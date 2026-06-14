El Sevilla activa una limpieza profunda en la defensa: problemas, ofertas y consecuencias en el mercado

La dirección deportivo contempla una considerable regeneración del eje de la defensa, con hasta cuatro salidas deseadas, algunas complejas, y movimientos en los laterales

La plantilla del Sevilla experimentará una remodelación considerable en el mercado por la previsión de numerosas salidas que provocarán una elevada actividad en el capítulo de llegadas, en el que ya se han confirmado los fichajes de Juan Iglesias y Jon Guridi a la espera de la oficialidad del central Arouna Sangante, también atado libre por Antonio Cordón.

Dos de estas incorporaciones, incluyendo el senegalés, aterrizan para reforzar la zaga como reflejo de la regeneración que se contempla en la retaguardia. En este sentido, en la hoja de ruta de José Ignacio Navarro, con el respaldo de Luis García Plaza, entra una limpieza profunda en la línea defensiva, especialmente en el centro de la zaga.

Numerosas salidas en el eje de la zaga

No en vano, ahora mismo hay centrales en nómina sin contabilizar ya ni a César Azpilicueta, que cuelga las botas, ni a Gudelj tras la oficialidad de su desvinculación, y la intención nervionense, a priori, es desprenderse de cuatro y apuntalar la posición con dos centrales en el caso de que se consumaran las salidas de Marcao y los tres olvidados por García Plaza.

Son los casos de Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Tanguy Nianzou, el único que tuvo minutos con el madrileño, pero los desaprovechó en el debut del míster con una expulsión que costó cara al equipo contra el Oviedo y al propio parisino, que desapreció de sus planes para que se consolidaran en el eje de la zaga Kike Salas y Andrés Castrín, los únicos centrales que García Plaza desea retener realmente más allá de que llegarán ofertas por ellos con total seguridad.

El caso complicado de Niazou

Tanto a Gattoni como a Nianzou les queda un año de contrato, pero la situación del francés resulta más compleja por su elevada ficha y su negativa en otras ocasione a renunciar a un solo euro, lo que complica su marcha a otro club o el acuerdo para la rescisión, pues la unilateral resultaría muy costoso por la cuantía de su salario. Solo un cambio de postura en la voluntad de Nianzou ayudaría a que este asunto no se alargue a lo largo del verano.

Gattoni regresó de su cesión en River Plate en diciembre y es un descarte de Luis García Plaza, por lo que, en el caso de que no haya ofertas que cuadren al central, se tratará de negociar su desvinculación, más sencilla por su ficha de menor envergadura.

Cardoso, sin noticias aún del Sevilla

Con Cardoso tampoco debería haber problemas, pues el entorno aseguró a esta redacción que nos los causaría si el club le transmite que no se le considera para el nuevo proyecto. No obstante, lo cierto es que, hasta ahora, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el luso, que firmó gratis el pasado verano, todavía no ha recibido ninguna notificación por parte de la entidad de Eduardo Dato sobre su futuro inmediato en Nervión.

También está programada la salida de Marcao, lesionado durante los nueve partidos dirigidos por García Plaza, pero con vinculación hasta 2028 tras su renovación hace un año para reducir su ficha por petición sevillista, el brasileño no parece dispuesto a poner facilidades ante su insistente deseo de revertir la situación y pagar su 'deuda' por su bajo rendimiento por mor de las lesiones.

En las carriles no hay descartes, pero se estudiarán ofertas

En las bandas no hay ningún descarte evidente, pero sí se esperan salidas por el interés que siguen despertando Carmona y Juanlu, por los que se escucharán propuestas, y que suscita Oso tras su irrupción en el pasado curso. Suazo tiene, a priori, garantizada su continuidad, y el resto dependerá de las ofertas que lleguen.

De momento, Juan Iglesias ha firmado hasta 2030 para reforzar el lateral diestro y posiblemente no será la única incorporación para los carriles.