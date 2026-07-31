El Betis y Pedro Porro, trampolines para la Edad de Oro del fútbol extremeño

Esta nueva edición de la sección de opinión 'Grito al Silencio' está dedicada a Extremadura, una voz históricamente ignorada que últimamente viene hablando en un tono cada vez más alto

En esta época estival, ya después del éxtasis del Mundial 2026 y aún en la antesala de la temporada 2026/2027 me van a permitir que barra para casa utilizando esta ventana que durante todo el curso anterior se llamó 'Grito al Silencio' e intentó poner la lupa para personalizar momentos muy concretos de protagonistas en clave de Sevilla FC y Real Betis. Esta vez, me toca reivindicar a mi amada tierra, Extremadura, pues eso sí que es gritarle al silencio. Disculpen el chauvinismo, pero tiene un tremendo valor destacar en una región tan preciosa y acogedora como olvidada historicamente por las instituciones.

Pedro Porro iguala a José Manuel Calderón: campeones del mundo con España

Es imprescindible entender todo esto para comprender hasta qué punto un extremeño se siente orgulloso de ver triunfar a uno de los suyos. En muchos deportes se ha conseguido. Por citar sólo uno de los muchos ejemplos, ahí está la trayectoria de José Manuel Calderón (Villanueva de la Serena). Pero en el fútbol cuesta mucho más.

Y eso que últimamente Extremadura está aprovechando dos trampolines excepcionales: uno, el enorme nivel de Pedro Porro (Don Benito), elegido como mejor lateral derecho de un Mundial en el que fue protagonista con dos goles y con el centro que Nico Williams peinó para que Ferran Torres bordase la segunda estrella en el pecho de 50 millones de personas.

Heliópolis, la tercera provincia extremeña

El segundo motivo de 'orgullo bellotero' viene gracias al Real Betis. El club de Rafael Gordillo -aunque de manera anecdótica, nació en Almendralejo- o por ejemplo Álex Alegría (Plasencia) no para de fabricar talento extremeño: sólo contando en los últimos cinco años han brillado con el primer equipo Rodri Sánchez (Talayuela), Rober González (Mérida), Assane Diao (senegalés criado en Badajoz desde los dos años) o Ángel Ortiz (Almendralejo).

Y todo lo que viene por detrás en cantera: desde Rodrigo Marina (Plasencia) hasta el prometedor internacional español sub 15 Tiago Polo, aunque este joven extremeño nació en Albacete cuando su padre jugaba en La Roda. Es hijo de Santi Polo, exfutbolista de Moralo, Mérida, Arroyo o Cacereño.

Una opinión dentro de la opinión: Rodri Sánchez, claro ejemplo de esa resiliencia obligatoria

Precisamente, el padre de Tiago Polo relató en una entrevista que uno de los referentes de su hijo era su paisano Rodri Sánchez, quien esta misma semana concedió una entrevista a ESTADIO Deportivo. Era obligatorio hacerle partícipe de esta opinión para saber cómo vivió todo lo relatado anteriormente un chaval que después de brillar en las canteras de Talayuela y Moralo, tuvo que peregrinar por AD Canillas, Atlético de Madrid, RCD Espanyol, FC Barcelona y RC Deportivo de La Coruña hasta, por fin, echar raíces en el trampolín del Real Betis.

"Bueno, es que están saliendo muchos jugadores de Extremadura últimamente. Es verdad, yo me lo preguntaba, porque antes había poca cosa; pero ahora... En el Betis hay muchos buenos jugadores que están saliendo de Extremadura; pero fuera del Betis, también. ¡Mira Pedro Porro! ¡Acaba de ganar el Mundial un extremeño! Y siendo un jugador muy muy muy importante en la selección española", expresa Rodri al ser preguntado por este periódico.

"Nos cuesta más llegar porque Extremadura, a nivel de fútbol, se queda más corta al no haber equipos en Segunda división ni en Primera. Entonces, para ver a jugadores que destacan, así a nivel de ojeadores y demás, siempre han sido más difíciles las cosas. No es un sitio como Valencia, Cataluña, Andalucía... Sólo en Andalucía, tienes Betis, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz... Entonces, es normal que salgan más jugadores. Quizás no es tan vistoso de ir a ver entonces por eso salen menos, pero se está viendo que hay mucho producto. Que sigan saliendo", deseó la estrella de la Qatar Star League.

Extremoduro lo resumía en un verso tan contundente como veraz

En su entrevista en ED, el jugador del Al-Arabi revela que ya hay gestiones para intentar nacionalizarle cuando cumpla cinco años allí. Todo ello, con la opción de jugar el Mundial 2030. ¿Se imaginan un duelo Pedro Porro - Rodri Sánchez en un España - Qatar? Se dará o no, pero nunca intenten poner límites a un extremeño porque desde hace muchas generaciones llevamos en el ADN, nos corre literalmente por nuestra sangre, esa costumbre de tener que emigrar para poder progresar antes de aspirar a volver a casa algún día.

"¿Tierra de conquistadores? No nos quedan más cojones". Imposible definirlo mejor que como lo hacía nuestro añoradísimo Robe Iniesta. No hay otro extremeño mejor que él para rematar esta tribuna de opinión de un residente en Andalucía desde hace 26 años y que inevitablemente alberga un corazón que siempre seguirá latiendo en verde, blanco y negro. Nuestras voces, se alzan...