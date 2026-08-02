Manchester City y Real Madrid, distanciados en 20 millones de euros por Rodri

El club 'citizen' tasa ahora al centrocampista español en 75 millones de euros, mientras Florentino Pérez ha elevado la propuesta madridista hasta los 55; el acuerdo no está lejano y ambas partes buscan una fórmula con variables para cerrar la operación

Rodri Hernández se mantiene a la espera de un acuerdo del Real Madrid con el Manchester City. Imago

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid avanza con detenimiento y mesura, a fuego lento, pero avanza. Las negociaciones entre el club blanco y el Manchester City están en marcha desde hace más de una semana y las posturas, aunque todavía están separadas por una cantidad importante, se han ido acercando durante los últimos días hasta concretar muchísimo la operación en cuanto a cifras.

El conjunto inglés tasa actualmente la salida del centrocampista español en 75 millones de euros, mientras que el Real Madrid ha ido elevando progresivamente su apuesta hasta situarla en torno a los 55 millones. Son todavía 20 millones de diferencia, pero en Valdebebas existe la sensación de que el acuerdo no está lejos.

El deseo de Rodri de vestir de blanco, la situación contractual del futbolista y la buena relación entre ambos clubes pueden terminar facilitando una operación que hace apenas unas semanas parecía mucho más complicada.

La negociación ha ido modificándose poco a poco. El Manchester City llegó a situar sus pretensiones en 80 millones de euros, mientras que en el Real Madrid se manejaba inicialmente una valoración bastante más contenida, entre los 40 y los 60 millones. Florentino Pérez fue marcando entonces la línea roja del club y fijó inicialmente el techo de la operación en 50 millones.

Sin embargo, el interés por Rodri ha ido ganando fuerza dentro del Santiago Bernabéu y el Real Madrid ha entendido que tendrá que realizar un esfuerzo mayor. La última posición conocida del club blanco eleva esa cifra hasta los 55 millones de euros, todavía por debajo de los 75 que exige el City.

De los 80 millones iniciales a los 75 actuales

El movimiento del Manchester City también resulta significativo. El club inglés comenzó la negociación con una pretensión cercana a los 80 millones de euros, una cantidad que consideraba adecuada para dejar salir a uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.

Con el paso de los días, esa valoración ha descendido hasta los 75 millones, según informa Sky Sports. No se trata todavía de una rebaja suficiente para cerrar el acuerdo, pero sí de una señal de que el City está dispuesto a negociar. La entidad inglesa sabe además que Rodri termina contrato en junio de 2027 y que el jugador no ha respondido favorablemente a las propuestas de renovación.

Esa circunstancia condiciona inevitablemente el precio. El City puede exigir una cantidad elevada por la calidad y la importancia del futbolista, pero también debe valorar el riesgo de mantener a un jugador de 30 años que, si no amplía su contrato, entraría en el último curso de vinculación esta temporada entrante.

Sin embargo, desde Mánchester intentan no mostrar ni el más mínimo atisbo de nerviosismo ante este hándicap. De hecho, incluso filtran que están dispuestos a quedarse con Rodri en su último año de contrato sin importar que en 2027 pueda marcharse gratis.

Florentino eleva su apuesta por Rodri

En el otro lado de la mesa, el Real Madrid también ha ido modificando su postura. La entidad blanca valoró inicialmente la operación dentro de una horquilla de 40 a 60 millones, pero Florentino Pérez quiso marcar una cifra concreta para evitar que la negociación se disparase.

Ese primer límite se situó en los 50 millones de euros. Sin embargo, las conversaciones han ido provocando ciertas fluctuaciones y el Madrid ya estaría dispuesto a alcanzar los 55 millones. La intención no es necesariamente llegar a los 75 que pide el City mediante una cantidad fija. Una de las posibilidades que se manejan pasa por introducir variables, bonus por objetivos y diferentes conceptos vinculados al rendimiento del futbolista, una fórmula que permitiría acercar las posiciones sin que el club blanco tenga que asumir de inicio todo el coste de la operación.

Rodri ya ha elegido al Real Madrid

El gran argumento que maneja el Real Madrid en la negociación es la voluntad del propio futbolista. Rodri tiene decidido que quiere jugar en el Santiago Bernabéu y, si abandona el Manchester City este verano, su intención es hacerlo únicamente para vestir la camiseta blanca. De hecho, ya tiene un acuerdo verbal con el jugador para que vista la camiseta blanca hasta 2030.

El internacional español no ha aceptado hasta ahora las propuestas de renovación del club inglés. Esa negativa colocado al City ante la pura resignación y la aceptación de su salida para obtener un rédito importante por él.

Para el Real Madrid, la postura de Rodri resulta decisiva. El club sabe que no existe una subasta abierta por el centrocampista y que el jugador tiene muy claro cuál es su destino preferido. Eso reduce el margen de presión del Manchester City y permite al conjunto blanco afrontar las conversaciones con paciencia.

Un acuerdo que todavía necesita un último empujón

La distancia actual es de 20 millones de euros, pero nadie en el Real Madrid considera que sea una diferencia insalvable. Las posiciones ya están definidas: el City quiere 75 millones y el Madrid se mueve en torno a los 55. A partir de ahí comenzará la verdadera negociación.

Lo más probable es que ambas entidades acerquen sus cifras mediante una cantidad fija intermedia y variables. El Madrid no quiere pagar los 75 millones que reclama el City, mientras que el conjunto inglés tampoco parece dispuesto a desprenderse de Rodri por los 50 millones que inicialmente puso sobre la mesa Florentino.

Las directivas de ambas entidades mantendrán nuevas reuniones a lo largo de la primera semana de agosto de 2026. El objetivo del Real Madrid es ajustar las variables del traspaso antes del 10 de agosto para permitir que el jugador se someta a los reconocimientos médicos y se ponga inmediatamente a las órdenes de José Mourinho.

La operación, por tanto, entra en una fase decisiva. El Real Madrid quiere a Rodri, Rodri quiere jugar en el Real Madrid y el City acepta negociar, pero todavía falta encontrar el precio que permita unir las tres voluntades. Las próximas conversaciones serán determinantes para comprobar hasta dónde está dispuesto a ceder cada club y si los 20 millones de distancia actuales terminan convirtiéndose en la última barrera antes del fichaje del internacional español por el conjunto blanco.