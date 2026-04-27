Posición oficial del Sevilla sobre la destitución de Luis García Plaza

La derrota dolorosa contra Osasuna alimenta las especulaciones sobre el despido del madrileño por el descontento y la desesperación de la alta cúpula, pero de puertas para afuera se apunta hacia otra dirección

La durísima derrota contra Osasuna, con gol en el 99' tras pegar primero en El Sadar, y la tesitura dramática del Sevilla agravan la posición de Luis García Plaza en el banquillo nervionense y disparan las especulaciones ya existentes antes de visitar Pamplona sobre una posible destitución a pesar de llevar muy pocos partidos en busca de una solución desesperada.

Lo cierto es que en la planta noble no están nada contentos con el trabajo realizado por el técnico madrileño desde que llegó a Nervión, porque entienden que no se ha producido la reacción esperada, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para lograr el objetivo de salvar al equipo en los cinco partidos que restan.

La versión del club de puertas para afuera, distinta

Es lo que se respira de puertas para adentro, reflejado en la falta evidente de comunicación entre el entrenador y el presidente, José María del Nido Carrasco, en el momento de subirse en el autobús tras la derrota, porque, aunque se sentaron en la misma fila junto a Antonio Cordón, no cruzaron ninguna palabra, ni siquiera se miraron.

Sin embargo, la postura oficial del club, de puertas para afuera, es que García Plaza continuará al frente del club nervionense, al menos durante esta semana para preparar el partido del próximo lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra la Real Sociedad.

La mano derecha de Cordón avala su continuidad

Así lo ha expresado el club en dos ocasiones y por distintos cauces. Primero, poco antes del partido, la mano derecha de Antonio Cordón, José Ignacio Navarro, aseguró que, independientemente de lo que pasara contra Osasuna, no se planteaban en ningún caso la destitución del madrileño.

"Nosotros no nos lo planteamos, Luis García Plaza y su cuerpo técnico vinieron hace un mes, lleva con nosotros tres jornadas. A día de hoy debemos reforzar al equipo, no lo planteamos. Debemos dar tranquilidad, porque quedan pocas jornadas y necesitamos sacar una victoria", apuntó Navarro con una afirmación que, no obstante, podría haber perdido vigencia una vez que los nervionenses se dejaron remontar en el último suspiro para sufrir una derrota que lo mantiene a un punto de la salvación y con la posibilidad de caer hoy al penúltimo puesto si gana el Levante.

Y el club planifica con el madrileño

Sin embargo, a tenor de la información trasladada por el Sevilla sobre la planificación de esta semana, todo apunta a que se mantiene esta postura, pues el plan de trabajo incluye explícitamente la rueda de prensa de Luis García Plaza previa a la visita donostiarra, fechada para el domingo en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

No obstante, estas comunicaciones por la vía oficial no descartan que en el club se tome una decisión fulminante ante la desesperación que cunde ahora mismo en la alta cúpula por lo muchísimo que hay en juego en el plano deportivo y en el económico, y con la venta del club en una fase determinante.

García Plaza se siente con fuerzas

García Plaza, desde luego, no contempla que esto suceda, dejando claro antes del duelo con Osasuna, que le parecería una "locura", a la par que tras el choque mandó un mensaje a la directiva sobre su capacidad y fuerzas para arreglar la situación.

"¿Me estás preguntando por la destitución? Me acabas de dejar sorprendidísimo. Me dejas helado. Eso sería el caos total, la locura del fútbol", señaló en la rueda de prensa previa Luis García Plaza, que una vez finalizado el choque se reivindicó: "Yo le estoy poniendo todo mi empeño y toda mi vida. Quedan cinco partidos. Me encuentro, dentro de esa situación, jodido, pero con fuerzas".