mucho por él, porque me cae muy bien tanto él como su padre. Se merece lo mejor", indicaba el andaluz.

Su progresión sorprende a los grandes tenistas del circuito

La gran exposición le ha llegado en Barcelona y Madrid, en sus dos últimos torneos. Ahí se ha ganado el respeto de todos los grandes jugadores del circuito. De Sinner a Fils, pasando por Tsitsipas, Medvedev... no han dudado en alabar al que ya ven como un rival más a su nivel.

"Creo que es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad. Especialmente de donde viene, ya que era como el 900 del ránking ATP el año pasado. Llegar tan rápido al top 40 es muy raro. Es un gran talento. Y luego siempre está la pregunta: ¿Se convertirá en alguien que está en la final de cada Gran Slam, o es solo un muy buen jugador? Nunca se sabe, pero juega al tenis increíble y es divertido verlo", indicaba Daniil Medvedev, poco propenso a elogiar a los contrarios.

Fils, que fue el último que le venció en las semifinales de Barcelona, reconocía antes y después que estamos ante un talento generacional. "No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Carlos no está aquí, te sientes bien, y luego tienes a un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble. Es un buen chico. Creo que va a ser muy bueno, tiene mucho talento, es joven y juega un muy, muy buen tenis", indicaba el galo, quien

Jannik Sinner ya lo ve como un rival serio

Jannik Sinner fue a verlo en su partido de segunda ronda del Madrid Open ante De Miñaur. Por interés y porque podría cruzárselo en cuartos de final, como finalmente ha sido, y hacía un análisis de lo que podía dar el madrileño. "Jódar golpea la pelota con mucha precisión, con una potencia muy natural. Se nota en el sonido, cuando la toca, y es un buen sonido que sale de la raqueta. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde", indicaba el italiano.

Stefanos Tsitsipas tampoco se ha enfrentado a él, pero reconoce que lo viene siguiendo últimamente y le sorprende con la fuerza que Jódar ha llegado arriba. "Es un gran talento y voy a tener un ojo puesto en él a partir de ahora. Va a ser interesante en un futuro si sigue con la misma actitud y no pierde su cabeza en el camino. Y va a conseguir grandes resultados en la carrera", avisa el griego.

Más como Sinner que como Alcaraz o Nadal

La aparición ha hecho que lo comparen con los grandes jugadores del tenis español que le han precedido. Tenistas como Carlos Alcaraz, que se manejan muy bien en tierra, aunque también sean los mejores en pistas rápidas. Y, en ese sentido, ven en Rafa Jódar un jugador diferente.

"Si tengo que comparar, lo compararía más con Jannik. Es muy fuerte desde el fondo, en ambos lados", avisaba Arthur Fils nada más acabar su partido de semifinales del Godó.

Allí también coincidió con un Lorenzo Musetti, con el que entrenó, y del que pudo sacar una conclusión. "No es el clásico jugador español de tierra batida que juega con mucho spin. Creo que la generación está evolucionando y son más agresiva desde el inicio del partido", indicaba el italiano.

Tsitsipas también ve muchas diferencias con Alcaraz. "Tiene un estilo diferente al de Carlos Alcaraz, ya que es un poco más alto. Me recuerda un poco a un híbrido entre Zverev y Carlos. Tiene un buen servicio, con más alcance que Carlos, porque es más alto", añade el heleno.

Becker y Corretja, impresionados

Lo que está claro es que la 'Jodarmanía' está muy activa y que cautiva hasta históricos del tenis como Boris Becker. "¡Qué talento! Me encanta su serenidad y madurez… España tiene suerte de contar con otro diamante en su equipo", escribió en su perfil de X.

"Me impresiona cómo está gestionando la 'Jódarmanía'. Juega los partidos concentrado, preciso, con una intensidad altísima, aprieta cuando debe hacerlo, cede un poco y se trae al público. Parece que lleva 10 años en el circuito y en verdad lleva 10 semanas", afirmaba en Eurosport un Alex Corretja también entusiasmado con lo que viene.

Y, como respuesta, Jódar apela siempre a lo mismo. "Ahora toca intentar, como digo siempre, hacer mañana un buen día de entrenamiento y luego afrontar el próximo partido con la misma mentalidad que hoy". Lo dicho, un 'crack'.