Antony aclara su estado físico y pone fecha para su vuelta a tope: "Falta poco"

La estrella brasileña manda un mensaje de tranquilidad a la afición sobre su puesto a punto, afirma que es el mejor momento de su carrera y que "hará lo que haga falta" por el Betis

Antony ha acaparado los focos en la pretemporada junto a Isco por su ausencia en varios entrenamientos y en los amistosos jugados hasta ahora debido a las molestias en el pubis que arrastra desde el curso pasado.

Sin embargo, ha sido el propio futbolista el que ha mandado un mensaje de tranquilidad al respecto, asegurando en los medios del club que no hay razones para preocuparse y que pronto estará listo para ejercitarse con completa normalidad.

"Me siento mucho mejor que la temporada pasada. Llevo tres o cuatro días entrenando ya con el equipo. Debemos tener un poco de calma, pero falta poco para estar jugando con mis compañeros y creo que la semana próxima ya estaré", señaló en los medios del club Antony, que recalca su felicidad en el Betis.

"Estoy viviendo mi mejor momento"

"He estado hablando ahora con mis compañeros y estoy viviendo mi mejor momento, no solo dentro del campo, sino también con la familia. Claro que hay cosas que tenemos que pasar, momentos difíciles, pero es parte de la vida. Hoy estoy disfrutando, siento que estoy bien y feliz. Tenía que pasar un poco de esas cosas, pero bueno, está en el pasado ya, estoy disfrutando mucho, muy feliz", apuntó el brasileño, muy satisfecho por su rendimiemto el curso pasad pese a estar muy tocado por la pubalgia.

"Yo lo voy a repetir de nuevo, la mejor temporada dentro y fuera del campo, con la familia, con mi hijo, con mi niña también. Eso para mí, cuando todo está bien, es más fácil. Me siento muy orgulloso de la temporada que hice. Las molestias empezaron el 21 de diciembre, en el partido de Getafe, creo, y ahí, hasta terminar la temporada, yo jugué muy limitado, pero siempre he dicho que cuando pongo la camiseta del Betis me sacrifico. Y eso es lo que hice", apunto Antony, convencido de que puede ir a más en la 26/27.

"La campaa pasada me enfadaba mucho. por más que estaba bien, salía frustrado por las molestias que me limitaban mucho. Intentaba hacer mi forma de jugar, uno contra uno, sacar espacio, pero tenía partidos que estaban un poco más complicados. Ahora estoy mucho mejor, me estoy preparando bien para hacer una temporada mejor que la temporada pasada. Ojalá que pueda ser así", apunto.

"El equipo está muy ilusionado"

Y es que Antony está dispuesto a darlo todo por el Betis porque sintió algo especial desde el primer momento. Un flechazo. "Es un sentimiento. Cuando llegué, la afición para mí me tocó mucho, me encantó. Yo me identifique mucho con la gente. Y bueno, Betis para mí, siempre cuando hablo, hablo... La verdad, si fuera a hablar muchas cosas de Betis me podría pegar aquí una hora, orque es un club que representa mucho, que me ha hecho encontrarme conmigo mismo. Me ha hecho dar mi mejor versión y muy agradecido", afirmó.

En cuanto al equipo, afirma que "está muy ilusionado". "Estamos creando una gran mentalidad. Sabemos que va a ser un año muy importante para nosotros, un año de muchas competiciones, entonces depende de todos los jugadores y es muy importante que todos nosotros estemos en la misma página para hacer historia esta temporada", indicó el extremo, eufórico por jugar la Champions con el Betis.

"Era el sueño de todos los jugadores, mío también. Cuando fiché por el Betis, ya puse en mi cabeza que este año teníamos que ir para Champions. Después de 20 años, haciendo historia con este club, jugando en la final de Conference, en los cuartos de Europa League, y ahora clasificándome para Champions. Me siento muy feliz de ser parte de este club, y como dije, siempre que hablo del Betis hay un sentimiento diferente, es un club que yo quiero mucho, y lo que pueda hacer, lo voy a hacer por Betis", señaló Antony.