Descartado por el Betis, se va gratis al Ajax como 'relevo' de Dani Ceballos

Cansado de esperar al utrerano, el conjunto de Ámsterdam se ha hecho con los servicios como agente libre del alemán Julian Brandt, cuyo ofrecimiento fue rechazado por la entidad verdiblanca

El Real Betis tiene claras sus prioridades en este mercado. Después de tres fichajes realizados (Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde), la gran prioridad sigue siendo el delantero, sin olvidar la necesidad de reclutar un pivote. Para ello sigue pensando en Sofyan Amrabat, aunque el Fenerbahçe no lo está poniendo nada fácil. Además, sigue sin cerrarse la venta de Nelson Deossa y aún no se descarta la de Natan. A partir de ahí, serán las posibles salidas las que determinen la llegada de nuevos refuerzos.

El Betis rechazó el ofrecimiento de Julian Brandt

Dentro de esa hoja de ruta, en La Cartuja no encajaba la opción de Julian Brandt. Como captaron las cámaras de ESTADIO Deportivo a finales de junio, el padre del futbolista alemán acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para reunirse con la dirección deportiva verdiblanca y poner sobre la mesa el nombre de su hijo.

Sin embargo, el ofrecimiento no cuajó. Se trataba de una interesante oportunidad de mercado, pues el experimentado mediocentro germano tenía la carta de libertad bajo el brazo después de haber acabado contrato con el Borussia Dortmund. Pero Manu Fajardo rechazó esta posibilidad al entender que su perfil no era necesario en una plantilla que ya cuenta con otros jugadores creativos en la zona ancha, como Isco Alarcón, Pablo Fornals o Lo Celso, quien ha recibido ofertas pero es reacio a salir.

La trayectoria de Julian Brandt

A sus 30 años, la experiencia del ex canterano del Wolfsburgo al máximo nivel está fuera de toda duda. Después de cinco temporadas y media en el Bayer Leverkusen (215 partidos, 42 goles y 52 asistencias), ha pasado los últimos siete cursos en un Borussia Dortmund que pagó en su día 25 millones de euros por su traspaso, elevando sus números en el conjunto de la cuenca del Rühr (57 tantos y 70 pases de gol en 307 choques).

Por ello, pese a la negativa heliopolitana, no le han faltado pretendientes. En España, la Real Sociedad ha estado tras sus pasos, al igual que Leeds United en la Premier League. Pero finalmente ha sido el Ajax de Ámsterdam, dirigido por el español Míchel Sánchez, quien se ha llevado el gato al agua, después de haber descartado finalmente a Dani Ceballos, que sigue esperado al Real Betis.

"Tuvo la oportunidad de fichar por otros clubes"

Julian Brandt ha firmado con el conjunto neerlandés por tres temporadas (hasta junio de 2029), recordando su director deportivo, Jordi Cruyff, que han tenido que vencer a una importante competencia para hacerse con un futbolista que también ha sido internacional alemán en 48 ocasiones, si bien no recibe la llamada de la 'Mannschaft' desde 2024.

"Julian ha elegido al Ajax y estamos encantados. Llevamos varios meses negociando con él y también tuvo la oportunidad de fichar por otros clubes. Con Julian, incorporamos a un jugador internacional de primer nivel con una vasta experiencia y una mentalidad fantástica. Estoy convencido de que aportará una gran calidad a nuestra plantilla", señaló el ex azulgrana.

Dobla el valor de mercado de Dani Ceballos

Lo cierto, no obstante, es que desde el Ámsterdam Arena han tenido durante semanas una oferta sobre la mesa de Dani Ceballos para reforzar su centro del campo. Incluso habían llegado a un acuerdo con el Real Madrid por 6 millones antes de que el utrerano se desvinculase del conjunto blanco. Pero días atrás decidieron retirar dicha propuesta ante las evasivas de un futbolista empeñado en vestir de verdiblanco, haciéndose en su lugar a coste cero con otro mediocentro cuyo valor de mercado es de 15 millones de euros según la web espepecializada Transfermarkt, más del doble que el que le otorga a Ceballos (7).