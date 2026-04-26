Luis García Plaza señala al árbitro y manda un mensaje a la directiva del Sevilla: "Jodido, pero con fuerzas"

El técnico sevillista califica de "auténtica locura" el tiempo de prolongación, considera injustísima la derrota y se ve capacitado para evitar el desastre sevillista

Luis García Plaza lamentó profundamente la derrota en la última jugada contra Osasuna, considera que el Sevilla mereció mucho más y reconoció que el vestuario "está jodido" tras una prolongación que considera una "locura".

En este sentido, el técnico sevillista cargó duramente contra esta decisión arbitral. "No entiendo cómo nos dan nueve minutos de descuento; me parece una auténtica locura. En dos partidos que voy perdiendo yo, en Valencia y en Oviedo, nos dieron tres. No sé de dónde ha sacado nueve minutos, no lo comprendo, pero bueno", apuntó el míster, que abundó en los merecimientos.

Ve la derrota muy injusta

Hemos hecho un buen partido tal y como está en la clasificación y lo que representa jugar aquí. Estoy muy jodido. Llevo cuatro partidos aquí; en uno me quedo con uno menos en el minuto 35 y ahora me meten en el 99... Es una locura. Me están pasando cosas que, normalmente, no suelen pasar", indicó Plaza, que asegura que solo queda un camino.

El lunes tiene que ser eso una caldera, porque estamos en una situación muy delicada. Hemos jugado tres de cuatro partidos fuera de casa, pero si el equipo compite así le llegará esa victoria. Y si vamos a jugar en casa, creo que volveremos a ganar, vamos a hacer puntos y tiene que ser así", señaló.

García Plaza no arroja la toalla: "Si agacho la cabeza..."

Y es que García Plaza, ante los rumores de una destitución, se ve capacitado para sacar al equipo del descenso. "Yo le estoy poniendo todo mi empeño y toda mi vida. Lo digo de verdad, no creo que haya trabajado más en mi vida que ahora, porque necesitas de muchas cosas, de explicarles lo que queremos hacer, de que el equipo se recupere... Quedan cinco partidos. Me encuentro, dentro de esa situación, jodido, pero con fuerzas. Ellos necesitan ahora a una persona que tire de ellos. Entonces, si agacho la cabeza...", apuntó el entrenador capitalino.

"Este es mi mayor reto como entrenador.Es verdad que he estado acostumbrado a tener equipos en esta zona, pero construyéndolos yo desde el principio. Entonces, es una situación diferente para mí. Es mi mayor reto, el más difícil. Tengo tres ascensos, dificilísimos, que sabéis que ascender de Segunda a Primera es muy jodido, pero esto es más difícil por muchos condicionantes. El Sevilla es un grande y será siempre un grande de España y Europa, pero está en una situación muy delicada ahora" señaló Plaza, que pide máximo apoyo a la afición de cara al lunes.

La petición de García Plaza a la afición

"Los chavales se han dejado la vida. Igual que cuando dije tras el Levante que era buenísimo tener dos días para preparar este partido, ahora viene bien tener ocho porque están muy tocados. Llevo poco tiempo aquí como para pedirle nada a la afición, peroes vital que el lunes la Real sienta el peso del Sánchez-Pizjuán. Yo lo he sentido y cuando lo sientes... Ahora mismo estamos muy jodidos, pero se puede salir. Esto de hoy el fútbol nos lo tiene que devolver", aseveró.